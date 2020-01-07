2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прага — столица кофе?

Уверена, что многие из вас были удивлены, прочитав пролог о первой кофейне в Праге, — на нашей встрече вас ждут не менее любопытные открытия. Вы погрузитесь в историю чешской столицы, где первой скрипкой выступит зерно и напиток из него. Я расскажу, кто привил этому городу культуру кофе, как быстро напиток захватил Прагу и можно ли назвать пражан истинными кофеманами.

Ароматные метки на карте города

Конечно, томить исключительно рассказами я не буду. Вас ждёт рейд по самым интересным кофейням города, где нам предложат достойно сваренный ароматный напиток. Я покажу вам здание первой кофейни и проведу тропами, которыми 300 лет назад шел армянин Георгиус Деодатус, или просто Геворг, — чем он прославился, вы узнаете на встрече. Также вы познакомитесь с тремя кофейнями в Праге, которые уже отметили свой столетний юбилей: некогда среди их завсегдатаев были Вацлав Гавел, Марина Цветаева, Бедржих Сметана и Альберт Энштейн. В конце я отведу вас в современную и горячо любимую чехами кофейню, где вы сможете полакомиться традиционными десертами и отполировать впечатления от прогулки финальной чашечкой кофе.