Дарина Г. – Гид из Праги

Мы прогуляемся по самым укромным и секретным уголкам Праги.



Заглянем туда, куда обычно не водят туристов.



Осмотрим главные достопримечательности 🏛️, поговорим об истории 📖 города и его легендах.



По секретным улочкам пройдем к лучшим кофейням и сувенирным лавкам.



Поделимся опытом и лайфхаками для путешественников.



Вы изучите город 🏙️ буквально изнутри и почувствуете себя «своим» среди его мощеных улочек и старинных домов.