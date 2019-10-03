Совершите 2-часовой круиз в самом сердце Праги, сочетающий тур по достопримечательностям с обедом в формате «шведский стол».

На борту вас встретят традиционным чешским аперитивом, который поможет расслабиться на время последующего путешествия.

Корабль проплывет по Влтаве через исторический центр города мимо таких достопримечательностей, как Карлов мост, Пражский Град, Рудольфинум, Национальный театр, Танцующий дом, Эммаусский монастырь, Вышеград, Подольская станция водоснабжения и историческая электростанция на острове Штванице.

Карлов мост – одна из самых знаменитых достопримечательностей. Мост, построенный в XIV веке Карлом IV, соединяет кварталы Мала-Страна и Старе-Место. По краям моста с обеих сторон вы увидите резные статуи святых, пользующихся особым почитанием в Чехии.

Обеденный «шведский стол» доступен в течение всего круиза. На протяжении плавания на борту будет играть живая музыка.