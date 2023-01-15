Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

За четыре часа вы познакомитесь с историческим центром Праги, услышите историю Старого и Нового городов, Градчан и Пражского Града. Мы остановимся у старинного монастыря и насладимся панорамным видом с его смотровой площадки, пройдем дорогой королей и загадаем желание на Карловом Мосту. Вы увидите знаменитые часы Орлой и узнаете, чьи фигуры обрамляют их циферблат.
Легенды и Тайны Праги
Тени удлиняются, город погружается в сумерки и призраки прошлого заполоняют старинные улочки. Мы прогуляемся по Еврейскому кварталу: мимо аутентичных домиков и старинных синагог. У церкви святого Якоба поговорим о нелегкой судьбе святыни, а у еврейского кладбища вспомним местные легенды о Големе, чешском золоте и тайных кладах. Вы познакомитесь с фольклорным миром Праги, которому уже более шести столетий.
Речной круиз
Хотите увидеть город с необычного ракурса? Поездка на кораблике по Влтаве подарит прекрасные виды на Пражскую Венецию. Вы отдохнете на борту и насладитесь живописным пейзажем. А после заглянете в музей Карлового моста, экспозиция которого расскажет о его предшественниках, строительстве, окутанному легендами, и скульптурной группе. Старинные гравюры и картины, карты и объемные модели откроют секреты главной достопримечательности столицы.
Организационные детали
Порядок посещения экскурсий вы выбираете самостоятельно — напишите гиду, в какие дни вы хотите посетить экскурсии
Экскурсии проходят в небольших группах
В стоимость круиза входит легкое угощение и напиток
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
— Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — Организатор в Праге
Добрый день, меня зовут Игорь! Я представляю пражскую туристическую фирму. Вместе с коллегами, профессиональными гидами, я готов предложить лучшие направления и экскурсии по Праге и близлежащим городам. Как в стандартных группах, так и индивидуально. Мы всегда на связи и готовы ответить на все ваши вопросы. Обещаем: вы полюбите Прагу так же сильно, как любим ее мы!