Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом

Полюбуйтесь красотой исторических памятников Праги с ночной подсветкой,

4.4
467 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Полюбуйтесь красотой исторических памятников Праги с ночной подсветкой, в том числе Пражским Градом, во время роскошного трехчасового круиза со «шведским столом» на современной остекленной лодке с открытым верхом.
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Прага: круиз с ужином на остекленной лодке с открытым верхом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проведите волшебный вечер в Праге на элегантной стеклянной лодке с открытым верхом
  2. Порадуйте себя праздничным приветственным напитком и вкусным ужином «шведский стол» на борту
  3. Полюбуйтесь Пражским Градом, Карловым мостом и другими достопримечательностями с ночной подсветкой
  4. Полюбуйтесь потрясающим панорамным видом на холм Петршин и Старый город Праги
  5. Посмотрите на Прагу с уникальных точек зрения и сделайте прекрасные фотографии
Откройте для себя ночную Прагу на роскошной лодке с открытым верхом, отведав восхитительный выбор традиционных чешских и интернациональных блюд из бортового буфета. Посмотрите на знаменитые пражские строения вдоль реки Влтавы и полюбуйтесь потрясающим видом на освещенный Пражский Град в этом круизе в оба конца.
Путешествуйте на уникальной стеклянной лодке со специально изолированной палубой, предотвращающей шум и вибрации, и секцией с выдвижными стеклянными стенами и потолками. Повысьте свой опыт, перейдя на место у окна, чтобы гарантированно сидеть в этом разделе.
Выпейте приветственный напиток на борту, а затем спуститесь по реке к Карлову мосту и полюбуйтесь Рудольфинумом в стиле неоренессанса. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi, слушайте информативные аудиокомментарии на нескольких языках и следите за своим маршрутом на бумаге или онлайн-карте.
Пройдите мимо знаменитого Танцующего дома и полюбуйтесь панорамным видом на холм Петрин и Старый город Праги, пока на борту звучит живая музыка.
Наслаждайтесь ужином "шведский стол", который включает широкий выбор блюд чешской и интернациональной кухни. После ужина исследуйте открытые палубы, которые позволят вам почувствовать прохладный речной бриз и увидеть город со многих точек зрения, которые предоставляют прекрасные возможности для фотосъемки.

Выбор ужина "шведский стол":

  • Моцарелла с помидорами и песто из свежего базилика
  • Выбор домашних сыров, ветчины и салями.
  • Утиный паштет с клюквенным соусом
  • сыр Гран Моравия
  • Греческий салат
  • Свежий салат из капусты
  • Рубленый салат
  • Выбор хлеба с маслом
  • Выпечка без глютена
  • Куриный суп с лапшой
  • Целая ветчина с косточкой
  • Гуляш из говядины
  • Куриные шницели
  • Запеченный картофель с кабачками
  • Спагетти с помидорами черри и базиликом (веганский)
  • Паэлья с жареными овощами и морепродуктами
  • Тушеные овощи
  • Пельмени
  • Жасминовый рис
  • Картофельное пюре
  • Домашние имбирные пряники
  • Яблочный штрудель
  • Свежий фруктовый салат

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вечерний речной круиз на остекленной лодке с открытым верхом
  • Ужин по системе «шведский стол» с широким выбором блюд чешской и международной кухни
  • Место у окна (если выбран соответствующий вариант)
  • Доступ к изолированной палубе
  • Доступ на открытую палубу для фотосъемки
  • Живая музыка во время круиза
  • Услуги ведущего и официантов
  • Приветственный напиток (бокал вина «Просекко»)
  • Пол-литровая бутылка воды на двух человек
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Аудиокомментарии в режиме онлайн на нескольких языках
  • Онлайн-карта на нескольких языках
  • Бумажная карта на 16 языках
Что не входит
  • Дополнительные напитки (можно приобрести на борту)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Предлагаются вегетарианские и веганские блюда
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 467 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
281
4
112
3
56
2
14
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
1 дек 2021
(Индия)
Оригинал (en)
Это совершенно восхитительно и стоит каждой копейки !! Обязательно попробуйте в Праге! Давай ♥ ️
R
30 ноя 2021
(Ирландия)
Оригинал (en)
Красивый и новый способ осмотреть этот прекрасный город, особенно ночью. Получил несколько прекрасных фотографий!
G
30 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хороший тур, достопримечательности, которые видны с лодки, хороший буфет и напитки.
T
28 ноя 2021
(Финляндия)
Оригинал (fi)
Прекрасный круиз, отличный сервис, хорошая простая еда
H
28 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
На борту очень хорошая атмосфера (хотя и очень шумно). Внимательное, вежливое обслуживание. Очень вкусная, разнообразная еда. Приятный тур по Влтаве через ночную Прагу. В следующий раз снова ...
N
27 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Прекрасные впечатления, очень хорошее обслуживание, разнообразный и богатый буфет, живая музыка ... все очень уютно. Абсолютно рекомендуется!
А
26 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный вид с вкусной едой
N
23 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень дружелюбный персонал, и даже если ужин - шведский стол, еда очень простая и включает в себя все европейские кухни. Настоятельно рекомендуется!
P
23 ноя 2021
Оригинал (de)
незабываемый круиз с ужином по Праге
А
22 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Ну все
Marcia
21 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (en)
Было не так много вариантов напитков, шведский стол с едой и десертами был самым бедным. Я бы сказал, что это не стоит такой цены, даже если персонал был дружелюбным, и атмосфера была приятной.
B
20 ноя 2021
(Норвегия)
Оригинал (en)
Веселый расслабляющий способ насладиться ужином. Десерт мог бы быть чуть лучше, но в остальном вечер был бы очень приятным.
F
20 ноя 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Прекрасная поездка с хорошими видами и уютной атмосферой. Еда была вполне нормальной, но ничего дикого. Живая группа тоже была в порядке, правда, не слышно, что пели. Но сыграли хорошо.
Piotr
20 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (en)
супер
Rosaria
20 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Прекрасные впечатления, волшебный вечер, отличная еда и джазовая музыка, которая сопровождала вечер
Ещё 452 отзыва

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