Полюбуйтесь потрясающими видами одной из самых популярных столиц в мире во время прогулки по реке Влтаве. Во время нее вы увидите Карлов мост, Пражский Град и другие знаковые достопримечательности.

Круиз по Влтаве – пожалуй, лучший способ оценить все великолепие Праги. На борту есть кондиционер и верхняя палуба с крышей. Доступен аудиогид на чешском, английском, немецком, испанском, итальянском, французском, польском и русском языках.