7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

🎄 Символы рождественской Праги

Мы встретимся с наступлением магических пражских сумерек — и отправимся петлять улочками Старого города, сверкающего праздничными огнями. На берегу Влтавы вы полюбуетесь панорамой Карлова моста и покормите белоснежных лебедей. Пройдете по следам фонарщика и увидите, каким образом в раньше зажигали фонари по всему городу. А после загадаете заветное желание в самом романтичном уголке Праги.

🍭 Ярмарка на Староместской площади

Узкими улочками мы доберемся до Староместской площади и сразу же погрузимся в атмосферу главной рождественской ярмарки Чехии — одной из самых красивых 🤩 в Европе. Красочные сувениры 🎁, искрящиеся гирлянды на огромной ели, ароматы горячего трдельника с шоколадом — это место по-настоящему волшебное! А завершится прогулка 👣 у астрономических часов Орлой, где мы посмотрим знаменитое музыкальное представление и обсудим связанную с курантами легенду.

⛄ Вечер в чешских традициях

По пути я с радостью расскажу об истории 📖 европейского Рождества, веселых чешских традициях и особенностях празднования Нового года. Например, вы узнаете: как связаны карп и богатство, почему принято целоваться под омелой, как на Рождество гадают чешские девушки, кто такой Ежишек и почему он приносит подарки.

Организационные детали