Групповой пешеходный тур рекомендуется тем, кто желает насладиться разнообразием многочисленных сортов пива.

Во время прогулки вы посетите четыре знаменитых пражских пивоварни, в каждой из них вы сможете попробовать пиво, и оценить незабываемый аромат и вкус каждого сорта.

Гид расскажет много интересного и занимательного об истории 📖 чешского пивоварения, о сортах пива, о традициях, способах приготовления и употребления пива и о самых знаменитых пивных заведениях, о традиционных закусках, подаваемых к пиву. При каждой пивоварне есть уютные рестораны, которые предлагают традиционные чешские блюда, есть возможность послушать народную чешскую музыку, потанцевать 💃 Пивной тур входит и детское меню.

Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии 🧭, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.