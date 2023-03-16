Хотите чего-то нового, необыкновенного и экстремального на отдыхе в Чехии? Устройте себе или своим близким захватывающее приключение в облаках! Пролетите с нами над красотами Чешского края и попробуйте пилотировать самолет сами, оставьте на мгновение землю и получите массу незабываемых впечатлений в облаках!
Как пройдет Ваш полет:
Перед полетом Вы пройдете полный инструктаж и получите ответы на любые вопросы, касающиеся вашего полета: как взлетать, менять режим полета, держать заданную высоту, поворачивать. Инструктор ознакомит Вас с теоретической частью полета, расскажет о назначении каждого руля управления самолетом и приборов в кабине. После этого Вы отправитесь в незабываемый полет, где получите массу впечатлений и попробуете сделать все абсолютно сами. Вот взлетно-посадочная полоса под колесами самолета, и через несколько секунд Вы оказываетесь под облаками, а внизу прекрасная панорама.
На выбор доступны варианты полета разных маршрутов и продолжительности:
- Красный маршрут.
- Продолжительность: 30 минут.
Во время маршрута Вы увидите следующие достопримечательности:
Терезин-город построенный в форме звезды, бывший нацистский концентрационный лагерь
Хазенбург - развалины исторического готического града
река Эльба (Лабе)
Роуднице - резиденция дворянского рода Лобковицы
Ржип - священная для чехов гора
Литомержице - загородная королевская резиденция
Синий маршрут
Продолжительность: 60 минут
Во время этого маршрута Вы увидите следующие достопримечательности:
- Роуднице - резиденция дворянского рода Лобковицы.
- река Эльба (Лабе).
- Кокоржин - романтический замок 14 столетия.
Бездег - готический замок, дошедший до нас в первозданном виде
Терезин-город построенный в форме звезды, бывший нацистский концентрационный лагерь
Хазенбург - развалины исторического готического града
Мельницкий замок на стыке рек Эльбы и Влтавы
Махово озеро - самый большой в Чехии искусственный водоем, расположен в заповеднике
Организационные детали:
- Полет может не состояться по погодным условиям или иным причинам, не зависящим от организатора. Просьба оставить заявку онлайн и дождаться подтверждения организатора.
- Полную оплату экскурсии необходимо осуществить не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии в одном из пунктов приёма оплаты (информация доступна после бронирования). В противном случае ваша бронь будет аннулирована!