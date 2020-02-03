Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте больше о легендах и призраках Праги после наступления темноты
Послушайте истории о безголовых призраках и кровавых вождях
Прокрадитесь по самым загадочным средневековым улицам Праги
Узнайте историю скелета на Пражских курантах и многое другое
Узнайте больше о старинных мифах и легендах Праги во время нестандартной пешей экскурсии. Послушайте рассказы о постоянно меняющемся и необычном городе, узнав парочку его секретов.
Гид расскажет вам волнительные старые легенды, тайны и истории про призраков. Если вы не будете осторожны и осмотрительны, то с легкостью можете наткнуться на всадника без головы. Не спеша прогуляйтесь по темным улочкам и узнайте историю скелета на Пражских курантах. Вы послушаете рассказы о загадочных эльфах дома Бургграфа из комплекса Пражского града и узнаете, почему утопили нечестного торгаша. Если вам не повезет, то увидите блеск меча кровавого вождя.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Алкоголь и наркотики
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 2183 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Danny
3 фев 2020
(Великобритания)
У нас был очень приятный и интересный тур с Анжелой. Она была очень дружелюбной, гостеприимной и знающей, и она старалась изо всех сил улучшить опыт для нас. Она также дала нам множество советов о лучших местах для посещения в Праге и порекомендовала нам попробовать бехеровку, и это здорово! Опыт был основным моментом нашей поездки, и мы очень рекомендуем тур с Анжелой!
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Danielle
27 ноя 2019
(Великобритания)
У нас была прекрасная светловолосая девушка (не получила ее имя), которая была очень дружелюбна и с энтузиазмом относилась к историям, которые она нам рассказывала. Это был хороший тур, чтобы прогуляться и показать, и гид был очень любезен с любыми вопросами, которые мы задавали. Она обладала огромными знаниями и знала много, что было очень хорошо и впечатляюще. настоятельно рекомендую!
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Donna
23 ноя 2019
(Великобритания)
Прогулка с привидениями была приятной. Я думаю, что, возможно, призрак и легенды были придуманы для нас, туристов, но было очень весело! Нашим гидом была Петра, и она была прекрасна и прекрасно говорила по-английски. В нашей группе было 12 человек, и, поскольку большинство из нас еще не посетили еврейский квартал, она рассказала нам немного интересной истории этой области. Рекомендую.