Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе

Вечером на улицах Праги начинается самое интересное

4.4
52 отзыва
Вечером на улицах Праги начинается самое интересное.

За столиками уличных кафе собираются нарядно одетые люди, из баров доносится джазовая музыка.

А главные достопримечательности выглядят по-другому в мягком свете фонарей.

Автобус провезет вас по основным туристическим тропам.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Вацлавскую площадь
  • набережную реки Влтава
  • Градчаны
  • Пражскую лорету
  • Градчанскую площадь
  • площадь Республики
  • Пороховые ворота.
Что Вас ожидает
Экскурсия начинается на Вацлавской площади. Изначально, в 14 столетии по приказу Карла IV, здесь был заложен конный рынок. Сегодня площадь носит имя одного из самых почитаемых святых Чехии — Святого Вацлава. На Вацлавской площади перед зданием национального музея распологается скульптура: Святой Вацлав воссидает на коне и его окружают четыре святых: Cв. Людмила, Св. Анна, Св. Прокоп и Св. Войтех. Вацлавская прощадь на сегодняшний день является административным центром Праги. Жизнь здесь кипит и днем и ночью. Площадь окружают офисные здания, отели, банки. Торговые центры, кафе, рестораны, ночные клубы. После знакомства с Вацлавской площадью в Новом городе, вы поедете по Королевским Виноградам — это часть Праги, где в конце XIX столетия - начале XX столетия стало появляться большое количество доходных домов. Этот район и сегодня считается элитным. Изначально свое название Винограды, район получил благодаря тому, что здесь было множество виноградниковв 14 столетии. В этом престижном районе Праги вы увидите не только богато оформленные с переплетением различных архитиктурных стилей дома, но и уютную площадь мира. В центре площади величественно возвышается неоготический действующий римско-католический храм Св. Людмилы. Храм построен по проекту Моцкера в конце XIX столетия. На площади Мира часто проводят концерты, ярмарки, благотворительные распродажи.
Автобусная экскурсия по Праге
Вы снова попадаете в Новый город Пражский. Здесь вы увидите самую большую площадь Чешской Республики и одну из самых крупных исторических площадей в Европе - Карлову площадь. Заложена она была в 1348 году Карлом IV и поэтому носит сейчас его имя. Изначально это был рынок по продаже скота и назывался Скотный рынок. В XIX веке площаль получает название Карлова, тогда же здесь был разбит парк и было построенно новое здание технического университета. Спустившись к набережной, вы остановитесь полюбоватся Танцующим домом, который в шутку называют Фред и Джинжер. Здание было построено как офисное в 90-е годы прошлого столетия. Дальше вы увидите и узнаете необычную историю Голодной Стены, которая строилась в 14 -м столетии, во время правления Карла IV. Увидите также знаменитую уменьшеную копию Эйфелевой башни на холме Петршин. Проезжая вдоль набережной, вы увидите величественный Национальный Театр - гордость чешского народа. Крупнейший театр Чехии был построен на средства собранные народом в конце XIX - го столетия. В необычном свете пред вами предстанет и знаменитый Карлов Мост. Вечером его освещают газовые фонари. Проехав между бывшими монастырскими компексами Ордена Крестоносцев с Красной звездой и Клементинум вы окажитесь перед концертным и выставочным залом, который получил название Рудольфинум. Назван так был в честь наследного принца Австро-Венгерской империи Рудольфа, который присутствовал на открытии комплекса в 1885 году. Переехав по одному из многочисленных мостов через реку Влтава, вы поднимитесь к Пражской Лоретте. Здесь во время остановки, у вас будет возможность сделать фотографии этого Барочного комплекса, построенного по проекту Джованни Батисто Ореи в XVII-ом столетии. Далее проследуете на Градчанскую площадь к парадному входу на Пражский Град - бывшую Королевскую резиденцию, сегодня действующую резиденцию Президентаю Выйдя на смотровую площадку, вы будете очарованы незабываемой панорамой ночной Праги. Вернувшись в автобус, вы спуститесь к еще одному историческому Пражскому городу - Йозефов или Еврейский город Пражский. Здесь вы увидите старейшую в Европе действующую синагогу - Староновую Синагогу, построенную в XIII-ом столетии, ратушу с часами, которые ходят в обратную сторону. Вы проедете по улице Парижская, известной как самая дорогая улица, т. к. здесь находятся самые дорогие бутики. Кафе и рестораны. Выйдете на главной площади Старого города — Староместской площади, где у вас будет остановка. Вы сможете полюбоваться уникальными астрономическими часами Орлой, созданными в начале XV-го столетия. Проехав по извилистым улочкам Старого города, вы окажитесь перед великолепным Общественным домом оформленным в неповторимом стиле Чешская сецесия. С балкона именно этого дома 28 октября 1918 года была провозглашена независимость Чехословацкой республики. Завершается экскурсия у Пороховых ворот, которые символизируют вход в Старый город. Именно здесь начинался в свое время Королевский путь во время коронации Чешских королей.
Маршрут экскурсии
Вы увидите только самые интересные и значимые места Праги: Вацлавскую площадь, Национальный музей, площадь Мира, храм Св. Людмилы, Карлову площадь, Танцующее здание, набережную реки Влтава, Национальный театр, Петршинскую башню, Карлов мост, Рудольфинум, Малую Сторону, Градчаны, Пражскую лорету, Градчанскую площадь, Пражский Град, Еврейский квартал, Староместкую площадь, полощадь Республики, Пороховые ворота. Экскурсия заканчивается на площали Республики. По пути вам будут предоставлены короткие остановки, во время которых у вас будет возможность выйти из автобуса и сделать фотографии возле исторических объектов или на фоне живописных мест

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Дети 3-12 лет (2 часа)
€15
Взрослый (2 часа)
€19

Ответы на вопросы

Что входит
  • поездка на комфортабельном автобусе
  • услуги гида (экскурсия на русском языке)
Что не входит
  • входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки).
  • питание.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Pick.your.Prague
Pick.your.Prague
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

👥Групповые🚌На автобусе🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Праге

Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
4.3
242
15ч
65
за 1 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Из Праги в Вену вы отправитесь на комфортном автобусе с гидом, который в дороге расскажет множество...
Ежедневно, кроме пятницы в 07:00
На ретромобиле по улицам Праги
Индивидуальная экскурсия
5
4
200
за 1-9 чел.
На ретромобиле по улицам Праги
Предлагаю вам отправится вместе со мной на экскурсию в ретро стиле по Праге, а главной звездой путешествия...
по согласованию с туристом
Прага на авто. 10 самых интересных мест
Индивидуальная экскурсия
5
11
150
за 1-4 чел.
Прага на авто. 10 самых интересных мест
Экскурсия отлично подойдет тем, кто впервые в Праге и хочет увидеть как можно за минимальное время: Вас...
Ежедневно по будням в 10.00 и 14.00, в выходные - в 10.00
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
4.6
1168
4ч 30м
19
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост и...
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
Экскурсия «Вечерняя Прага»
Индивидуальная экскурсия
4.8
41
104
за 1-10 чел.
Экскурсия «Вечерняя Прага»
Знакомство с историями и достопримечательностями города без шума и суеты
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
4.5
272
15
за 1 чел.
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Прага - один из самых таинственных городов Европы
Ежедневно в 19:00, с 01 апреля в 20:00
В Дрезден из Праги в мини-группе
4.5
587
10ч
40
за 1 чел.
В Дрезден из Праги в мини-группе
Однодневный автобусный тур из Праги в Дрезден
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут. )
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Индивидуальная экскурсия
5
236
150
120
за 1-4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь
Вечерняя Прага без туристического водоворота
Индивидуальная экскурсия
4.6
5
100
за 1-10 чел.
Вечерняя Прага без туристического водоворота
Когда все туристы разойдутся с популярных улиц Старого Города, сумерки опустятся на вековые башни и только...
по договоренности
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Индивидуальный квест
4.8
65
23
за 1 чел.
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Выбирайте квест-экскурсию по Праге, если хотите самостоятельно изучить город
пт-пн 11:00 - 14:00
Групповая автобусная экскурсия по вечерней Праге
3.6
7
19
за 1 чел.
Групповая автобусная экскурсия по вечерней Праге
Увидеть, как живёт средневековый город при свете фонарей, и познакомиться с его историей
ежедневно в 17:00
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
4.9
216
2ч 30м
19
за 1 чел.
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
Автомобильно-пешая прогулка по центру чешской столицы после заката: всё самое главное и романтичное

Pick.your.Prague проводит ещё 1 экскурсию

Пражский зоопарк - входной билет
Индивидуальная экскурсия
5
10
13
за 1 чел.
Пражский зоопарк - входной билет
Пражский зоопарк, согласно Forbes, занимает седьмое место в списке лучших зоопарков мира
март: 9:00-17.00, апрель, май: 9:00-18:00, июнь, июль, авг. до 19:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿