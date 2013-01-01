Elena проводит ещё 2 экскурсии

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проводится со 2 декабря по 6 января.
Ярмарочная Прага
Вы посетите самые вкусные и популярные среди местных жителей ярмарки. На камерной площади Мира увидите величественный костел Св. Людмилы и любимый рынок пражан. Нетуристическими тропами мы выйдем через Тылову площадь к Вацлавской, где находится еще одна ярмарка и праздничная елка. На площади Республики вы сможете покормить с рук овечек и осликов. В центральном отделении почты мы отправим новогодние открытки друзьям и родным — а завершится прогулка 👣 у главной елки страны — на Староместской площади.
Праздник по-чешски
Главной темой нашей беседы будут Рождество и Новый год в Чехии. Я расскажу об их непременных атрибутах: о том, какие бывают адвент-календари, как проходит конкурс ёлок, о волшебных персонажах, которые отличаются от привычных нам Деда Мороза и Снегурочки. Вы узнаете о необычных праздничных традициях у чехов — и о том, что подают на стол в рождественский сочельник.
Если захотите, поговорим и о прошлом города. Я расскажу о личностях, которые изменили ход истории 📖, и событиях, что повлияли на сегодняшний облик страны. А также с радостью отвечу на ваши вопросы.
По желанию формат экскурсии 🧭 можно поменять на авто-пешеходный. В этом случае мы посетим спальные районы Праги — туристов здесь намного меньше. В каждом из них есть своя елка и ледовый городок, а при желании вы покатаетесь здесь на катке.
Что входит в стоимость, а что — нет