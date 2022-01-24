Пражские куранты: проход без очереди

Найдите время, чтобы посетить эти великолепные часы XV века

4.5
42 отзыва
Входной билет
Пражские куранты: проход без очереди
Пражские куранты: проход без очереди
Пражские куранты: проход без очереди
Пражские куранты: проход без очереди
Пражские куранты: проход без очереди
Пражские куранты: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ожидание очереди в очереди на часы - парадокс потраченного времени. Этот билет без очереди доставит вас прямо к готической башне с часами, где вы сможете увидеть самые старые в мире действующие астрономические часы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди на башню с часами
  • Краткое введение на английском языке по истории заведения
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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