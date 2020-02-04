Прага: 50-минутная прогулка по реке

Полюбуйтесь Карловым мостом, Пражским Градом, островом Кампа

3.6
746 отзывов
В группе
до 50 чел.
Полюбуйтесь Карловым мостом, Пражским Градом, островом Кампа и другими достопримечательностями Праги с воды во время популярного лодочного круиза по Влтаве.

Осмотрите культовые памятники города во время 50-минутной прогулки.
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Прага: 50-минутная прогулка по реке

Что вы увидите 🤩

  • Река Влтава
  • Остров Кампа
  • Карлов мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите главные достопримечательности Праги с реки Влтавы
  2. Узнайте больше о Праге из аудиогида, доступного на 8 языках
Полюбуйтесь потрясающими видами одной из самых популярных столиц в мире во время прогулки по реке Влтаве. Во время нее вы увидите Карлов мост, Пражский Град и другие знаковые достопримечательности.
Круиз по Влтаве – пожалуй, лучший способ оценить все великолепие Праги. На борту есть кондиционер и верхняя палуба с крышей. Доступен аудиогид на чешском, английском, немецком, испанском, итальянском, французском, польском и русском языках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 50-минутная прогулка на кораблике по Влтаве
  • Аудиогид на чешском, английском, немецком, испанском, итальянском, французском, польском и русском языках
  • Бесплатный Wi-Fi на борту
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.6
Основано на 746 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
231
4
205
3
152
2
74
1
84
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
4 фев 2020
(Великобритания)
Было действительно просто и мило. Лодка была чистой и аккуратной и просторной с верхним этажом или вы можете остаться на первом этаже в тепле. Верхний этаж лучше подходит для фотографирования и ощущения ветра вокруг вас. На верхнем аудио говорят на многих языках, чтобы рассказать вам о достопримечательностях, которые мы проезжаем.
А
2 окт 2019
(Великобритания)
Мы взяли лодку после напряженного дня, осматривая достопримечательности и много гуляя! Это был хороший конец дня, когда мы увидели прекрасный закат над рекой, наслаждаясь медленным, спокойным течением реки! Единственное, что можно улучшить, - это предоставить аудиозапись своего предпочтительного языка - мы получили информацию на 5-6 языках, и я нашел это отвлекающим и не очень полезным!
L
11 авг 2019
(Великобритания)
Я заранее забронировал эту поездку до приезда в Прагу. К сожалению, в тот день погода была довольно влажной, поэтому я немного вымок, прежде чем сесть на лодку, и во время поездки продолжал идти дождь. Но это была хорошая познавательная поездка, где вы видели вещи, которые вы, возможно, не делали, и было приятно видеть их у реки. Есть пара лодок, которые выходят примерно в одно и то же время, так что лодка не переполнена, что приятно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

👥ГрупповыеКарлов мост🗽Достопримечательности🎧АудиогидыЭкскурсииТематические турыМероприятияСемейные мероприятияПрирода и приключенияКруизы и водные турыРека ВлтаваКруизы по реке и заливамТуры для соло-путешественниковКруизы на дауГрупповые мероприятияТолько для взрослыхОтдых на водеБюджетОстров Кампа

Еще несколько похожих предложений в Праге

Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
В группе
до 50 чел.
4.8
920
2 188
за 1 чел.
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Астрономические часы на Староместской площади, Карлов мост, Пражский Град, церковь Святого Николая - осмотрите все эти и
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Круиз
в группе до 50 чел.
3.6
61
3ч 30м
3 282
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Проведите всесторонний тур по Праге на автобусе, на лодке и пешком
Величественный Пражский Град
В группе
до 30 чел.
4.6
55
15
за 1 чел.
Величественный Пражский Град
👣 Пешеходная
Пражским Градом называют огромную крепость на левом берегу Влтавы
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 11:45
Прага: Всё включено
В группе
до 30 чел.
4.3
121
40
за 1 чел.
Прага: Всё включено
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Проедетесь на автомобиле по Новому городу, Карловой площади и набережной вдоль реки Влтавы
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Индивидуально
для 8 чел.
4.8
19
150
за 1-8 чел.
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
👣 Пешеходная
Познакомиться с ключевыми уголками города и погрузиться в его волшебную атмосферу без толп туристов
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском
В группе
до 30 чел.
16
за 1 чел.
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском
👣 Пешеходная
Получите свой билет в Пражский Град без ожидания в длинных очередях около билетных касс
Ежедневно в 12:05
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
В группе
до 10 чел.
4.6
1174
4ч 30м
19
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
Весь Пражский Град
Индивидуально
для 6 чел.
5
50
150
за 1-6 чел.
Весь Пражский Град
👣 Пешеходная
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
1 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Энергетическая прогулка по Карловому мосту
Индивидуально
35
за 1 чел.
Энергетическая прогулка по Карловому мосту
👣 Пешеходная
Меня зовут Алексей, моя специальность - парапсихология, стаж - более 20 лет
по договоренности
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
В группе
до 20 чел.
4
60
48
за 1 чел.
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ Водные
За два часа вы проплывёте под многочисленными мостами, включая знаменитый Карловый мост; увидите с необычного ракурса
Ежедневно в 17:30, с 01.04 в 18:00
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
В группе
до 8 чел.
4.9
216
2ч 30м
19
за 1 чел.
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
🚗 На машине
Автомобильно-пешая прогулка по центру чешской столицы после заката: всё самое главное и романтичное
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Индивидуально
для 3 чел.
5
8
120
за 1-3 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
👣 Пешеходная
Вас ждёт большая индивидуальная обзорная экскурсия по Праге
Ежедневно по договоренности

Prague Boats s.r.o. проводит ещё 3 экскурсии

Прага: 2-часовой обзорный круиз по Влтаве
Круиз
в группе до 50 чел.
3.6
213
1 750
за 1 чел.
Прага: 2-часовой обзорный круиз по Влтаве
⛴ Водные
Посмотрите на Карлов мост, Пражский Град, остров Кампа, Вышеград
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Круиз
в группе до 10 чел.
4.4
284
45м
1 400
за 1 чел.
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
⛴ Водные
Отправляйтесь в сказочное путешествие по каналу Чертовка во время 45-минутного круиза
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Круиз
в группе до 50 чел.
4.4
646
2 975
за 1 чел.
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
⛴ Водные
Откройте для себя магию исторической Праги с борта корабля во время 2-часового круиза
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿