Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и полюбуйтесь видами на главные достопримечательности Праги в рамках 2-часового обзорного круиза по реке Влтава. Откройте для себя многочисленные жемчужины потрясающей Европейской столицы.

Вы увидите Карлов мост и панорамные виды на Пражский град, крепость Вышеград на холме и многие дургие достопримечательности и памятники. На судне вы проплывете через Смиховский шлюз – 1 из 4 шлюзов в городе.

Это идеальный тур для семей с детьми. На борту также есть бар, где можно заказать закуски и всемирно известное чешское пиво.