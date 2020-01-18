Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией

Познакомьтесь с историей пива и пивоваренными традициями в Музее чешского пива

4.1
372 отзыва
Входной билет
Познакомьтесь с историей пива и пивоваренными традициями в Музее чешского пива.

Вас ждут интересные факты и секреты производства.

Попробуйте 4 сорта чешского пива и закупорьте свою собственную сувенирную бутылку с персональной этикеткой.
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Прага: Вход в музей чешского пива с дегустацией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Побывайте в закулисье традиционного чешского пивоварения
  2. Попробуйте 4 разных сорта пива в двух дегустационных пабах
  3. Создайте и упакуйте в бутылку свой собственный сорт пива на профессиональном оборудовании
Ваш 90-минутный тур по музею чешского пива начнется с обзора мировой истории этого янтарного напитка. Проследите путь чешского пива от золотого века до настоящих дней.
На следующем этапе тура вы узнаете секреты изготовления чешского пива с использованием разных моделей пивоварен и солодилен. Почувствуйте пьянящий аромат хмеля и солода.
Осмотрите погреба XIII века и бочарную мастерскую. Узнайте, как добывали и хранили лед до появления холодильных камер. В ходе тура вы увидите сотни исторических экспонатов. Экскурсию дополнят старинные интерьеры и видео-презентации.
Попробуйте четыре сорта чешского пива в двух дегустационных пабах – первые 1920-х годов, а вторые – коммунистических времен.
В последней части тура вы отправитесь в разливной цех, где своими руками изготовите памятный сувенир из Праги. Вам дадут бутылку, которую вы сами наполните пивом и закупорите с помощью пивоваренного оборудования. Вы даже создадите свою собственную этикетку и нанесете ее на бутылку. Сувенирное пиво готово!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей
  • 4 сорта пива
  • Ваша собственная персонализированная бутылка пива
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 372 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
174
4
91
3
62
2
25
1
20
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
18 янв 2020
(Великобритания)
Это небольшой, но интересный музей об истории и развитии пива от древних греков до наших дней. Что делает этот опыт особенным, так это возможность попробовать 4 разных стиля чешского пива из небольших пивоварен (по 1/4 литра каждый) в аутентичной подземной пещере в музее. Очень приятный час или около того отдыха в самом сердце старого города Праги, и отличное соотношение цены и качества.
B
29 окт 2019
(Великобритания)
Абсолютно необходимо посетить при поездке в Прагу. Вы сами ходите по выставке, которая говорит само за себя, а затем в конце у вас есть дегустация четырех разных сортов пива в макете-пабе. Когда это закончится, вы можете разлить свое пиво по бутылкам и добавить к бутылке «персонализированную» пивную этикетку, это блестящее напоминание о прекрасном опыте! Хорошо рекомендуется.
S
23 июля 2019
(Великобритания)
Был отличный день, очень расслабленный. Они не торопят тебя. Я принес его своему партнеру, потому что я не люблю пиво, но я также нашел его очень приятным и интересным. Единственное, что я хотел бы сделать, - это спуститься в погреб, где ступеньки выполнены в старом спиральном стиле, а некоторые могут оказаться трудными, однако эта область в основном предназначена для дегустации пива. Ваша дегустация пива может быть вынесена во двор.

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