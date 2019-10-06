Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите главные достопримечательности Праги с реки Влтава
Отдохните на открытой палубе и насладитесь круизом
Проплывите через исторический шлюз Смихов
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и полюбуйтесь видами на главные достопримечательности Праги в рамках 2-часового обзорного круиза по реке Влтава. Откройте для себя многочисленные жемчужины потрясающей Европейской столицы.
Вы увидите Карлов мост и панорамные виды на Пражский град, крепость Вышеград на холме и многие дургие достопримечательности и памятники. На судне вы проплывете через Смиховский шлюз – 1 из 4 шлюзов в городе.
Это идеальный тур для семей с детьми. На борту также есть бар, где можно заказать закуски и всемирно известное чешское пиво.
Ответы на вопросы
Что входит
2-часовой круиз по реке Влтава
Онлайн-аудиогид и онлайн-карта на 6 языках (на чешском, английском, испанском, немецком, китайском и русском) в дополнение к бумажной карте, доступной на 16 языках
Wi-Fi на борту
Информационный буклет
Что не входит
Трансфер от/до места вашего проживания
Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 213 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
6 окт 2019
Действительно чистый и современный корабль! Но с официантами, которые постоянно ходят вокруг, вы чувствуете давление, чтобы покупать напитки, и немного виноваты в том, что приносите свои напитки и закуски. Кроме того, Wi-Fi (для веб-аудиогида) является непригодным для использования. Это очень медленно. В противном случае это нормально. Одеяла, которые они предоставляют, являются удобным прикосновением.
S
Sonja
10 сен 2021
(Германия)
Sehr schöne Schifffahrt über die Moldau! Freundliches und hilfsbereites Personal. Leider wird auf dem Boot nur per Handzettel Info über die zu Stehenden Gebäude und Brücken informiert. Das sollte man bei der Buchung also beachten. Trotzdem ein sehr kurzweiliger Ausflug mit einem ganz besonderen Blick auf die Stadt:)
V
Vanessa
15 янв 2020
(США)
Это была такая потрясающая прогулка на лодке. Поездка заняла 2 часа, и мы увидели много окрестностей вокруг доков. Еда и напитки не включены, но вы можете купить их по отличной цене, совсем не дорого!