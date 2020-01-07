Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа

Хотите не спеша осмотреть потрясающий Пражский Град

4.5
208 отзывов
В группе
до 50 чел.
Хотите не спеша осмотреть потрясающий Пражский Град? Хотите изучить потрясающие близлежащие здания, такие как Лорето или Шварценбергский дворец? Если да, то вам понравится этот часовой вводный тур с билетом для быстрого входа.
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа
Пражский Град: 1-часовой тур с билетом для быстрого входа

Что вы увидите 🤩

  • Собор Святого Вита
  • Старый королевский дворец
  • Пражский Град
  • Базилика Святого Георгия
  • Башня Далиборка
  • Золотая Прага
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Побывайте в Пражском Граде в сопровождении местного лицензированного гида
  2. Осмотрите живописный район Градчаны
  3. Воспользуйтесь правом приоритетного входа
Прогуляйтесь по району Градчаны и послушайте вашего лицензированного гида, который расскажет об истории Пражского Града и его окрестностей. Ваш гид расскажет вам самое главное о некоторых достопримечательностях Градчан, таких как Чернинский дворец, Лорето, Шварценбергский дворец и многие другие, знакомя вас с фактами и историями.
При входе в Пражский Град вы получите билет и карту и сможете планировать свой визит в отдельные места, такие как собор Святого Вита, Старый королевский дворец и базилика Святого Георгия. Получите билет в Пражский Град без ожидания в длинных очередях к билетной кассе. Кроме того, после вводного тура вы получите входной билет в сектор В Пражского Града, что позволит вам изучить помещения комплекса в удобном для вас темпе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с гидом
  • Билет для быстрого входа
  • Входной билет в сектор В
  • Карта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Удобная одежда
Важная информация
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, а также захватить зонт в случае дождя
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 208 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
4
58
3
11
2
6
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
7 янв 2020
(Италия)
Очень интересно Компетентный гид. Я бы предпочел больше исторической информации.
h
2 янв 2020
(Великобритания)
Гид хороший, но не получил приоритетного приема
B
1 янв 2020
(Великобритания)
Фантастика, наш хозяин был фантастическим и имел страсть к истории, которую она дала нам. Очереди были огромными. Она добралась до нас без всяких ожиданий и ушла с советами и хитростями, чтобы быстро обойти.
А
1 янв 2020
(Германия)
В группе нас было только двое. Тур был очень интересным. Ольга - очень компетентный гид, который также хорошо отвечает на дальнейшие вопросы.
S
10 дек 2019
(США)
Было чудесно иметь историю и справочную информацию о Пражском Граде. Катерина была знающей и дала жизнь людям, которые сформировали Чешскую Республику.
g
3 дек 2019
(Италия)
Плохая организация местного туроператора Михала Веселы. Он не смог дать нам точные указания относительно места встречи. Он не смог отправить нам сообщение (смс, почта, whatsapp) с указанием местоположения. Мораль: нет экскурсии, несмотря на бронирование с приоритетным входом. Не рекомендуется.
H
10 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Нас провели по всем важным местам вокруг замка в течение часа с немецкоязычным спутником, пока мы не прибыли в замок вовремя для смены караула. Было небольшое введение в то, что мы все еще можем видеть. Я искренне рекомендую тур!
А
30 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Краткое руководство, дружелюбный и начитанный, подготовленный ко всему важному, тогда вы точно знали, куда идти после экскурсии, отличные советы! Большое спасибо!
S
30 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Супер приятный гид, который смог поделиться множеством познавательных и забавных анекдотов. Из-за сложившейся ситуации у нас был частный тур, и мы чувствовали себя комфортно с нашим гидом. В целом, достойное предложение и отличное утро. Большое спасибо!
S
19 окт 2021
Оригинал (en)
Вероника была очень приятным гидом и ее легко понять.
Kati
10 окт 2021
Оригинал (de)
Отличная экскурсия по городу с красивой экскурсией по Пражскому Граду. С нами не было другого туриста, и у нас был отличный гид, Мартин. Очень информативно и интересно.
M
13 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Мы выбрали быструю экскурсию продолжительностью один час, гид дал нам базовое объяснение всей территории Замка, указав памятники, которые мы хотели бы посетить позже, и исторически обрамляя все. Идеальный итальянский.
P
12 сен 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Очень большой замок, на все было 2,5 часа
А
6 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Тур прошел нормально, только билет с местом встречи был невозможен, исходя из этого описания, мы не могли найти место встречи для тура, и нам не могли помочь с запросами на месте. Наш гид нашел нас только по телефону.
А
1 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хороший гид. У нас даже был частный тур, так как мы были одни.
Ещё 193 отзыва

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