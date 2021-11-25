Старый город: квест-экскурсия в мобильном приложении

Ваш путь пройдет по мистическим местам центра Праги

Ваш путь пройдет по мистическим местам центра Праги.

Вы увидите уникальную Черную Богородицу и резиденцию тамплиеров, узнаете, что такое Унгельт, окунетесь в самые трагичные и радостные моменты истории Праги и, конечно, найдете свой философский камень.
Старый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Старый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Старый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Старый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Старый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Старый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Старый город: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вы увидите 🤩

  • Пороховая башня (Пороховые ворота)
  • улица Целетна
  • дом «У золотого ангела»
  • Черная Богородица
  • дом «У Темпла»
  • костел Святого Якуба
  • Тын и Унгельт
  • дворец Кинских
  • храм Девы Марии перед Тыном (вт. — сб. 10:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, вс. 10:30 — 12:00, понедельник — выходной)
  • дом Шторха
  • Староместская площадь
  • Пражский орлой
  • дом «У минуты»
  • монастырь Клементинум
  • площадь Крестоносцев.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Ваш путь начнется у Пороховых ворот, на мостовой вы обязательно увидите серебряные стрелки Silver Line. Здесь начинался Королевский коронационный путь, который заканчивался в Пражском граде, пред собором Святого Вита.
Пройдете по улице Целетна и узнаете, почему у нее такое название. Дома «У золотого ангела» и «У Темпла» познакомят вас с тайной тамплиеров и расскажут, как нумеровались дома в Праге до середины XVIII в. Посетив костел Святого Якуба, вы увидите подвешенную мумифицированную руку и услышите легенду о ней.
Узнаете, что значат загадочные слова Тын и Унгельт. Дом «У каменного колокола», дом «У Сикстов», дом Шторха, дом «У минуты», дом «У златого колодца» откроют вам тайны их древних обитателей и домовых знаков Праги.
В брусчатке Сароместской площади вы найдете «меридиан», согласно которому в прошлом определяли пражское время, а белые кресты у Староместкой ратуши расскажут о жестоких событиях 30-летней войны.
Окутанный множеством легенд и мифов Пражский орлой познакомит вас со своим создателем, и, конечно, вас не оставят равнодушными расположенные по левую руку от орлоя великолепные фасадные рисунки – сграффито.
А на площади Крестоносцев вас встретит памятник великому Карлу IV – основателю Пражского университета.

Тайны и загадки экскурсии

Сенсация! Профессор открыл тайну философского камня и эликсира бессмертия! Но как узнать, кто достоин получить эти знания? Молодые ученики Профессора – Алена и Оскар – помогут справиться с этой нелегкой задачей. Надо пройти испытания Профессора, ответить на его загадочные вопросы и разгадать ребусы. Готовы ли вы найти свой философский камень?

Начало маршрута

Пороховая башня, или Пороховые ворота. Адрес: U Prašné brány, Praha 1.
Ближайшее метро: Намнести Републики (Náměstí Republiky), желтая ветка (В).
Остановка трамвая Náměstí Republiky. Номера трамваев: 6, 8, 15, 26, 41, 91, 94, 96.
Когда окажетесь на остановке, внимательно осмотритесь: вы обязательно заметите средневековую черную башню с аркой – это и есть Пороховые ворота.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

В стоимость экскурсии не включено:

  • услуги гида,
  • входные билеты в объекты экскурсий.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • квест-экскурсия.
Что не входит?
  • услуги гида
  • входные билеты в объекты экскурсий.
Где начинаем и завершаем?
Начало: U Prašné brány, Praha 1
Завершение: площадь Крестоносцев
Что важно знать?
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
  • Если вы выбрали способ оплаты "Наличными на месте встречи", то ваш промокод: sputnik20
  • Чтобы получить квест-экскурсию, пожалуйста, оплатите ее на сайте: https://www.questintour.com/ru/
  • Для этого:
  • 1) Зайдите на сайт https://www.questintour.com/ru/tours/ и зарегистрируйтесь, после чего, вы на почту получите автоматически сгенерированный пароль (пароль можете изменить в личном кабинете)
  • 2) Выберите на сайте приобретенную вами экскурсию и нажмите кнопку КУПИТЬ
  • 3) В корзине укажите полученный промокод - после этого вы увидите итоговую стоимость
  • 4) Выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ
  • 5) Оплатите экскурсию
  • После поступления оплаты на наш счет, вы получите письмо с подробными инструкцией о прохождении экскурсии и установке приложения.
  • Если письмо вам не пришло, то проверьте папки «Спам» и «Удаленные».
  • Желаем вам прекрасного настроения и верим, что туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы – с нами!
  • Подробные условия оплаты и получения квест-экскурсии смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/payment_terms/
  • Ответы на часто задаваемые вопросы смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/faq/
  • Если остались вопросы, пишите на info@questintour.com
  • С уважением
  • QuestinTour
  • Поддержка клиентов:
  • +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
  • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, в любое удобное для вас время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

🎩Индивидуальные👣Пешеходная🧐Авторские⚙️Необычные🔭ОбзорныеЭкскурсии по Чехии🕵️КвестыСтарый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Праге

Квест-экскурсия по сказочной Праге
4.8
65
23
за 1 чел.
Квест-экскурсия по сказочной Праге
👣 Пешеходная
Выбирайте квест-экскурсию по Праге, если хотите самостоятельно изучить город
пт-пн 11:00 - 14:00
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
для 4 чел.
4.9
8
28
за 1-4 чел.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
👣 Пешеходная
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
для 3 чел.
28
за 1-3 чел.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
👣 Пешеходная
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
для 4 чел.
4.7
3
38
за 1-4 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
👣 Пешеходная
Услышать легенды Карлова моста, прогуляться по острову Кампа и выполнить все задания
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
4.9
203
2ч 30м
23
за 1 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
👣 Пешеходная
Знакомство с городом в игровой форме
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
для 7 чел.
4.7
3
75
за 1-7 чел.
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
👣 Пешеходная
Индивидуальная пешеходная ночная экскурсия по чешской столице
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Ежедневно в 19:00
Мистический вечер в Праге
для 50 чел.
4.7
7
75
за 1-50 чел.
Мистический вечер в Праге
Во время экскурсии вас ждет неспешная прогулка по историческим улочкам старой Праги
Ежедневно
Прага: Старый Город и Новый Город
для 8 чел.
5
13
130
за 1-8 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город
👣 Пешеходная
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
Скрытые места и подземелья Старой Праги
для 10 чел.
4.9
70
100
за 1-10 чел.
Скрытые места и подземелья Старой Праги
👣 Пешеходная
В Праге столько же интересных мест, скрытых от туристов, сколько достопримечательностей, заполненных...
Ежедневно по запросу
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
для 15 чел.
4.9
14
85
за 1-15 чел.
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
👣 Пешеходная
Услышать удивительные истории, ответить на вопросы и открыть все тайны города
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
до 10 чел.
50
за 1 чел.
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
👣 Пешеходная
«Стать» жителями Праги прошлого, исследуя улочки, дворы и костелы Старого города
27 ноя
28 ноя
4 дек
ещё...
в субботу и воскресенье в 14:00
Старая Прага в историях и легендах
для 6 чел.
4.8
27
80
за 1-6 чел.
Старая Прага в историях и легендах
👣 Пешеходная
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...

Liubou A. проводит ещё 5 экскурсий

Пивная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
для 4 чел.
28
за 1-4 чел.
Пивная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
👣 Пешеходная
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы
Ежедневно, в любое удобное для вас время
Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении
для 4 чел.
28
за 1-4 чел.
Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении
👣 Пешеходная
Ежедневно, в любое удобное для вас время
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
для 4 чел.
38
за 1-4 чел.
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
👣 Пешеходная
Вы увидите не только старинные дворцы, соборы и готические башни, но и знаменитые пражские пассажи...
Ежедневно, в любое удобное для вас время.
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении
для 4 чел.
28
за 1-4 чел.
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении
👣 Пешеходная
Петршинская «эйфелева» башня и действующая обсерватория, роскошные розовые сады и скульптуры
Ежедневно, в любое удобное для вас время
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении
для 4 чел.
38
за 1-4 чел.
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении
👣 Пешеходная
Вы отправитесь на прогулку по Карловой площади, увидите старинную Новоместскую ратушу, великолепный...
Ежедневно, в любое удобное для вас время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿