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По Праге с местным жителем - погружение

5
12 отзывов
Дарина Г.
Дарина Г. – Гид из Праги
Мы прогуляемся по самым укромным и секретным уголкам Праги.

Заглянем туда, куда обычно не водят туристов.

Осмотрим главные достопримечательности 🏛️, поговорим об истории 📖 города и его легендах.

По секретным улочкам пройдем к лучшим кофейням и сувенирным лавкам.

Поделимся опытом и лайфхаками для путешественников.

Вы изучите город 🏙️ буквально изнутри и почувствуете себя «своим» среди его мощеных улочек и старинных домов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €55 за экскурсию

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По Праге с местным жителем - погружение
По Праге с местным жителем - погружение

Что вы увидите

  • Работы скульптора Давида Черного: «Перевернутый конь» и огромная движущуяся зеркальная голова Франца Кафки
  • Староместская площадь
  • Вацлавская площадь
  • Пражские куранты
  • Пражский Град
  • Золотая улочка Алхимиков.
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории 📖 и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море 🌊 отличных снимков.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Покупка мороженого
  • Проездные билеты на общественном транспорте
  • Посещение кофейни
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По согласованию
По Праге с местным жителем - погружение
По Праге с местным жителем - погружение
По Праге с местным жителем - погружение
По Праге с местным жителем - погружение
По Праге с местным жителем - погружение
По Праге с местным жителем - погружение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарина Г.
Дарина Г.
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12 отзывов оставили туристы

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