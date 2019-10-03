Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом

Откройте для себя магию исторической Праги с борта корабля во время 2-часового круиза

4.5
646 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Откройте для себя магию исторической Праги с борта корабля во время 2-часового круиза.

Порадуйте себя вкусным обедом «шведский стол», проплывая по Влтаве и любуясь знаменитыми достопримечательностями.

По дороге послушайте умиротворяющую живую музыку.
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом

Что вы увидите 🤩

  • Река Влтава
  • Остров Кампа
  • Рудольфинум
  • Эммаусский монастырь
  • Малая Прага
  • Карлов мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите 2-часовой круиз в самом сердце Праги, сочетающий тур по достопримечательностям с обедом в формате «шведский стол».
На борту вас встретят традиционным чешским аперитивом, который поможет расслабиться на время последующего путешествия.
Корабль проплывет по Влтаве через исторический центр города мимо таких достопримечательностей, как Карлов мост, Пражский Град, Рудольфинум, Национальный театр, Танцующий дом, Эммаусский монастырь, Вышеград, Подольская станция водоснабжения и историческая электростанция на острове Штванице.
Карлов мост – одна из самых знаменитых достопримечательностей. Мост, построенный в XIV веке Карлом IV, соединяет кварталы Мала-Страна и Старе-Место. По краям моста с обеих сторон вы увидите резные статуи святых, пользующихся особым почитанием в Чехии.
Обеденный «шведский стол» доступен в течение всего круиза. На протяжении плавания на борту будет играть живая музыка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-часовой круиз по реке Влтава
  • обед «шведский стол»
  • Аперетив
  • Онлайн-аудиокомментарии и онлайн-карта доступны на 6 языках (чешском, английском, испанском, немецком, китайском и русском)
  • Бумажная карта доступна на 16 языках
  • Живая музыка на борту (аккордеонист)
  • Бесплатный Wi-Fi на борту
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Обратите внимание, что для этого тура используются несколько типов лодок, и тип лодки, на которой вы будете, зависит от наличия возможности
  • Большинство лодок, на которых работает круиз, приспособлены для инвалидных колясок. Пожалуйста, свяжитесь с местным оператором, чтобы подтвердить это перед поездкой
  • Пожалуйста, свяжитесь с местным оператором, чтобы подтвердить выбранную дату круиза
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 646 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
379
4
182
3
62
2
16
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
P
3 окт 2019
(Великобритания)
Это было прекрасно для расслабляющей пары часов, хотя путешествие по Влтаве может быть не самым живописным речным круизом, в котором я был, но с приятными фоновыми звуками аккордеона, играющего популярные мелодии, и разнообразием блюд шведского стола с горячими и горячими блюдами. холодные варианты (которыми все 5 из нас были более чем довольны). Он был хорошо организован, приносил вам напитки, а затем ряд сотрудников приходил к платежным устройствам до окончания круиза, чтобы уладить счета. Отлично
L
3 сен 2019
(Великобритания)
Боже мой, что я могу сказать - просто вздыхая! Удивительный тур с великолепными пейзажами, по удивительной цене. Предоставленный обед был прекрасен, от множества сыров с виноградом до традиционных чешских блюд. Еда была лучше, чем я думал, что это было бы точно!! Коктейли также были восхитительными, но по более высокой цене. Но за ту цену, которую мы заплатили за экскурсию на лодке, это было определенно лучше, чем ожидалось, и я очень рекомендую всем, кто хочет попробовать!
А
5 авг 2019
(Италия)
Это было действительно круто, и теперь я хочу сделать то же самое в Париже и Амстердаме. Это отличный способ увидеть город (на второй день). Шведский стол был отличным, персонал был очень приятным, на заднем плане было весело играть на аккордеоне, а лодка была настолько гладкой, что стояла на волшебном ковре, стоя на крыше! Наконец, я никогда не путешествовал через замок (где вы переходите от одного уровня воды к другому, как в Панамском канале), так что мне было интересно наблюдать!

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