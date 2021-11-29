Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь потрясающим видом на Прагу со смотровой галереи на вершине башни
Взгляните на механизм известных астрономических часов Праги
Присоединитесь к туру с гидом по подземелью Старой ратуши, который проводится на нескольких языках
Осмотрите готическую часовню и парадные залы
Старая ратуша находится на Староместской площади и была создана в 1338 году как здание администрации Старого города. Комплекс состоит из 5 зданий. Основная часть здания – готическая башня с часовней и уникальными астрономическими часами, в которых каждый час с 09:00 до 23:00 поочередно появляются двенадцать апостолов.
Начните тур на первом этаже, где расположены парадные залы. Затем пройдите в готическую часовню Девы Марии и церемониальные помещения. После этого поднимитесь по лестнице на третий этаж к смотровой галерее 70-метровой башни и полюбуйтесь самым невероятным видом на Прагу.
В ваш входной билет включен тур с гидом по средневековому подземелью Старой ратуши, поэтому не забудьте туда заглянуть!
Ответы на вопросы
Что входит
Плата за вход
Тур с гидом по средневековому подземелью (можно заказать в день тура на стойке регистрации)
Информационная брошюра о Старой ратуше
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Башня открыта до 22:00, однако исторические залы работают только до 19:00
С 1 января 2020 года по 29 февраля 2020 года, башня открыта до 20:00
Последняя экскурсия начинается в 16:00 или в 17:00 летом
Экскурсии проходят каждый час на различных языках. Текущий список туров доступен онлайн на странице Старой ратуши «Halls of the Old Town Hall» на официальном туристическом портале Праги
Старая ратуша может быть частично закрыта для посещения в дни проведения официальных мероприятий
Обменяйте ваучер на билет в кассе на первом или третьем этаже здания
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 828 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
407
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251
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2
42
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21
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
Blerina
29 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень красиво. Всем рекомендую.
D
Dominique
29 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Приятного визита. Персонал дружелюбный
M
Melanie
28 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Мы провели экскурсию, которая включена в стоимость билета, она приведет вас в районы, недоступные для самостоятельного посещения, такие как подземная тюрьма.
А
Аноним
23 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Интересно
Maria Inês
22 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
В то время года, когда я приехал (ноябрь), я не думаю, что это окупилось за то, что я купил билеты раньше, я тоже пошел рано, и там не было очереди за билетами. В часах-шоу ничего особенного, подумал, будет лучше. Но на башню действительно стоит подняться ради вида. Я также не делал подземную часть, которая, как мне кажется, была бы самой интересной, потому что в то время не было никаких экскурсий (covid).
G
Guy
20 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Нас принимают как собаку в боулинге. В день посещения было доступно не все. В остальном вид сверху часов отличный.
F
FERNANDO
15 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Гид говорил по-испански, очень хороший визит
А
Аноним
7 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хорошо
S
Sérgio
3 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (pt)
Очень хороший визит, стоит своих денег.
А
Аноним
2 ноя 2021
Оригинал (pt)
Это незабываемый опыт в Праге. Из него открывается прекрасный вид на Прагу, а само здание красивое и историческое. Я рекомендую.
F
FRANCISCO JOSE
1 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Это очень интересный тур и кульминация восхождения на башню с очень красивыми видами.
CELINE
30 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Было очень хорошо, рекомендую
M
Markus
29 окт 2021
(Германия)
Turm war spannend, leider waren Teile des Rathauses gesperrt, was den Wert des Gutscheins schon sehr minderte.
Janny
24 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
С гидом вы видите вещи, недоступные другим
C
Cristiana
23 окт 2021
(Чешская Республика)
Оригинал (it)
К сожалению, гид на итальянском языке не был предоставлен в любое время, поэтому мы полагались на первый тур, доступный на французском языке. Мы уже не посещаем все залы ратуши, а посещаем интересные подземелья. С башни открывается захватывающий вид на старый город на 365 градусов.