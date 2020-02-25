26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть настоящую жизнь города за туристическими фасадами

Olli
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Olli – ваш гид
Если вы прогулялись по must-see местам и даже Святой Вацлав на перевёрнутом коне уже не удивляет, я предлагаю почувствовать Прагу настоящую.

Вас ждёт прогулка по небанальным уголкам города, секреты пассажей и Йиндржиской улицы.

А также особенности жизни чехов и интересные пражские истории за чашечкой горячего шоколада.
35 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Встреча на Вацлавской площади (Václavské náměstí)
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У этой экскурсии26 отзывов
4.92
Прага наизнанку
Прага наизнанку

Что вас ожидает

Атмосфера, скрытая от глаз туристов
Я с радостью проведу вас по тем уголкам Праги, которые любят местные жители, куда почти не заглядывает большинство путешественников (и даже не догадывается заглянуть!) и где чувствуется атмосфера небанального города. Вы узнаете, какие секреты скрывают тайные проходные пассажи, почему стоит зайти в здание почтамта и кто соседствует с полицейским участком. Увидите дом, откуда Мефистофель похитил Фауста, тайный парк, красивейшую синагогу и памятник человеку, спасшему 669 детей.

Прага и пражане
Известное высказывание о том, что «город — это его жители» откроется по-новому: вас ждут необычные заметки и сюжеты из жизни местных. Мы зайдём в шоколатерию — это самый популярный формат кофеен в Праге, — где за чашечкой горячего шоколада я расскажу о том, за чем чехи стоят в очереди, об их странных привычках и о том, почему Прагу называют Амстердамом для бедных. Развенчаю стереотипы о европейцах, поделюсь лучшими кафе, ресторанами, местами для прогулок и другой «инсайдерской» информацией!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят не глубокого исторического рассказа о главных достопримечательностях, а погружения в атмосферу Праги и жизнь пражан.

Прага наизнанку
Прага наизнанку
Прага наизнанку
Прага наизнанку
Прага наизнанку
Прага наизнанку
Прага наизнанку
Прага наизнанку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади (Václavské náměstí).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olli
Olli
Я не хочу вам показывать Прагу, какой её привыкли показывать — с Карловым мостом, Пражским градом и Староместской площадью, рассказывать долгие исторические заметки и углубляться в интриги королевских семей. Зачем приезжать в город и жить только его прошлым, если у него такое яркое настоящее? Я хочу показать такую Прагу, какой её видит местное молодое поколение, и открыть то, что скрыто от глаз прямо в центре города. Прага — удивительное место, которое сочетает в себе современное искусство и средневековые постройки, мишленовские рестораны и самые атмосферные фермерские рынки, концерты классической музыки и уличные фестивали.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Предполагал экскурсию на последний день нахождения в Праге (после изучения центра и топовых мест) перед вылетом, что бы максимально насытить этот день прогулкой. Был риск, что в итоге будет предложено многое из того, что уже видели, но решил рискнуть. Смело берите, гид сразу выслушал наши пожелания, обсудил места где мы были и учел это в дальнейшем маршруте, тем самым действительно не повторяясь для нас почти в 90 процентах информации и маршрутов. Данная экскурсия может стать хорошим дополнением для тех кто уже успел увидеть большинство топовых мест Праги или даже немного свернуть в сторону. Будет интересно тем, кто уже изучил центр, но пока еще не готов лазить самостоятельно чуть дальше. Хотя в любом случае надо понимать что все равно так или иначе это Прага 1 (хотя и в Прагу 2 мы заглянули немного). Но при этом, сами мы бы точно не пошли в ряд поворотов или уж тем более зданий, что было приятным удивлением в уже часто посещаемых нами ранее местах. В этом плане экскурсия вполне себе уникальная, хотя это все равно так или иначе центр с немного раздвинутыми рамками. Но если надо гид под Вас подстроиться, не переживайте, это больше прогулка в стиле "по вашим заявкам" нежели жестко привязанная экскурсия (даже если и с отклонениями какими-то).
16 февраля 2020
Нам с мужем очень понравилась экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой. Ольга - настоящий мастер своего дела, хороший рассказчик, помогла нам проникнуться духом Праги, провела по местам, по которым обычно не водят туристов, но любимым местными жителями. Вообщем, мы получили и историческую информацию, и интересные факты, и красивые фото, много практических советов на остаток нашего отпуска и прекрасное и интересное общение с Ольгой. Спасибо Вам большое, Ольга!
9 февраля 2020
Спасибо большое Ольге за интересную, информативную экскурсию! Очень понравился индивидуальный подход, подача материала, маршрут прогулки. Ольга удачно совмещает исторические факты с современной жизнью в Чехии. Подробно отвечает на любые вопросы! Спасибо большое, очень рекомендуем тем, кто не любит ходить толпой и бегать между достопримечательностями.
12 января 2020
Экскурсия с Ольгой - это, пожалуй, одна из лучших экскурсий, на которых я была! Ольга искренне увлечена Прагой, ее атмосферой и историей, и это передается от нее путешественникам буквально с первых минут начала экскурсии. "Прага наизнанку" полностью оправдывает свое название - это не "фасадная" туристическая Прага, а тихие улочки, неожиданные места и интересные детали, на которые я не обратила бы внимание (да и просто не увидела бы) сама. 3,5 часа пролетели просто на одном дыхании!!! спасибо за полученное наслаждение от прогулки!
10 января 2020
Экскурсия замечательная и с индивидуальным подходом. Оля чудесный гид. Маршрут отличается от других, тем что нет невероятно заезженных достопримечательностей. При этом Оля с удовольствием расскажет и про раскрученные места , если возникнет к ним интерес и вопросы по ним. Подскажет куда стоит сходить и что посмотреть. Экскурсия понравится как людям впервые находящимся в Праге так и бывалым) туристам.
7 ноября 2019
Благодарю Олю за интересную прогулку, ценные рекомендации и наше хорошее настроение! Оля отзывчивый человек, всегда готовый помочь! Спасибо!
4 ноября 2019
Всем доброго дня. Всегда воспринимаешь отличные отзывы с неким недоверием, но не в этом случае. Мои опасения оказались напрасными. Все прошло более чем великолепно, мы прогулялись по городу как подружки, и время пролетело как одно мгновение. Прогуливаясь по городу с Olli, нам неоднократно предлагали экскурсию. Спасибо Olli, радуйте гостей необычными местами, фактами о городе в своей непринужденной манере, круто получается. Вы суперр, спасибо..))
28 октября 2019
Экскурсия с Олей оправдала наши ожидания и даже более. Оля не только провела нас по интересным местам Праги , но и ответила на все вопросы о жизни горожан. Мы очень благодарны !
26 октября 2019
Огромная благодарность Ольге. Экскурсия интересная и необычная. Очень грамотная подборка мест, в которые сами не догадались бы даже заглянуть. Очень информативная, непринужденная , легкая подача материала. Рекомендую всем для посещения
19 октября 2019
Классная экскурсия, особенно для тех, кто в Праге не первый раз и уже посетил все знаковые места. Очень интересная подборка мест, каждое со своей историей. Не утомительно, весело, интересно, информативно, необычно. Ольге большая благодарность!
Ещё 16 отзывов

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