Прогуляйтесь по району Градчаны и послушайте вашего лицензированного гида, который расскажет об истории Пражского Града и его окрестностей. Ваш гид расскажет вам самое главное о некоторых достопримечательностях Градчан, таких как Чернинский дворец, Лорето, Шварценбергский дворец и многие другие, знакомя вас с фактами и историями.

При входе в Пражский Град вы получите билет и карту и сможете планировать свой визит в отдельные места, такие как собор Святого Вита, Старый королевский дворец и базилика Святого Георгия. Получите билет в Пражский Град без ожидания в длинных очередях к билетной кассе. Кроме того, после вводного тура вы получите входной билет в сектор В Пражского Града, что позволит вам изучить помещения комплекса в удобном для вас темпе.