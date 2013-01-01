Elena проводит ещё 2 экскурсии

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Рождественская Прага: гирлянда ярмарок

Влиться в праздничную суету, насладиться ароматами ярмарок и узнать, как чехи отмечают Рождество

Elena
Elena – Гид из Праги
Мы без спешки, в вашем темпе обойдем самые красочные базары Праги.

Вы попробуете знаменитый трдельник, «сваржене вино» и все то, что с нетерпением ждут чехи целый год.

Познакомитесь с традициями празднования Рождества — а ещё отправите родным и близким праздничные открытки для поднятия новогоднего настроения!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От €80 за экскурсию

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Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проводится со 2 декабря по 6 января.

Что вас ожидает

Ярмарочная Прага
Вы посетите самые вкусные и популярные среди местных жителей ярмарки. На камерной площади Мира увидите величественный костел Св. Людмилы и любимый рынок пражан. Нетуристическими тропами мы выйдем через Тылову площадь к Вацлавской, где находится еще одна ярмарка и праздничная елка. На площади Республики вы сможете покормить с рук овечек и осликов. В центральном отделении почты мы отправим новогодние открытки друзьям и родным — а завершится прогулка 👣 у главной елки страны — на Староместской площади.

Праздник по-чешски
Главной темой нашей беседы будут Рождество и Новый год в Чехии. Я расскажу об их непременных атрибутах: о том, какие бывают адвент-календари, как проходит конкурс ёлок, о волшебных персонажах, которые отличаются от привычных нам Деда Мороза и Снегурочки. Вы узнаете о необычных праздничных традициях у чехов — и о том, что подают на стол в рождественский сочельник.
Если захотите, поговорим и о прошлом города. Я расскажу о личностях, которые изменили ход истории 📖, и событиях, что повлияли на сегодняшний облик страны. А также с радостью отвечу на ваши вопросы.

По желанию формат экскурсии 🧭 можно поменять на авто-пешеходный. В этом случае мы посетим спальные районы Праги — туристов здесь намного меньше. В каждом из них есть своя елка и ледовый городок, а при желании вы покатаетесь здесь на катке.

Организационные детали

  • Место встречи — у вашего отеля, если он находится в центре, или в другом удобном месте
  • Стоимость авто-пешеходной экскурсии составит 40€ за человека для компании из 1-2 путешественников, или 35€ за человека, если вас будет трое.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: праздничные открытки
  • Отдельно оплачиваются: еда, напитки, марки для открытки
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок
Рождественская Прага: гирлянда ярмарок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Меня зовут Лена, но чехи называют Elen. И я живу в Праге. С 2013 года она была для меня курортным романом: каждый отпуск я проводила именно с ней. Но с 2016 года наши отношения перешли в статус серьезных, и я переехала. Оставив в родном Екатеринбурге работу, семью, друзей, всю зимнюю одежду, каблуки, вечную спешку и «кислую мину». Последним двум утратам, кстати, я очень даже рада. Я люблю жизнь и ценю в людях умение жить — наверное, именно это я напишу, чтобы описать себя в двух словах. Идем гулять, и я познакомлю вас со своей Прагой. Полной противоречий, креативной, независимой, иногда пьяной и весёлой, а иногда серьёзной, как родитель с ремнём, который хочет преподать урок. Расскажу немножко любопытной истории, чтобы было чем впечатлить своих родственников и друзей по приезду. Покажу, где весело пить и вкусно есть. Где красиво фотографироваться и куда ехать на шопинг. И вообще отвечу на любой вопрос. Давайте вместе ломать или, наоборот, подкреплять фактами стереотипы о том, что Чехия — это только пиво, трдельник и рулька.
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Elena проводит ещё 2 экскурсии

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