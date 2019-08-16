Оцените восхитительные блюда в Hard Rock Cafe в прекрасной Праге.

Пражское Hard Rock Cafe считается одним из крупнейших в Европе и находится в 4-этажном здании отеля V.J. Rott. Кафе находится в самом сердце старой Праги, менее чем в 50 метрах от знаменитой Староместской площади. 3-уровневое кафе площадью 1 900 квадратных метров включает в себя два ярких бара и уникальную подборку памятных вещей его всемирно известной коллекции.

Полюбуйтесь на 5-метровую эксклюзивную люстру в форме гитары и отведайте различные блюда, включая гамбургер или чизбургер Hard Rock, сэндвич с курицей на гриле с медовой горчицей, салат Цезарь, вегетарианский бургер, ребрышки барбекю в ассортименте и многое другое. А если вы сладкоежка, попробуйте великолепные фирменные десерты: мороженное с горячим шоколадным фаджем, шоколадный торт и многие другие соблазнительные сладости.

Выберите вкуснейшее меню и попробуйте одни из лучших фирменных блюд от Hard Rock Cafe.

Gold Menu (два блюда):

Основное блюдо на выбор:

Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).

Бургер Moving Mountains (веганский бургер).

Сэндвич с курицей на гриле.

Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.

Салат цезарь с курицей на гриле.

Куриные наггетсы Tupelo.

Десерт:

Брауни.

Напиток на выбор:

Безалкогольный напиток, кофе или чай.

Бриллиантовое меню (три блюда).

Закуска —

Свежий салат

Основное блюдо на выбор:-

Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).

Бургер Moving Mountains (веганский бургер).

Копченое барбекю.

Лосось на гриле.

Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.

Салат со стейком.

Курица-грилль.

Десерт:

Шоколадный торт.

Один напиток на выбор: