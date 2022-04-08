Персональная прогулка с гидом по Праге

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Праге
Персональная прогулка с гидом по Праге
Персональная прогулка с гидом по Праге
Персональная прогулка с гидом по Праге

Что вас ожидает 🤩

  • Старый город
  • Карлов мост
  • Собор Святого Вита
  • Пражский град
  • Театр Моцарта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Праге. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Праге за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

На красном маршруте: Карлов мост, Старый город, Орлой, театр Моцарта, Вацлавскую площадь, Новый город и многое другое.

На синем маршруте: Страгов, Новый Свет, Гратчаны, собор Святого Вита, Пражский град, Злата Улочка и другие интересные места Праги.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Праге

Квест-прогулка «Прага по-другому»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Анна
5
13 отзывов
Квест-прогулка «Прага по-другому»
Вы примите участие в квест-прогулке, маршрут которой охватывает главные достопримечательности Праги и ее секретные места
60 за 1-5 чел.
Из Праги в Нюрнберг
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Eurotour
4.4
27 отзывов
Из Праги в Нюрнберг
Прогулка-экскурсия в Нюрнберг из самого центра Праги
60 за 1 человека
Мистический вечер в Праге
2 часа
Индивидуальная
Алеся
4.7
8 отзывов
Мистический вечер в Праге
Во время экскурсии вас ждет неспешная прогулка по историческим улочкам старой Праги
75 за 1-50 чел.
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руслан
4.8
30 отзывов
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
Мы отправимся на детальное изучение двух Средневековых городков, которые впоследствии стали районами Праги
от 110 за 1-4 чел.
Квест-прогулка «Прага по-другому»
3 часа
🚶 Пешая
Квест
Анна
4.6
5 отзывов
Квест-прогулка «Прага по-другому»
Живая Прага без дремучих дат и бесконечных вацлавов
65 за 1-9 чел.
Прогулка на самолете над окрестностями Праги (30 минут)
1 час
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Tatiana
Нет отзывов
Прогулка на самолете над окрестностями Праги (30 минут)
Вам откроются живописные панорамы Праги и близлежащих городов
260 за 1-3 чел.
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Олег
4.8
19 отзывов
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Познакомиться с ключевыми уголками города и погрузиться в его волшебную атмосферу без толп туристов
108 за 1-8 чел.
Вся Прага за один день на автомобиле
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.9
23 отзыва
Вся Прага за один день на автомобиле
Автомобильно-пешеходная экскурсия для тех, кто хочет за один раз посмотреть все достопримечательности Праги
от 175 за 1-3 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
15 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Eurotour
4.3
242 отзыва
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Из Праги в Вену вы отправитесь на комфортном автобусе с гидом, который
65 за 1 человека
Прага для хипстеров
3 часа
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
Индивидуальная
Valdemar
5
6 отзывов
Прага для хипстеров
Прогулка на электросамокатах по самому модному и креативному району города
156 за 1-3 чел.
Прага и музыка
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Pangea.Team
5
3 отзыва
Прага и музыка
Во время нашей прогулки мы посетим Музей музыки, который находится
25 за 1 человека
Средневековая Прага
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Galina
4.8
5 отзывов
Средневековая Прага
Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV
150 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
ХОРОШО
🇨🇿
ТАМ