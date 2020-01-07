Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывайте в Пражском Граде в сопровождении местного лицензированного гида
Осмотрите живописный район Градчаны
Воспользуйтесь правом приоритетного входа
Прогуляйтесь по району Градчаны и послушайте вашего лицензированного гида, который расскажет об истории Пражского Града и его окрестностей. Ваш гид расскажет вам самое главное о некоторых достопримечательностях Градчан, таких как Чернинский дворец, Лорето, Шварценбергский дворец и многие другие, знакомя вас с фактами и историями.
При входе в Пражский Град вы получите билет и карту и сможете планировать свой визит в отдельные места, такие как собор Святого Вита, Старый королевский дворец и базилика Святого Георгия. Получите билет в Пражский Град без ожидания в длинных очередях к билетной кассе. Кроме того, после вводного тура вы получите входной билет в сектор В Пражского Града, что позволит вам изучить помещения комплекса в удобном для вас темпе.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия с гидом
Билет для быстрого входа
Входной билет в сектор В
Карта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Удобная одежда
Важная информация
Рекомендуем надеть удобную обувь, а также захватить зонт в случае дождя
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 208 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
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5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
7 янв 2020
(Италия)
Очень интересно Компетентный гид. Я бы предпочел больше исторической информации.
h
helen
2 янв 2020
(Великобритания)
Гид хороший, но не получил приоритетного приема
B
Brian
1 янв 2020
(Великобритания)
Фантастика, наш хозяин был фантастическим и имел страсть к истории, которую она дала нам. Очереди были огромными. Она добралась до нас без всяких ожиданий и ушла с советами и хитростями, чтобы быстро обойти.
А
Аноним
1 янв 2020
(Германия)
В группе нас было только двое. Тур был очень интересным. Ольга - очень компетентный гид, который также хорошо отвечает на дальнейшие вопросы.
S
Sarah
10 дек 2019
(США)
Было чудесно иметь историю и справочную информацию о Пражском Граде. Катерина была знающей и дала жизнь людям, которые сформировали Чешскую Республику.
g
gianna
3 дек 2019
(Италия)
Плохая организация местного туроператора Михала Веселы. Он не смог дать нам точные указания относительно места встречи. Он не смог отправить нам сообщение (смс, почта, whatsapp) с указанием местоположения. Мораль: нет экскурсии, несмотря на бронирование с приоритетным входом. Не рекомендуется.
H
Hendrik
10 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Нас провели по всем важным местам вокруг замка в течение часа с немецкоязычным спутником, пока мы не прибыли в замок вовремя для смены караула. Было небольшое введение в то, что мы все еще можем видеть. Я искренне рекомендую тур!
А
Аноним
30 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Краткое руководство, дружелюбный и начитанный, подготовленный ко всему важному, тогда вы точно знали, куда идти после экскурсии, отличные советы! Большое спасибо!
S
Sophia
30 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Супер приятный гид, который смог поделиться множеством познавательных и забавных анекдотов. Из-за сложившейся ситуации у нас был частный тур, и мы чувствовали себя комфортно с нашим гидом. В целом, достойное предложение и отличное утро. Большое спасибо!
S
Sara
19 окт 2021
Оригинал (en)
Вероника была очень приятным гидом и ее легко понять.
Kati
10 окт 2021
Оригинал (de)
Отличная экскурсия по городу с красивой экскурсией по Пражскому Граду. С нами не было другого туриста, и у нас был отличный гид, Мартин. Очень информативно и интересно.
M
Marina
13 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Мы выбрали быструю экскурсию продолжительностью один час, гид дал нам базовое объяснение всей территории Замка, указав памятники, которые мы хотели бы посетить позже, и исторически обрамляя все. Идеальный итальянский.
P
Phil
12 сен 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Очень большой замок, на все было 2,5 часа
А
Аноним
6 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Тур прошел нормально, только билет с местом встречи был невозможен, исходя из этого описания, мы не могли найти место встречи для тура, и нам не могли помочь с запросами на месте. Наш гид нашел нас только по телефону.
А
Аноним
1 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хороший гид. У нас даже был частный тур, так как мы были одни.