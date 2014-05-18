Велосипед в Праге – не только средство передвижения, но и способ эффективно и быстро осмотреть основные достопримечательности города. Наша велопрогулка проходит по историческому центру Праги и исключает абсолютно все горки, горы и холмы! На месте старта после знакомства с гидом и обязательного инструктажа вы получите соответствующий вашему росту велосипед. Во время остановок мы расскажем многочисленные факты и легенды из захватывающей истории Праги. Всего за несколько часов на велосипеде вы познаете Золотую Прагу!
Во время велоэкскурсии вы увидите:
Велоэкскурсия подходит: