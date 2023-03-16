Полет на частном самолете в Чехии

Предлагаем Вам уникальную возможность увидеть как колоритную природу

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Ответы на вопросы
Предлагаем Вам уникальную возможность увидеть как колоритную природу, так и достопримечательности Чехии с высоты птичьего полета! Изучите теоретические основы и ознакомьтесь с самолетом, за штурвалом которого Вам доведется сидеть. Из окна самолёта вам откроется панорамный вид на реку Эльбу и священную для чехов гору — Ржип.
Полет на частном самолете в Чехии
Полет на частном самолете в Чехии
Полет на частном самолете в Чехии
Полет на частном самолете в Чехии
Полет на частном самолете в Чехии
Полет на частном самолете в Чехии

Что вас ожидает 🤩

  • Река Эльба
  • Город Терезин
  • Гора Ржип
  • Литомержице (королевская резиденция)
  • Махово озеро
  • Роуднице
  • Замок Кокоржин
  • Замок Мельницкий
  • Замок Бездег
  • Хазенбург
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хотите чего-то нового, необыкновенного и экстремального на отдыхе в Чехии? Устройте себе или своим близким захватывающее приключение в облаках! Пролетите с нами над красотами Чешского края и попробуйте пилотировать самолет сами, оставьте на мгновение землю и получите массу незабываемых впечатлений в облаках!

Как пройдет Ваш полет:

Перед полетом Вы пройдете полный инструктаж и получите ответы на любые вопросы, касающиеся вашего полета: как взлетать, менять режим полета, держать заданную высоту, поворачивать. Инструктор ознакомит Вас с теоретической частью полета, расскажет о назначении каждого руля управления самолетом и приборов в кабине. После этого Вы отправитесь в незабываемый полет, где получите массу впечатлений и попробуете сделать все абсолютно сами. Вот взлетно-посадочная полоса под колесами самолета, и через несколько секунд Вы оказываетесь под облаками, а внизу прекрасная панорама.

На выбор доступны варианты полета разных маршрутов и продолжительности:

  • Красный маршрут.
  • Продолжительность: 30 минут.

Во время маршрута Вы увидите следующие достопримечательности:

Терезин-город построенный в форме звезды, бывший нацистский концентрационный лагерь
Хазенбург - развалины исторического готического града

река Эльба (Лабе)

Роуднице - резиденция дворянского рода Лобковицы

Ржип - священная для чехов гора

Литомержице - загородная королевская резиденция

Синий маршрут

Продолжительность: 60 минут

Во время этого маршрута Вы увидите следующие достопримечательности:

  • Роуднице - резиденция дворянского рода Лобковицы.
  • река Эльба (Лабе).
  • Кокоржин - романтический замок 14 столетия.
Бездег - готический замок, дошедший до нас в первозданном виде
Терезин-город построенный в форме звезды, бывший нацистский концентрационный лагерь
Хазенбург - развалины исторического готического града

Мельницкий замок на стыке рек Эльбы и Влтавы

Махово озеро - самый большой в Чехии искусственный водоем, расположен в заповеднике

Организационные детали:

  • Полет может не состояться по погодным условиям или иным причинам, не зависящим от организатора. Просьба оставить заявку онлайн и дождаться подтверждения организатора.
  • Полную оплату экскурсии необходимо осуществить не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии в одном из пунктов приёма оплаты (информация доступна после бронирования). В противном случае ваша бронь будет аннулирована!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж на русском
  • Полет по 2 маршрутам на 30 или 60 мин (на выбор)
Что не входит
  • Трансфер в аэропорт и обратно на группу 1-4 человека €30 (30 мин. от Праги)
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: Прага
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Перед оплатой онлайн, проверьте наличие свободных мест
  • Трансфер к месту проведения полета не входит в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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