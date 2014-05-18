Что вас ожидает

Велосипед в Праге – не только средство передвижения, но и способ эффективно и быстро осмотреть основные достопримечательности города. Наша велопрогулка проходит по историческому центру Праги и исключает абсолютно все горки, горы и холмы! На месте старта после знакомства с гидом и обязательного инструктажа вы получите соответствующий вашему росту велосипед. Во время остановок мы расскажем многочисленные факты и легенды из захватывающей истории Праги. Всего за несколько часов на велосипеде вы познаете Золотую Прагу!

Во время велоэкскурсии вы увидите:

Староместскую площадь

Пороховую башню

Муниципальный дом

Астрономические часы Орлой

Театр Моцарта

Национальный театр

Танцующий дом

Мала Стра́на (Пражский малый град)

Мемориальную стену Джон Леннона

Кампа Парк

Карлов мост

Концертный зал Рудольфинум

Еврейский квартал Йозефов

Также нас ждут панорамный вид на реку и весь город!

Велоэкскурсия подходит: