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Масштабный Пражский Град, старинный символ Чехии, — это один из важнейших культурных памятников страны. Когда-то замок был самым сердцем Священной Римской империи, а сегодня в нем проживает президент республики и хранятся сокровища короны.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход без очереди в Пражский Град и его внутренние помещения
Краткая информационная справка на английском языке от представителя компании на месте встречи
Что не входит
Экскурсия с гидом по Пражскому Граду
Проход обязательного контроля безопасности без очереди
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.