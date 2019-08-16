Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди

Попробуйте незабываемый рок-н-ролльный обед в пражском Hard Rock Cafe

4.6
733 отзыва
В группе
до 100 чел.
Попробуйте незабываемый рок-н-ролльный обед в пражском Hard Rock Cafe.

Отвлекитесь от исследования динамичной столицы Чехии, оцените вкуснейшие хард-роковые блюда и купите уникальные товары.
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди
Прага: проход в Hard Rock Cafe без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Старый город, Прага
  • Староместская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените рок-н-ролльный обед или ужин в пражском Hard Rock Cafe — одном из крупнейших в Европе
  2. Взгляните на потрясающую, специально изготовленную 5-метровую люстру в форме гитары
  3. Выберите различные фирменные блюда и восхитительные десерты
  4. Посетите кафе, которое находится всего в 50 метрах от Староместской площади
  5. Загляните в рок-магазин и сделайте трендовые покупки
Оцените восхитительные блюда в Hard Rock Cafe в прекрасной Праге.
Пражское Hard Rock Cafe считается одним из крупнейших в Европе и находится в 4-этажном здании отеля V.J. Rott. Кафе находится в самом сердце старой Праги, менее чем в 50 метрах от знаменитой Староместской площади. 3-уровневое кафе площадью 1 900 квадратных метров включает в себя два ярких бара и уникальную подборку памятных вещей его всемирно известной коллекции.
Полюбуйтесь на 5-метровую эксклюзивную люстру в форме гитары и отведайте различные блюда, включая гамбургер или чизбургер Hard Rock, сэндвич с курицей на гриле с медовой горчицей, салат Цезарь, вегетарианский бургер, ребрышки барбекю в ассортименте и многое другое. А если вы сладкоежка, попробуйте великолепные фирменные десерты: мороженное с горячим шоколадным фаджем, шоколадный торт и многие другие соблазнительные сладости.
Выберите вкуснейшее меню и попробуйте одни из лучших фирменных блюд от Hard Rock Cafe.

Gold Menu (два блюда):

    Основное блюдо на выбор:

    • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
    • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
    • Сэндвич с курицей на гриле.
    • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
    • Салат цезарь с курицей на гриле.
    • Куриные наггетсы Tupelo.

    Десерт:

    • Брауни.

    Напиток на выбор:

    • Безалкогольный напиток, кофе или чай.
    • Бриллиантовое меню (три блюда).
    Закуска —
    • Свежий салат
    Основное блюдо на выбор:-
    • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
    • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
    • Копченое барбекю.
    • Лосось на гриле.
    • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
    • Салат со стейком.
    • Курица-грилль.

    Десерт:

    • Шоколадный торт.

    Один напиток на выбор:

    • Безалкогольный напиток, кофе или чай.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Еда (ужин из двух или трех блюд, а также безалкогольный напиток, кофе или чай)
    • Приоритетная рассадка
    Что не входит
    • Чаевые
    • Алкогольные напитки
    • Дополнительная еда
    • Покупка сувениров
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Важная информация
    • Состав меню может меняться и зависит от наличия блюд
    • Вам не нужно предварительно выбирать время обеда, так как вы сядете за первый освободившийся столик, прибыв в кафе в забронированный вами день
    • Детское меню (для детей до 11 лет) можно оплатить прямо в ресторане в день посещения
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    E
    16 авг 2019
    Это действительно хороший вариант для покупки, если вы планируете посетить Hard Rock Cafe, так как это намного дешевле, чем оплачивать еду / напитки отдельно, когда есть и предлагаемые пункты меню восхитительны. Хард Рок Кафе само по себе является обязательным, интерьер, атмосфера и весь опыт отлично и очень весело для любого возраста. Еда замечательная, а обслуживание отличное!
    А
    7 фев 2019
    Действительно приятная атмосфера и отличная еда. Мы забронировали бриллиантовое меню, и я не мог съесть свой десерт, я был настолько сытым! мы пошли в феврале, поэтому было потише, я могу представить, что в летние месяцы здесь было довольно много людей. в целом блестящее время было и обязательно поеду снова, если в Праге
    N
    19 дек 2019
    Мы забронировали Бриллиантовое меню, и оно того стоило! Нам дали разнообразный выбор, и он был очень интересным. Сотрудники были очень дружелюбны и вежливы. Настоятельно рекомендуется
    Ещё 730 отзывов

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