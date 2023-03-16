Хотите чего-то нового, необыкновенного и экстремального на отдыхе в Чехии? Устройте себе или своим близким захватывающее приключение в облаках! Пролетите с нами над красотами Чешского края и попробуйте пилотировать самолет сами, оставьте на мгновение землю и получите массу незабываемых впечатлений в облаках!

Как пройдет Ваш полет:

Перед полетом Вы пройдете полный инструктаж и получите ответы на любые вопросы, касающиеся вашего полета: как взлетать, менять режим полета, держать заданную высоту, поворачивать. Инструктор ознакомит Вас с теоретической частью полета, расскажет о назначении каждого руля управления самолетом и приборов в кабине. После этого Вы отправитесь в незабываемый полет, где получите массу впечатлений и попробуете сделать все абсолютно сами. Вот взлетно-посадочная полоса под колесами самолета, и через несколько секунд Вы оказываетесь под облаками, а внизу прекрасная панорама.

На выбор доступны варианты полета разных маршрутов и продолжительности:

Красный маршрут.

Продолжительность: 30 минут.

Во время маршрута Вы увидите следующие достопримечательности:

Терезин-город построенный в форме звезды, бывший нацистский концентрационный лагерь

Хазенбург - развалины исторического готического града

река Эльба (Лабе)

Роуднице - резиденция дворянского рода Лобковицы

Ржип - священная для чехов гора

Литомержице - загородная королевская резиденция

Синий маршрут

Продолжительность: 60 минут

Во время этого маршрута Вы увидите следующие достопримечательности:

Роуднице - резиденция дворянского рода Лобковицы.

река Эльба (Лабе).

Кокоржин - романтический замок 14 столетия.

Бездег - готический замок, дошедший до нас в первозданном виде

Терезин-город построенный в форме звезды, бывший нацистский концентрационный лагерь

Хазенбург - развалины исторического готического града

Мельницкий замок на стыке рек Эльбы и Влтавы

Махово озеро - самый большой в Чехии искусственный водоем, расположен в заповеднике

Организационные детали: