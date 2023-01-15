Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Все включено — 3 экскурсии по Праге!

Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды

Вы покупаете сразу три экскурсии.

Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза.

Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
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Описание

Что вас ожидает

Пешеходная обзорная экскурсия

За четыре часа вы познакомитесь с историческим центром Праги, услышите историю Старого и Нового городов, Градчан и Пражского Града. Мы остановимся у старинного монастыря и насладимся панорамным видом с его смотровой площадки, пройдем дорогой королей и загадаем желание на Карловом Мосту. Вы увидите знаменитые часы Орлой и узнаете, чьи фигуры обрамляют их циферблат.

Легенды и Тайны Праги

Тени удлиняются, город погружается в сумерки и призраки прошлого заполоняют старинные улочки. Мы прогуляемся по Еврейскому кварталу: мимо аутентичных домиков и старинных синагог. У церкви святого Якоба поговорим о нелегкой судьбе святыни, а у еврейского кладбища вспомним местные легенды о Големе, чешском золоте и тайных кладах. Вы познакомитесь с фольклорным миром Праги, которому уже более шести столетий.

Речной круиз

Хотите увидеть город с необычного ракурса? Поездка на кораблике по Влтаве подарит прекрасные виды на Пражскую Венецию. Вы отдохнете на борту и насладитесь живописным пейзажем. А после заглянете в музей Карлового моста, экспозиция которого расскажет о его предшественниках, строительстве, окутанному легендами, и скульптурной группе. Старинные гравюры и картины, карты и объемные модели откроют секреты главной достопримечательности столицы.

Организационные детали

  • Порядок посещения экскурсий вы выбираете самостоятельно — напишите гиду, в какие дни вы хотите посетить экскурсии
  • Экскурсии проходят в небольших группах
  • В стоимость круиза входит легкое угощение и напиток

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
— Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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