2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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О кофейной культуре и ароматных местах города на дружеской прогулке

Elena
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Elena – ваш гид
Какой город вы представляете, когда речь идёт о кофе? Вену? Рим? Венецию? А что, если я скажу, что первая кофейня в Праге открылась недалеко от Карлова моста спустя 100 лет после того, как венецианские купцы завезли зёрна в Европу! Я погружу вас в ароматный мир чешской столицы, поделюсь любимыми кофейнями и удивлю неожиданными фактами о напитке, без которого многие не воображают утро.
€100
80 за экскурсию
скидка20%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Встреча — площадь Крестоносцев
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Прага с ароматом кофе
Прага с ароматом кофе

Что вас ожидает

Прага — столица кофе?
Уверена, что многие из вас были удивлены, прочитав пролог о первой кофейне в Праге, — на нашей встрече вас ждут не менее любопытные открытия. Вы погрузитесь в историю чешской столицы, где первой скрипкой выступит зерно и напиток из него. Я расскажу, кто привил этому городу культуру кофе, как быстро напиток захватил Прагу и можно ли назвать пражан истинными кофеманами.

Ароматные метки на карте города
Конечно, томить исключительно рассказами я не буду. Вас ждёт рейд по самым интересным кофейням города, где нам предложат достойно сваренный ароматный напиток. Я покажу вам здание первой кофейни и проведу тропами, которыми 300 лет назад шел армянин Георгиус Деодатус, или просто Геворг, — чем он прославился, вы узнаете на встрече. Также вы познакомитесь с тремя кофейнями в Праге, которые уже отметили свой столетний юбилей: некогда среди их завсегдатаев были Вацлав Гавел, Марина Цветаева, Бедржих Сметана и Альберт Энштейн. В конце я отведу вас в современную и горячо любимую чехами кофейню, где вы сможете полакомиться традиционными десертами и отполировать впечатления от прогулки финальной чашечкой кофе.

Организационные детали

Кофе и десерты не входят в стоимость (мы остановимся в любой кофейне из программы по вашему желанию)

Прага с ароматом кофе
Прага с ароматом кофе
Прага с ароматом кофе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — площадь Крестоносцев.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Меня зовут Лена, но чехи называют Elen. И я живу в Праге. С 2013 года она была для меня курортным романом: каждый отпуск я проводила именно с ней. Но с 2016 года наши отношения перешли в статус серьезных, и я переехала. Оставив в родном Екатеринбурге работу, семью, друзей, всю зимнюю одежду, каблуки, вечную спешку и «кислую мину». Последним двум утратам, кстати, я очень даже рада. Я люблю жизнь и ценю в людях умение жить — наверное, именно это я напишу, чтобы описать себя в двух словах. Идем гулять, и я познакомлю вас со своей Прагой. Полной противоречий, креативной, независимой, иногда пьяной и весёлой, а иногда серьёзной, как родитель с ремнём, который хочет преподать урок. Расскажу немножко любопытной истории, чтобы было чем впечатлить своих родственников и друзей по приезду. Покажу, где весело пить и вкусно есть. Где красиво фотографироваться и куда ехать на шопинг. И вообще отвечу на любой вопрос. Давайте вместе ломать или, наоборот, подкреплять фактами стереотипы о том, что Чехия — это только пиво, трдельник и рулька.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Я с женой в 4 раз посещаем Прагу, каждый раз берём новую экскурсию и даже после четвертого раза узнали много нового.
Елена прекрасный собеседник, время пролетело незаметно,все очень понравилось,было интересно общаться и гулять.нам очень понравилось все было просто супер.
Спасибо Елена за прекрасно проведённое время.
Всем советую!!!
24 декабря 2019
Волшебно провели время! Елена умело соединила особенности кофеин Праги с историей и культурой города. Мы узнали много интересных историй, которые не упомянуты в стандартных путеводителях, что помогло нам влюбиться в романтичную атмосферу этого города. Экскурсия подарила нам вкусный кофе, приятное общения и незабываемые впечатления. Спасибо !

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