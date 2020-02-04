Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите главные достопримечательности Праги с реки Влтавы
Узнайте больше о Праге из аудиогида, доступного на 8 языках
Полюбуйтесь потрясающими видами одной из самых популярных столиц в мире во время прогулки по реке Влтаве. Во время нее вы увидите Карлов мост, Пражский Град и другие знаковые достопримечательности.
Круиз по Влтаве – пожалуй, лучший способ оценить все великолепие Праги. На борту есть кондиционер и верхняя палуба с крышей. Доступен аудиогид на чешском, английском, немецком, испанском, итальянском, французском, польском и русском языках.
Ответы на вопросы
Что входит
50-минутная прогулка на кораблике по Влтаве
Аудиогид на чешском, английском, немецком, испанском, итальянском, французском, польском и русском языках
Бесплатный Wi-Fi на борту
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 746 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
Ridhwaan
4 фев 2020
(Великобритания)
Было действительно просто и мило. Лодка была чистой и аккуратной и просторной с верхним этажом или вы можете остаться на первом этаже в тепле. Верхний этаж лучше подходит для фотографирования и ощущения ветра вокруг вас. На верхнем аудио говорят на многих языках, чтобы рассказать вам о достопримечательностях, которые мы проезжаем.
А
Аноним
2 окт 2019
(Великобритания)
Мы взяли лодку после напряженного дня, осматривая достопримечательности и много гуляя! Это был хороший конец дня, когда мы увидели прекрасный закат над рекой, наслаждаясь медленным, спокойным течением реки! Единственное, что можно улучшить, - это предоставить аудиозапись своего предпочтительного языка - мы получили информацию на 5-6 языках, и я нашел это отвлекающим и не очень полезным!
L
Leigh
11 авг 2019
(Великобритания)
Я заранее забронировал эту поездку до приезда в Прагу. К сожалению, в тот день погода была довольно влажной, поэтому я немного вымок, прежде чем сесть на лодку, и во время поездки продолжал идти дождь. Но это была хорошая познавательная поездка, где вы видели вещи, которые вы, возможно, не делали, и было приятно видеть их у реки. Есть пара лодок, которые выходят примерно в одно и то же время, так что лодка не переполнена, что приятно.