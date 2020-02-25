26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Атмосфера, скрытая от глаз туристов

Я с радостью проведу вас по тем уголкам Праги, которые любят местные жители, куда почти не заглядывает большинство путешественников (и даже не догадывается заглянуть!) и где чувствуется атмосфера небанального города. Вы узнаете, какие секреты скрывают тайные проходные пассажи, почему стоит зайти в здание почтамта и кто соседствует с полицейским участком. Увидите дом, откуда Мефистофель похитил Фауста, тайный парк, красивейшую синагогу и памятник человеку, спасшему 669 детей.

Прага и пражане

Известное высказывание о том, что «город — это его жители» откроется по-новому: вас ждут необычные заметки и сюжеты из жизни местных. Мы зайдём в шоколатерию — это самый популярный формат кофеен в Праге, — где за чашечкой горячего шоколада я расскажу о том, за чем чехи стоят в очереди, об их странных привычках и о том, почему Прагу называют Амстердамом для бедных. Развенчаю стереотипы о европейцах, поделюсь лучшими кафе, ресторанами, местами для прогулок и другой «инсайдерской» информацией!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят не глубокого исторического рассказа о главных достопримечательностях, а погружения в атмосферу Праги и жизнь пражан.