64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница

Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО

Кирилл
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Кирилл – экскурсионное агентство
Вы погуляете по старинным улочкам чудесного городка Кутна Гора, удивитесь обилию черепов и костей в мистической часовне Костница и почувствуете себя аристократом в старинном замке Чешский Штернберг.
29 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии64 отзыва
4.36
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница

Что вас ожидает

Готический замок и мистическая часовня из черепов и костей
40 минут в пути — и мы в Чешском Штернберге, средневековом замке над рекой Сазавой. Вас поразит, как живописно он расположен — на вершине скалы, защищенный двумя мощными башнями и глубоким оврагом. Вы узнаете историю замка и его владельцев и пройдетесь по роскошным залам, украшенным лепниной, портретами, изысканными люстрами, скульптурами и дворянскими трофеями. Наша следующая остановка — знаменитая церковь Костница. Вас удивит, что главным элементом ее внутреннего интерьера являются человеческие черепа и кости. Из них сделаны люстры, гербы, арки, своды и даже кресты. Я расскажу о средневековой традиции строительства «костниц» и раскрою их символическое значение.

Город серебра, шахтеров и величественного костела
Заключительная часть экскурсии — прогулка по историческому центру городка Кутна Гора, который славится своими серебряными залежами. Вы пройдетесь по старинным улочкам, познакомитесь с историей города и узнаете, как жилось в Кутна Горе средневековым шахтерам. Кроме того, увидите барочный чумной столб, бывший монетный двор, монастырь Урсулинок и зайдете в храм святой Варвары. Внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, он поражает своим готическим величием. Я расскажу историю великого костела и покажу интересные детали в его интерьере: сатирические фигуры, демонов и мифические существа.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

В стоимость экскурсии включено

  • дорога туда-обратно на комфортабельном автобусе
  • обзорная экскурсия ~ 1,5 часа
  • свободное время ~ 2 часа
  • экскурсионные наушники

Дополнительные расходы

Входные билеты оплачиваются отдельно (по желанию):

  • Костница — 90 Kč
  • Замок Чешский Штенберг — 180 Kč
  • Храм св. Варвары — 120 Kč

В свободное время вы также можете посетить Монетный двор (билет стоит 60 Kč) и Музей серебра (билет стоит 140 Kč).

Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кирилл
Кирилл
Я и моя команда будем рады открыть для вас самые интересные и удивительные уголки Европы. Отправляясь в путешествие из Праги вместе с нами, вы побываете в таких местах, в которые захочется возвращаться снова и снова!
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64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Записался на экскурсию часа в 3 ночи через сайт, при этом отказался от предоплаты, пошли на уступки, дали координаты пункта сбора. Прибыв на место уже были в списках, оплатили и прекрасно и познавательно провели время. Советую.
12 марта 2020
Великолепный гид! Экскурсия очень понравилась, и в правду половина впечатлений зависит от экскурсовода. Очень впечатлили достопримечательности, особенно костница-настоящее произведение искусства!
8 марта 2020
Обязательно стоит воспользоваться этой услугой - экскурсия познавательная, красивые места, новые впечатления. Нужно обязательно взять с собой покушать, т.к. едете на целый день и в ресторанах сидеть времени на экскурсии нет. Спасибо организаторам , нам понравилось и даже очень.
25 февраля 2020
Хорошо организованная групповая экскурсия. В целом, никаких замечаний или пожеланий: комфортный автобус, грамотный гид. В молл, о котором идет речь в других комментариях, мы не заезжали- забрали с вокзала- вернули на вокзал.
14 февраля 2020
Гид дал понять, что из-за непредвиденных обстоятельств его вызвали неожиданно на экскурсию. Из-за этого все начало экскурсии было скомкано и была нервная обстановка в автобусе, так как некоторые туристы не знали, что входные билеты в три места посещения оплачиваются отдельно. Это испортило впечатление от эксурсии.
23 января 2020
Экскурсия в целом понравилась, но маршрут по факту не соответствует действительности, так как ни на монетный двор, ни в музей серебра мы не попали, просто потому что их нет в программе, то есть гид на наш вопрос о том почему мы не поедем в эти места ответила, что этого нет в программе экскурсии, на скриншот программы с этого сайта даже смотреть не стала и сказала выяснять все у тех,у кого покупали экскурсию.
Автобус отличный, комфортабельный. Мы брали с собой бутерброды на перекус (кстати, недалеко от памятника Вацлаву (места встречи), если спуститься метров на 50 вниз по улице, есть потрясающая пекарня) и кофе в термокружках, что собственно и избавило от очередей в кафе и явно завышенных цен в тех самых заведениях. Пока все кушали, мы гуляли по окрестностям замка.
Возле Костницы несколько сувенирных магазинов, где цены на ювелирные изделия с гранатом в разы ниже, чем в Праге, на чешский хрусталь тоже крайне приятные цены.
Собор св. Варвары что-то невероятное! Несколько человек из нашей группы не пошли вовнутрь и очень зря, там потрясающе красиво.
Гид Ирина замечательная. Всю дорогу рассказывала интересные легенды.
Свободного времени очень мало, хочется вернуться во все эти места, но уже без группы, чтобы все внимательно рассмотреть и погулять.
21 декабря 2019
Забыл добавить минус к этой экскурсии в прошлый отзыв. Оплата происходит в офисе через дорогу, и только наличкой. У меня были кроны, пересчет в евро не выгодный, и сдачи не было. Терминал есть, но говорят оплата в другую компанию, и не дают...
21 декабря 2019
Отличный гид Роман. Внятная подача информация, спокойная и содержательная. Ехал из за костницы, но она совсем маленькая, 5 мин и интерес пропадает. Замок снаружи красивый, а внутрь лучше не ходить особенно за 200 крон, скромно бедно холодно, в таком замке жить не хочу))
8 декабря 2019
Ездили 01.12.19г. Кирилл - представитель компании-посредника, не гид. На вопросы через сайт отвечает, но не сразу и, к сожалению, предоставляет неверную информацию. Экскурсия нормальная, но нужно же писать то, что соответствует действительности!
Экскурсия у нас проходила так: сначала Штернберг, немного времени на туалет и выпить чаю (выбор еды очень маленький), потом Св.Варвара, прогулка по Кутной горе, посещение Костницы, пол-часа на перекусить, заезд в торговый молл.
Доплата за саму экскурсию - в офисе рядом с местом встречи (не гиду), за входные билеты - в кронах гиду. До автобуса от места встречи идти минут 10.

Плюсы:
хорошие экскурсии по внутренним помещениям замка Штернберг (около 1 часа), по собору Св.Варвары и по Кутной горе,
удобная система с экскурсионными наушниками,
комфортный автобус, недолгие переезды.
Минусы:
Свободного времени нет (в описании указано 2 часа), не рассчитывайте посетить что-либо самостоятельно.
Время на обед также не предусмотрено. Пол-часа на перекус у нас были в самом конце экскурсии, перед возвращением в Прагу, при этом в рекомендованном гидом кафе (около Костницы) из еды были только сосиски.
Заезд в молл, там часть людей вышла, с заездом и ожиданием возвращения гида - это около полу-часа. Это тоже было неприятным сюрпризом - такого в описании экскурсии нет, почему я должна терять на это свое время? (экскурсию продают несколько агентств, у некоторых по описанию она завершается заездом в молл, но остальные-то почему должны страдать?!)

Лично мне с двумя детьми было важно, чтобы была возможность поесть и сесть вместе в автобусе. Поэтому я специально спрашивала об этом Кирилла. Он заверил, что все ОК, возможность пообедать будет, а чтобы сесть рядом - попросите гида, он поможет. Ага, щас! Гид посоветовала поискать места в конце автобуса, на это ее помощь закончилась. При этом половина автобуса уже была занята к тому моменту, когда нас к нему привели. Сели в результате все-таки рядом, но осадочек от такого отношения остался.
3 декабря 2019
Были с подругой в лекабря 2019 г. В целом все понравилось.
Забронировали поздно вечером - утром были в списке. Доплатить участие в экскурсии нужно в офисе через дорогу от места встречи и уже подходить к гиду с ваучером.
В целом экскурсия размеренная, интересная. Гид Светлана очень жизнерадостная, рассказывала легко и просто, без глубоких исторических экскурсов.
Очень удобна система с датчиками: выдают специальное устройство с наушниками. Гид говррит спокойно в микрофон у себя, а ты все слышишь. Можно отходить фотографироваться, все рассматреть, а не толпиться в надежде услышать рассказ. За это отдельное спасибо!
Ещё 54 отзыва

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