Что Вас ожидает

Экскурсия начинается на Вацлавской площади. Изначально, в 14 столетии по приказу Карла IV, здесь был заложен конный рынок. Сегодня площадь носит имя одного из самых почитаемых святых Чехии — Святого Вацлава. На Вацлавской площади перед зданием национального музея распологается скульптура: Святой Вацлав воссидает на коне и его окружают четыре святых: Cв. Людмила, Св. Анна, Св. Прокоп и Св. Войтех. Вацлавская прощадь на сегодняшний день является административным центром Праги. Жизнь здесь кипит и днем и ночью. Площадь окружают офисные здания, отели, банки. Торговые центры, кафе, рестораны, ночные клубы. После знакомства с Вацлавской площадью в Новом городе, вы поедете по Королевским Виноградам — это часть Праги, где в конце XIX столетия - начале XX столетия стало появляться большое количество доходных домов. Этот район и сегодня считается элитным. Изначально свое название Винограды, район получил благодаря тому, что здесь было множество виноградниковв 14 столетии. В этом престижном районе Праги вы увидите не только богато оформленные с переплетением различных архитиктурных стилей дома, но и уютную площадь мира. В центре площади величественно возвышается неоготический действующий римско-католический храм Св. Людмилы. Храм построен по проекту Моцкера в конце XIX столетия. На площади Мира часто проводят концерты, ярмарки, благотворительные распродажи.

Автобусная экскурсия по Праге

Вы снова попадаете в Новый город Пражский. Здесь вы увидите самую большую площадь Чешской Республики и одну из самых крупных исторических площадей в Европе - Карлову площадь. Заложена она была в 1348 году Карлом IV и поэтому носит сейчас его имя. Изначально это был рынок по продаже скота и назывался Скотный рынок. В XIX веке площаль получает название Карлова, тогда же здесь был разбит парк и было построенно новое здание технического университета. Спустившись к набережной, вы остановитесь полюбоватся Танцующим домом, который в шутку называют Фред и Джинжер. Здание было построено как офисное в 90-е годы прошлого столетия. Дальше вы увидите и узнаете необычную историю Голодной Стены, которая строилась в 14 -м столетии, во время правления Карла IV. Увидите также знаменитую уменьшеную копию Эйфелевой башни на холме Петршин. Проезжая вдоль набережной, вы увидите величественный Национальный Театр - гордость чешского народа. Крупнейший театр Чехии был построен на средства собранные народом в конце XIX - го столетия. В необычном свете пред вами предстанет и знаменитый Карлов Мост. Вечером его освещают газовые фонари. Проехав между бывшими монастырскими компексами Ордена Крестоносцев с Красной звездой и Клементинум вы окажитесь перед концертным и выставочным залом, который получил название Рудольфинум. Назван так был в честь наследного принца Австро-Венгерской империи Рудольфа, который присутствовал на открытии комплекса в 1885 году. Переехав по одному из многочисленных мостов через реку Влтава, вы поднимитесь к Пражской Лоретте. Здесь во время остановки, у вас будет возможность сделать фотографии этого Барочного комплекса, построенного по проекту Джованни Батисто Ореи в XVII-ом столетии. Далее проследуете на Градчанскую площадь к парадному входу на Пражский Град - бывшую Королевскую резиденцию, сегодня действующую резиденцию Президентаю Выйдя на смотровую площадку, вы будете очарованы незабываемой панорамой ночной Праги. Вернувшись в автобус, вы спуститесь к еще одному историческому Пражскому городу - Йозефов или Еврейский город Пражский. Здесь вы увидите старейшую в Европе действующую синагогу - Староновую Синагогу, построенную в XIII-ом столетии, ратушу с часами, которые ходят в обратную сторону. Вы проедете по улице Парижская, известной как самая дорогая улица, т. к. здесь находятся самые дорогие бутики. Кафе и рестораны. Выйдете на главной площади Старого города — Староместской площади, где у вас будет остановка. Вы сможете полюбоваться уникальными астрономическими часами Орлой, созданными в начале XV-го столетия. Проехав по извилистым улочкам Старого города, вы окажитесь перед великолепным Общественным домом оформленным в неповторимом стиле Чешская сецесия. С балкона именно этого дома 28 октября 1918 года была провозглашена независимость Чехословацкой республики. Завершается экскурсия у Пороховых ворот, которые символизируют вход в Старый город. Именно здесь начинался в свое время Королевский путь во время коронации Чешских королей.

Маршрут экскурсии

Вы увидите только самые интересные и значимые места Праги: Вацлавскую площадь, Национальный музей, площадь Мира, храм Св. Людмилы, Карлову площадь, Танцующее здание, набережную реки Влтава, Национальный театр, Петршинскую башню, Карлов мост, Рудольфинум, Малую Сторону, Градчаны, Пражскую лорету, Градчанскую площадь, Пражский Град, Еврейский квартал, Староместкую площадь, полощадь Республики, Пороховые ворота. Экскурсия заканчивается на площали Республики. По пути вам будут предоставлены короткие остановки, во время которых у вас будет возможность выйти из автобуса и сделать фотографии возле исторических объектов или на фоне живописных мест