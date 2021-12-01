Откройте для себя ночную Прагу на роскошной лодке с открытым верхом, отведав восхитительный выбор традиционных чешских и интернациональных блюд из бортового буфета. Посмотрите на знаменитые пражские строения вдоль реки Влтавы и полюбуйтесь потрясающим видом на освещенный Пражский Град в этом круизе в оба конца.

Путешествуйте на уникальной стеклянной лодке со специально изолированной палубой, предотвращающей шум и вибрации, и секцией с выдвижными стеклянными стенами и потолками. Повысьте свой опыт, перейдя на место у окна, чтобы гарантированно сидеть в этом разделе.

Выпейте приветственный напиток на борту, а затем спуститесь по реке к Карлову мосту и полюбуйтесь Рудольфинумом в стиле неоренессанса. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi, слушайте информативные аудиокомментарии на нескольких языках и следите за своим маршрутом на бумаге или онлайн-карте.

Пройдите мимо знаменитого Танцующего дома и полюбуйтесь панорамным видом на холм Петрин и Старый город Праги, пока на борту звучит живая музыка.

Наслаждайтесь ужином "шведский стол", который включает широкий выбор блюд чешской и интернациональной кухни. После ужина исследуйте открытые палубы, которые позволят вам почувствовать прохладный речной бриз и увидеть город со многих точек зрения, которые предоставляют прекрасные возможности для фотосъемки.

Выбор ужина "шведский стол":