Работы скульптора Давида Черного: «Перевернутый конь» и огромная движущуяся зеркальная голова Франца Кафки
Староместская площадь
Вацлавская площадь
Пражские куранты
Пражский Град
Золотая улочка Алхимиков.
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории 📖 и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море 🌊 отличных снимков.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Покупка мороженого
Проездные билеты на общественном транспорте
Посещение кофейни
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По согласованию
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.