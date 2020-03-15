64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ездили 01.12.19г. Кирилл - представитель компании-посредника, не гид. На вопросы через сайт отвечает, но не сразу и, к сожалению, предоставляет неверную информацию. Экскурсия нормальная, но нужно же писать то, что соответствует действительности!

Экскурсия у нас проходила так: сначала Штернберг, немного времени на туалет и выпить чаю (выбор еды очень маленький), потом Св.Варвара, прогулка по Кутной горе, посещение Костницы, пол-часа на перекусить, заезд в торговый молл.

Доплата за саму экскурсию - в офисе рядом с местом встречи (не гиду), за входные билеты - в кронах гиду. До автобуса от места встречи идти минут 10.



Плюсы:

хорошие экскурсии по внутренним помещениям замка Штернберг (около 1 часа), по собору Св.Варвары и по Кутной горе,

удобная система с экскурсионными наушниками,

комфортный автобус, недолгие переезды.

Минусы:

Свободного времени нет (в описании указано 2 часа), не рассчитывайте посетить что-либо самостоятельно.

Время на обед также не предусмотрено. Пол-часа на перекус у нас были в самом конце экскурсии, перед возвращением в Прагу, при этом в рекомендованном гидом кафе (около Костницы) из еды были только сосиски.

Заезд в молл, там часть людей вышла, с заездом и ожиданием возвращения гида - это около полу-часа. Это тоже было неприятным сюрпризом - такого в описании экскурсии нет, почему я должна терять на это свое время? (экскурсию продают несколько агентств, у некоторых по описанию она завершается заездом в молл, но остальные-то почему должны страдать?!)



Лично мне с двумя детьми было важно, чтобы была возможность поесть и сесть вместе в автобусе. Поэтому я специально спрашивала об этом Кирилла. Он заверил, что все ОК, возможность пообедать будет, а чтобы сесть рядом - попросите гида, он поможет. Ага, щас! Гид посоветовала поискать места в конце автобуса, на это ее помощь закончилась. При этом половина автобуса уже была занята к тому моменту, когда нас к нему привели. Сели в результате все-таки рядом, но осадочек от такого отношения остался.