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Пивной тур по Праге

4.6
7 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Давно мечтали стать экспертом в области пивоварения? Во время четырехчасовой пешей прогулки по четырем пивоварням Праги вы узнаете все тонкости этого ремесла, научитесь отличать между собой сорта пива и правильно выбирать закуски.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €40 за человека

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Пивной тур по Праге
Пивной тур по Праге

Что вы увидите

  • 4 пражские пивоварни
Групповой пешеходный тур рекомендуется тем, кто желает насладиться разнообразием многочисленных сортов пива.
Во время прогулки вы посетите четыре знаменитых пражских пивоварни, в каждой из них вы сможете попробовать пиво, и оценить незабываемый аромат и вкус каждого сорта.
Гид расскажет много интересного и занимательного об истории 📖 чешского пивоварения, о сортах пива, о традициях, способах приготовления и употребления пива и о самых знаменитых пивных заведениях, о традиционных закусках, подаваемых к пиву. При каждой пивоварне есть уютные рестораны, которые предлагают традиционные чешские блюда, есть возможность послушать народную чешскую музыку, потанцевать 💃 Пивной тур входит и детское меню.
Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии 🧭, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
Что входит
  • посещение 4х пивоварен
  • дегустация пива
  • гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Республики (у Пороховых ворот)
Пивной тур по Праге
Пивной тур по Праге
Пивной тур по Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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7 отзывов оставили туристы

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