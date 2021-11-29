Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы

Осмотрите старейшую ратушу Праги

4.2
828 отзывов
Входной билет
Осмотрите старейшую ратушу Праги.

Посетите готическую часовню и исторические парадные залы, взгляните на внутренний механизм часов и спуститесь в обширное подземелье под зданием Старой ратуши.
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы

Что вы увидите 🤩

  • Староместская площадь
  • Старый город
  • Пражские куранты
  • Старая Ратуша
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь потрясающим видом на Прагу со смотровой галереи на вершине башни
  2. Взгляните на механизм известных астрономических часов Праги
  3. Присоединитесь к туру с гидом по подземелью Старой ратуши, который проводится на нескольких языках
  4. Осмотрите готическую часовню и парадные залы
Старая ратуша находится на Староместской площади и была создана в 1338 году как здание администрации Старого города. Комплекс состоит из 5 зданий. Основная часть здания – готическая башня с часовней и уникальными астрономическими часами, в которых каждый час с 09:00 до 23:00 поочередно появляются двенадцать апостолов.
Начните тур на первом этаже, где расположены парадные залы. Затем пройдите в готическую часовню Девы Марии и церемониальные помещения. После этого поднимитесь по лестнице на третий этаж к смотровой галерее 70-метровой башни и полюбуйтесь самым невероятным видом на Прагу.
В ваш входной билет включен тур с гидом по средневековому подземелью Старой ратуши, поэтому не забудьте туда заглянуть!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за вход
  • Тур с гидом по средневековому подземелью (можно заказать в день тура на стойке регистрации)
  • Информационная брошюра о Старой ратуше
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Башня открыта до 22:00, однако исторические залы работают только до 19:00
  • С 1 января 2020 года по 29 февраля 2020 года, башня открыта до 20:00
  • Последняя экскурсия начинается в 16:00 или в 17:00 летом
  • Экскурсии проходят каждый час на различных языках. Текущий список туров доступен онлайн на странице Старой ратуши «Halls of the Old Town Hall» на официальном туристическом портале Праги
  • Старая ратуша может быть частично закрыта для посещения в дни проведения официальных мероприятий
  • Обменяйте ваучер на билет в кассе на первом или третьем этаже здания
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 828 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
407
4
251
3
107
2
42
1
21
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
29 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень красиво. Всем рекомендую.
D
29 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Приятного визита. Персонал дружелюбный
M
28 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Мы провели экскурсию, которая включена в стоимость билета, она приведет вас в районы, недоступные для самостоятельного посещения, такие как подземная тюрьма.
А
23 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Интересно
Maria Inês
22 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
В то время года, когда я приехал (ноябрь), я не думаю, что это окупилось за то, что я купил билеты раньше, я тоже пошел рано, и там не было очереди за билетами. В часах-шоу ничего особенного, подумал, будет лучше. Но на башню действительно стоит подняться ради вида. Я также не делал подземную часть, которая, как мне кажется, была бы самой интересной, потому что в то время не было никаких экскурсий (covid).
G
20 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Нас принимают как собаку в боулинге. В день посещения было доступно не все. В остальном вид сверху часов отличный.
F
15 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Гид говорил по-испански, очень хороший визит
А
7 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хорошо
S
3 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (pt)
Очень хороший визит, стоит своих денег.
А
2 ноя 2021
Оригинал (pt)
Это незабываемый опыт в Праге. Из него открывается прекрасный вид на Прагу, а само здание красивое и историческое. Я рекомендую.
F
1 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Это очень интересный тур и кульминация восхождения на башню с очень красивыми видами.
CELINE
30 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Было очень хорошо, рекомендую
M
29 окт 2021
(Германия)
Turm war spannend, leider waren Teile des Rathauses gesperrt, was den Wert des Gutscheins schon sehr minderte.
Janny
24 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
С гидом вы видите вещи, недоступные другим
C
23 окт 2021
(Чешская Республика)
Оригинал (it)
К сожалению, гид на итальянском языке не был предоставлен в любое время, поэтому мы полагались на первый тур, доступный на французском языке. Мы уже не посещаем все залы ратуши, а посещаем интересные подземелья. С башни открывается захватывающий вид на старый город на 365 градусов.
Ещё 813 отзывов

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