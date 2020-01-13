7 отзывов оставили туристы

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Пражское путешествие в Рождество

Пройти по сверкающим улицам Старого города и познакомиться с праздничными традициями Чехии

4.9
7 отзывов
Анастасия
Анастасия – Гид из Праги
Прага — город 🏙️, словно созданный для рождественских каникул! Приглашаю вас вместе насладиться праздничными улочками, понаблюдать за фонарщиком на Карловом мосту, заглянуть на ярмарку на Староместской площади, где витают ароматы выпечки и пряного глинтвейна, и поговорить о любопытных чешских традициях.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €79 за экскурсию

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Пражское путешествие в Рождество
Пражское путешествие в Рождество

Что вас ожидает

🎄 Символы рождественской Праги
Мы встретимся с наступлением магических пражских сумерек — и отправимся петлять улочками Старого города, сверкающего праздничными огнями. На берегу Влтавы вы полюбуетесь панорамой Карлова моста и покормите белоснежных лебедей. Пройдете по следам фонарщика и увидите, каким образом в раньше зажигали фонари по всему городу. А после загадаете заветное желание в самом романтичном уголке Праги.

🍭 Ярмарка на Староместской площади
Узкими улочками мы доберемся до Староместской площади и сразу же погрузимся в атмосферу главной рождественской ярмарки Чехии — одной из самых красивых 🤩 в Европе. Красочные сувениры 🎁, искрящиеся гирлянды на огромной ели, ароматы горячего трдельника с шоколадом — это место по-настоящему волшебное! А завершится прогулка 👣 у астрономических часов Орлой, где мы посмотрим знаменитое музыкальное представление и обсудим связанную с курантами легенду.

Вечер в чешских традициях
По пути я с радостью расскажу об истории 📖 европейского Рождества, веселых чешских традициях и особенностях празднования Нового года. Например, вы узнаете: как связаны карп и богатство, почему принято целоваться под омелой, как на Рождество гадают чешские девушки, кто такой Ежишек и почему он приносит подарки.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в период работы рождественских ярмарок, с 1 декабря по 6 января
  • Фонарщик появляется на Карловом мосту с 1 по 23 декабря
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Малостранская
Пражское путешествие в Рождество
Пражское путешествие в Рождество
Пражское путешествие в Рождество
Пражское путешествие в Рождество
Пражское путешествие в Рождество
Пражское путешествие в Рождество
Пражское путешествие в Рождество
Пражское путешествие в Рождество

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Привет, путешественник! Если ты читаешь это — значит, тебе хочется привезти из отпуска самые лучшие воспоминания о Праге. А благодаря мне они станут осязаемыми — я превращу их в фото! Я живу в Праге с 2017 года, постоянно изучаю ее тайные улочки и секретные места «для своих». В своих фотопрогулках не оперирую сухими фактами и датами, а предпочитаю интересно рассказать о том, чем живет город сейчас. Знаю самые лучшие ракурсы и умею создать настроение. До встречи!
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7 отзывов оставили туристы

13 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия! Анастасия большая умничка! Было очень интересно и познавательно. Спасибо!
12 января 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Гуляя по пражским улочкам и беседуя с Анастасией, замечательно провели время. Интересной и полезной информации много, в общении человек легкий. Большое спасибо.
12 января 2020
Экскурсия с Анастасией была у нас последней из экскурсий по Праге. Гид уточнила, где мы уже были и что видели, и подстроилась под нас - восполнила недостающие знания о городе и маршрут прогулки) Анастасия приятная девушка, с хорошими знаниями об истории и архитектуре города. А еще очень понравилось, что смогла не только рассказать про прошлое Праги, но и ответила на все наши вопросы относительно ее настоящего (было интересно поговорить именно про особенности жизни в Чехии сегодня). Спасибо большое!
4 января 2020
Прекрасная, насыщенная экскурсия с квалифицированным гидом. Спасибо!
4 января 2020
Анастасия очень эрудированная и отзывчивая гид. Быстро подстраивалась под наш интерес к городу и реагировала на вопросы, переходя от исторических событий, к сегодняшним дням. Хорошо поставленная речь и легкое изложение материала. Дала исчерпывающие рекомендации по плану посещений основных достопримечательностей на наши следующие 2 дня пребывания в Праге.
3 января 2020
Рекомендую эту экскурсию, особенно в первые дни пребывания в Праге! если бы не Анастасия, я бы никогда не узнала про Вайяновы сады, в которых гуляла потом каждое утро! Маленькие пражские истории, ощущение давнего знакомства!
11 декабря 2019
Анастасия на экскурсии рассказывает интересные факты, доступным языком, очень доброжелательно. Маршрут составлен продумано. Считаю, что экскурсия стоит своих денег. Желаю Насте успехов!)

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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