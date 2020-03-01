Индивидуальные экскурсии в Праге

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Все, что нужно увидеть, узнать и почувствовать, чтобы покориться магии старинных пражских кварталов

Оксана
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Оксана – ваш гид
Это с вами случилось! Вы в Праге.

Чтобы узнать ее, не хватит и жизни, а вот влюбиться можно всего за три часа, и я вам в этом помогу.

Вы услышите о главном памятнике чехов и бессменной резиденции их правителей; чешских алхимиках, астрологах и иезуитах; тайнах Карлова моста и лучшей библиотеки мира.

А также полюбуетесь красавицей Влтавой и покормите лебедей.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага

Что вас ожидает

Пражский Град — место королей
Я расскажу об основании культового чешского памятника в 9 веке князем Борживым и его женой Людмилой Чешской. Вы узнаете, как с течением веков политический центр сохранил свои функции, возможно, увидите смену почетного караула, а в 12 часов — выступление президентского оркестра. Я покажу особое место, где вы сможете загадать желание. Возле первого, второго и третьего дворов поговорим о сокровищнице королей и о том, куда делись несметные богатства Праги. А чуть позже сделаем остановку на обзорной площадке, с которой вы полюбуетесь панорамой города.

Знаковые соборы
Вы разберете этапы строительства собора Св. Вита и узнаете, почему его строили целых 600 лет. На примере храма проследите, как со временем менялась архитектурная мода и стили от готики 14 века до неоготики 20 века. Услышите, для чего, в целом, сооружали такие огромные костелы и расписывали окна витражами, а стены — иконами. А в соборе Св. Георгия увидите усыпальницу Св. Людмилы, покровительницы всех Людмил.

Истории родом из Средневековья
По пути я расскажу о живущих около короля придворных, астрологах, шарлатанах, колдунах и прочем люде. Неподалеку покажу знаменитую Злату улочку, о которой будет особая история, ведь именно здесь пытались добыть золото, найти магический камень, узнать судьбу у гадалки. Направляясь к легендарному Карлову мосту, вы увидите самую маленькую улочку города, услышите о современной архитектуре скандалиста и свободного творца Давида Черного, покормите лебедей, откроете, почему речка называется Чертовка и как она связана с Марницей.

От Карлова моста к Старому городу
В одном из самых таинственных мест Чехии, на мистическом Карловом мосту, я расскажу его легенды и научу правильно загадывать здесь желание. Вы взглянете на красавицу Влтаву — спокойную в обычное время и совершенно неуправляемую в наводнение. И отправитесь к Старому городу через тихий и уютный Климентинум — комплекс, основанный монахами-иезуитами. По пути поговорим о лучшей библиотеке в мире, вкладе иезуитов в науку, их жестоких нравах и о том, когда и зачем они появились в Праге. А через Новую радницу вы доберетесь до главного символа Старого города — часов Орлой.

Организационные детали

  • Если в группе будут дети, я включу много занятных историй о Праге и даже покажу, где все происходило «в картинках»
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на еду и напитки, не предвидится
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага
Волшебная и загадочная Прага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Приветствую вас в Чехии, дорогие друзья! Меня зовут Оксана, я лицензированный гид по Праге, Чехии, Европе. Живу в Праге 10 лет, из них 8 лет работаю гидом. И все это время не устаю ездить, изучать, наслаждаться страной. Путешествия — моя страсть! Новые впечатления, истории, люди — все это мне помогает в работе и жизни. В поездках я приобретаю много друзей и узнаю о жизни в других регионах «не понаслышке», поэтому своим гостям с удовольствием рассказываю о быте и культуре не только чехов, но и их соседей. Вы убедитесь, что на примере одного замка или одной семьи можно проследить историю всего народа, а история, в целом, — это очень интересно! В Праге вы можете положиться на меня — я могу стать вашим другом, советчиком и просто хорошей компанией. Познакомлю и влюблю в город, помогу составить план поездки и порекомендую отличные местные заведения. Приезжайте, я буду рада вас видеть!
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