Elena проводит ещё 2 экскурсии

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проводится со 2 декабря по 6 января.

Что вас ожидает

Ярмарочная Прага

Вы посетите самые вкусные и популярные среди местных жителей ярмарки. На камерной площади Мира увидите величественный костел Св. Людмилы и любимый рынок пражан. Нетуристическими тропами мы выйдем через Тылову площадь к Вацлавской, где находится еще одна ярмарка и праздничная елка. На площади Республики вы сможете покормить с рук овечек и осликов. В центральном отделении почты мы отправим новогодние открытки друзьям и родным — а завершится прогулка 👣 у главной елки страны — на Староместской площади.

Праздник по-чешски

Главной темой нашей беседы будут Рождество и Новый год в Чехии. Я расскажу об их непременных атрибутах: о том, какие бывают адвент-календари, как проходит конкурс ёлок, о волшебных персонажах, которые отличаются от привычных нам Деда Мороза и Снегурочки. Вы узнаете о необычных праздничных традициях у чехов — и о том, что подают на стол в рождественский сочельник.

Если захотите, поговорим и о прошлом города. Я расскажу о личностях, которые изменили ход истории 📖, и событиях, что повлияли на сегодняшний облик страны. А также с радостью отвечу на ваши вопросы.

По желанию формат экскурсии 🧭 можно поменять на авто-пешеходный. В этом случае мы посетим спальные районы Праги — туристов здесь намного меньше. В каждом из них есть своя елка и ледовый городок, а при желании вы покатаетесь здесь на катке.

Организационные детали

Место встречи — у вашего отеля, если он находится в центре, или в другом удобном месте

Стоимость авто-пешеходной экскурсии составит 40€ за человека для компании из 1-2 путешественников, или 35€ за человека, если вас будет трое.

Что входит в стоимость, а что — нет