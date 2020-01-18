Ваш 90-минутный тур по музею чешского пива начнется с обзора мировой истории этого янтарного напитка. Проследите путь чешского пива от золотого века до настоящих дней.

На следующем этапе тура вы узнаете секреты изготовления чешского пива с использованием разных моделей пивоварен и солодилен. Почувствуйте пьянящий аромат хмеля и солода.

Осмотрите погреба XIII века и бочарную мастерскую. Узнайте, как добывали и хранили лед до появления холодильных камер. В ходе тура вы увидите сотни исторических экспонатов. Экскурсию дополнят старинные интерьеры и видео-презентации.

Попробуйте четыре сорта чешского пива в двух дегустационных пабах – первые 1920-х годов, а вторые – коммунистических времен.

В последней части тура вы отправитесь в разливной цех, где своими руками изготовите памятный сувенир из Праги. Вам дадут бутылку, которую вы сами наполните пивом и закупорите с помощью пивоваренного оборудования. Вы даже создадите свою собственную этикетку и нанесете ее на бутылку. Сувенирное пиво готово!