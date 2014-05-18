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Познакомиться с историей старинных районов во время расслабленной велопрогулки

Oleh
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Oleh – представитель гидов
Вместе с гидом вы прокатитесь по Старому и Новому городу, заедете в Малый и Еврейский кварталы, осмотрите исторические достопримечательности и разнообразную архитектуру города.

И при этом насладитесь спокойной велопоездкой, которая подходит всем, включая детей!
21 за человека
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Это групповая экскурсия
На велосипеде
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на Староместской площади
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Познавательная и расслабленная велопрогулка по Золотой Праге
Познавательная и расслабленная велопрогулка по Золотой Праге

Что вас ожидает

Велосипед в Праге – не только средство передвижения, но и способ эффективно и быстро осмотреть основные достопримечательности города. Наша велопрогулка проходит по историческому центру Праги и исключает абсолютно все горки, горы и холмы! На месте старта после знакомства с гидом и обязательного инструктажа вы получите соответствующий вашему росту велосипед. Во время остановок мы расскажем многочисленные факты и легенды из захватывающей истории Праги. Всего за несколько часов на велосипеде вы познаете Золотую Прагу!

Во время велоэкскурсии вы увидите:

  • Староместскую площадь
  • Пороховую башню
  • Муниципальный дом
  • Астрономические часы Орлой
  • Театр Моцарта
  • Национальный театр
  • Танцующий дом
  • Мала Стра́на (Пражский малый град)
  • Мемориальную стену Джон Леннона
  • Кампа Парк
  • Карлов мост
  • Концертный зал Рудольфинум
  • Еврейский квартал Йозефов
    Также нас ждут панорамный вид на реку и весь город!

Велоэкскурсия подходит:

  • как начинающим, так и продвинутым велосипедистам;
  • как молодым, так и людям в преклонном возрасте;
  • и даже тем, кто не сидел на велоконе уже много лет ;-)

Организационные детали

  • Продолжительность тура – 2,5 часов, протяженность – около 10 км
  • Возможно сопровождение на русском и английском языках
  • В стоимость экскурсии входят: аренда качественного 24-скоростного велосипеда и вело-страховка, шлем, корзинка для вещей, замок для велосипеда, карта города, камера хранения для вещей на время тура, специальное сидение для детей, которые могут ехать за вами на том же велосипеде
Познавательная и расслабленная велопрогулка по Золотой Праге
Познавательная и расслабленная велопрогулка по Золотой Праге
Познавательная и расслабленная велопрогулка по Золотой Праге
Познавательная и расслабленная велопрогулка по Золотой Праге
Познавательная и расслабленная велопрогулка по Золотой Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на Староместской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Oleh
Oleh
Меня зовут Олег. Вместе с несколькими товарищами-единомышленниками я провожу городские велопрогулки и многодневные загородные велотуры. Кроме этого я также много путешествую, катаюсь на рафтах, сноуборде и занимаюсь дайвингом. Я живу в Праге уже 17 лет и с удовольствием делюсь своим опытом с гостями Чехии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 мая 2014
Добрый день, это была наша первая экскурсия, которую мы бронировали через ваш сайт. Интернет пугал слегка, что, как и почему. Но в результате получилось все просто супер. Прокатились по Праге на велосипедах под легким дождиком, узнали много новых фактов о городе, а главное, научились ориентироваться по Праге. Оставшиеся дни сможем скопойно и самостоятельно изучать город.
Что касается велосипедов. Нам подобрали отличные аппараты по росту. Несмотря на не самые приятные дороги в центре, велосипеды отлично себя ведут. Отдельное спасибо гиду за советы и рекомендации, которые мы получили.
Спасибо!
В и В

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