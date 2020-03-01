Денис проводит ещё 4 экскурсии

Если вы уже неплохо изучили пражский центр — пора выбираться за его пределы! Маршрут нашей прогулки по живой и настоящей Праге начнется с модной «хипстерской» Летны и будет спускаться вниз, к индустриальным Холешовицам, где таится немало сюрпризов, которые вам и предстоит открыть.

Что вас ожидает

Подпольная жизнь города

Я покажу вам место старых мастерских и академию изящных искусств, авангардный театр, спрятанный посреди огромного вьетнамского рынка, один из лучших городских мурал-артов (да, это именно он, а не граффити) и даже институт криптоанархии, где можно выпить кофе за биткойны и взломать гугл. А закончим мы в клубе/баре, интерьер которого собран вручную из огромных ржавых механизмов, ступни прилипают к полу от пролитого пива, а полицейские облавы случаются практически еженочно. Но поверьте — его стоит увидеть.

Нетипичное о Праге

По пути вы узнаете, кто незаконно отправил в чешские телевизоры кадры с ядерным взрывом, посмотрите мини-спектакли в ящиках и даже сможете влезть на башню и обозреть окрестности в перископ, но это не обязательно.