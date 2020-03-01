Денис проводит ещё 4 экскурсии

Подпольная жизнь города Я покажу вам место старых мастерских и академию изящных искусств, авангардный театр, спрятанный посреди огромного вьетнамского рынка, один из лучших городских мурал-артов (да, это именно он, а не граффити) и даже институт криптоанархии, где можно выпить кофе за биткойны и взломать гугл. А закончим мы в клубе/баре, интерьер которого собран вручную из огромных ржавых механизмов, ступни прилипают к полу от пролитого пива, а полицейские облавы случаются практически еженочно. Но поверьте — его стоит увидеть.
Нетипичное о Праге По пути вы узнаете, кто незаконно отправил в чешские телевизоры кадры с ядерным взрывом, посмотрите мини-спектакли в ящиках и даже сможете влезть на башню и обозреть окрестности в перископ, но это не обязательно.
С любителями современного искусства мы можем зайти в галерею DOX — полюбоваться на деревянный дирижабль и творения современных чешских дизайнеров.
С любителями пива — остановиться в Летенских пивных садах, где с мая по октябрь отличное пиво совмещается со свежим воздухом и панорамой Праги.
С любителями всего мы можем зайти везде, но тогда есть шанс дождаться ночной облавы =)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Профессиональный книготорговец и запойный читатель. По совместительству — частный гид, фотограф. Увлекаюсь спортивным «Что-где-когда» (играл за сборную Чехии на кубке наций и на чемпионате мира). С 1999 живу и работаю в Праге. Карлову мосту предпочитаю Нусельский, Пражскому Граду — Новый Свет, пиву — кофе. Стараюсь как можно больше путешествовать сам и помогаю делать это другим.
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!
Пройтись по улочкам Старого и Нового городов, заглянуть в Еврейский квартал и раскрыть тайны истории
Как формировалась Прага и что это за разделение — на Нижнюю и Верхнюю — вы узнаете во время экскурсии по Старому городу, Новому городу и Йозефов (бывшее еврейское гетто). После этого можно смело отправляться в другой день знакомиться с холмами — Вышеград, Петршин и Градчаны.
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Чтобы изучить Прагу за два дня, нужно точно знать, куда идти. Я помогу вам сориентироваться: моя программа Первого дня посвящена тому, что внизу — Старый город, Новый город и Еврейский квартал. А второй день мы посветим холмам: вы полюбуетесь панорамой с Вышеграда, увидите маленькую Эйфелеву башню на Петршине и главные достопримечательности Градчан.
Оказаться «на следующем уровне» понимания города, взглянув на него глазами чешских писателей
Множество чешских писателей интерпретировали Прагу по-своему, они создали несколько совершенно разных городов в одном городе. Чтобы оказаться «на следующем уровне» понимания города, стоит взглянуть на него глазами Кафки, Чапека, Гашека, Кундеры и Майринка. Мы будем бродить по центру, заглядывать в литературные кафе и говорить о Праге и о ее книгах в таких местах, где такие как мы это делают уже сто лет и в таких заведениях, куда знают дорогу только бородатые анархисты.
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
Стать участником интерактивного аудио-спектакля в декорациях Старого города!
В Прагу можно возвращаться вновь и вновь, каждый раз открывая город с неожиданной стороны: в этот раз вас ждет променад по пражским улочкам с высочайшим уровнем погружения. Иммерсивная прогулка-спектакль не имеет ничего общего с монотонным форматом экскурсии — это органичное сочетание аудио-спектакля на фоне ключевых мест столицы, старинных легенд и любопытных фактов о городе. Этот необыкновенный опыт позволит вам почувствовать Прагу, прислушаться к ней — и стать друзьями навеки.