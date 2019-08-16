Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените рок-н-ролльный обед или ужин в пражском Hard Rock Cafe — одном из крупнейших в Европе
Взгляните на потрясающую, специально изготовленную 5-метровую люстру в форме гитары
Выберите различные фирменные блюда и восхитительные десерты
Посетите кафе, которое находится всего в 50 метрах от Староместской площади
Загляните в рок-магазин и сделайте трендовые покупки
Оцените восхитительные блюда в Hard Rock Cafe в прекрасной Праге.
Пражское Hard Rock Cafe считается одним из крупнейших в Европе и находится в 4-этажном здании отеля V.J. Rott. Кафе находится в самом сердце старой Праги, менее чем в 50 метрах от знаменитой Староместской площади. 3-уровневое кафе площадью 1 900 квадратных метров включает в себя два ярких бара и уникальную подборку памятных вещей его всемирно известной коллекции.
Полюбуйтесь на 5-метровую эксклюзивную люстру в форме гитары и отведайте различные блюда, включая гамбургер или чизбургер Hard Rock, сэндвич с курицей на гриле с медовой горчицей, салат Цезарь, вегетарианский бургер, ребрышки барбекю в ассортименте и многое другое. А если вы сладкоежка, попробуйте великолепные фирменные десерты: мороженное с горячим шоколадным фаджем, шоколадный торт и многие другие соблазнительные сладости.
Выберите вкуснейшее меню и попробуйте одни из лучших фирменных блюд от Hard Rock Cafe.
Еда (ужин из двух или трех блюд, а также безалкогольный напиток, кофе или чай)
Приоритетная рассадка
Что не входит
Чаевые
Алкогольные напитки
Дополнительная еда
Покупка сувениров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Состав меню может меняться и зависит от наличия блюд
Вам не нужно предварительно выбирать время обеда, так как вы сядете за первый освободившийся столик, прибыв в кафе в забронированный вами день
Детское меню (для детей до 11 лет) можно оплатить прямо в ресторане в день посещения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
E
Ellie
16 авг 2019
Это действительно хороший вариант для покупки, если вы планируете посетить Hard Rock Cafe, так как это намного дешевле, чем оплачивать еду / напитки отдельно, когда есть и предлагаемые пункты меню восхитительны. Хард Рок Кафе само по себе является обязательным, интерьер, атмосфера и весь опыт отлично и очень весело для любого возраста. Еда замечательная, а обслуживание отличное!
А
Аноним
7 фев 2019
Действительно приятная атмосфера и отличная еда. Мы забронировали бриллиантовое меню, и я не мог съесть свой десерт, я был настолько сытым! мы пошли в феврале, поэтому было потише, я могу представить, что в летние месяцы здесь было довольно много людей. в целом блестящее время было и обязательно поеду снова, если в Праге
N
Nicola
19 дек 2019
Мы забронировали Бриллиантовое меню, и оно того стоило! Нам дали разнообразный выбор, и он был очень интересным. Сотрудники были очень дружелюбны и вежливы. Настоятельно рекомендуется