Старая ратуша находится на Староместской площади и была создана в 1338 году как здание администрации Старого города. Комплекс состоит из 5 зданий. Основная часть здания – готическая башня с часовней и уникальными астрономическими часами, в которых каждый час с 09:00 до 23:00 поочередно появляются двенадцать апостолов.

Начните тур на первом этаже, где расположены парадные залы. Затем пройдите в готическую часовню Девы Марии и церемониальные помещения. После этого поднимитесь по лестнице на третий этаж к смотровой галерее 70-метровой башни и полюбуйтесь самым невероятным видом на Прагу.

В ваш входной билет включен тур с гидом по средневековому подземелью Старой ратуши, поэтому не забудьте туда заглянуть!