Индивидуальные экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Пражский Град — место королей

Я расскажу об основании культового чешского памятника в 9 веке князем Борживым и его женой Людмилой Чешской. Вы узнаете, как с течением веков политический центр сохранил свои функции, возможно, увидите смену почетного караула, а в 12 часов — выступление президентского оркестра. Я покажу особое место, где вы сможете загадать желание. Возле первого, второго и третьего дворов поговорим о сокровищнице королей и о том, куда делись несметные богатства Праги. А чуть позже сделаем остановку на обзорной площадке, с которой вы полюбуетесь панорамой города.

Знаковые соборы

Вы разберете этапы строительства собора Св. Вита и узнаете, почему его строили целых 600 лет. На примере храма проследите, как со временем менялась архитектурная мода и стили от готики 14 века до неоготики 20 века. Услышите, для чего, в целом, сооружали такие огромные костелы и расписывали окна витражами, а стены — иконами. А в соборе Св. Георгия увидите усыпальницу Св. Людмилы, покровительницы всех Людмил.

Истории родом из Средневековья

По пути я расскажу о живущих около короля придворных, астрологах, шарлатанах, колдунах и прочем люде. Неподалеку покажу знаменитую Злату улочку, о которой будет особая история, ведь именно здесь пытались добыть золото, найти магический камень, узнать судьбу у гадалки. Направляясь к легендарному Карлову мосту, вы увидите самую маленькую улочку города, услышите о современной архитектуре скандалиста и свободного творца Давида Черного, покормите лебедей, откроете, почему речка называется Чертовка и как она связана с Марницей.

От Карлова моста к Старому городу

В одном из самых таинственных мест Чехии, на мистическом Карловом мосту, я расскажу его легенды и научу правильно загадывать здесь желание. Вы взглянете на красавицу Влтаву — спокойную в обычное время и совершенно неуправляемую в наводнение. И отправитесь к Старому городу через тихий и уютный Климентинум — комплекс, основанный монахами-иезуитами. По пути поговорим о лучшей библиотеке в мире, вкладе иезуитов в науку, их жестоких нравах и о том, когда и зачем они появились в Праге. А через Новую радницу вы доберетесь до главного символа Старого города — часов Орлой.