Что вас ждет

Ваш путь начнется у Пороховых ворот, на мостовой вы обязательно увидите серебряные стрелки Silver Line. Здесь начинался Королевский коронационный путь, который заканчивался в Пражском граде, пред собором Святого Вита.

Пройдете по улице Целетна и узнаете, почему у нее такое название. Дома «У золотого ангела» и «У Темпла» познакомят вас с тайной тамплиеров и расскажут, как нумеровались дома в Праге до середины XVIII в. Посетив костел Святого Якуба, вы увидите подвешенную мумифицированную руку и услышите легенду о ней.

Узнаете, что значат загадочные слова Тын и Унгельт. Дом «У каменного колокола», дом «У Сикстов», дом Шторха, дом «У минуты», дом «У златого колодца» откроют вам тайны их древних обитателей и домовых знаков Праги.

В брусчатке Сароместской площади вы найдете «меридиан», согласно которому в прошлом определяли пражское время, а белые кресты у Староместкой ратуши расскажут о жестоких событиях 30-летней войны.

Окутанный множеством легенд и мифов Пражский орлой познакомит вас со своим создателем, и, конечно, вас не оставят равнодушными расположенные по левую руку от орлоя великолепные фасадные рисунки – сграффито.

А на площади Крестоносцев вас встретит памятник великому Карлу IV – основателю Пражского университета.

Тайны и загадки экскурсии

Сенсация! Профессор открыл тайну философского камня и эликсира бессмертия! Но как узнать, кто достоин получить эти знания? Молодые ученики Профессора – Алена и Оскар – помогут справиться с этой нелегкой задачей. Надо пройти испытания Профессора, ответить на его загадочные вопросы и разгадать ребусы. Готовы ли вы найти свой философский камень?

Начало маршрута

Пороховая башня, или Пороховые ворота. Адрес: U Prašné brány, Praha 1.

Ближайшее метро: Намнести Републики (Náměstí Republiky), желтая ветка (В).

Остановка трамвая Náměstí Republiky. Номера трамваев: 6, 8, 15, 26, 41, 91, 94, 96.

Когда окажетесь на остановке, внимательно осмотритесь: вы обязательно заметите средневековую черную башню с аркой – это и есть Пороховые ворота.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

В стоимость экскурсии не включено: