Узнайте больше о старинных мифах и легендах Праги во время нестандартной пешей экскурсии. Послушайте рассказы о постоянно меняющемся и необычном городе, узнав парочку его секретов.

Гид расскажет вам волнительные старые легенды, тайны и истории про призраков. Если вы не будете осторожны и осмотрительны, то с легкостью можете наткнуться на всадника без головы. Не спеша прогуляйтесь по темным улочкам и узнайте историю скелета на Пражских курантах. Вы послушаете рассказы о загадочных эльфах дома Бургграфа из комплекса Пражского града и узнаете, почему утопили нечестного торгаша. Если вам не повезет, то увидите блеск меча кровавого вождя.