Обзорные экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Авто-пешеходная обзорная экскурсия

За четыре часа вы познакомитесь с историческим центром Праги, услышите историю Старого и Нового городов, Градчан и Пражского Града. Мы остановимся у старинного монастыря и насладимся панорамным видом с его смотровой площадки, пройдем дорогой королей и загадаем желание на Карловом Мосту. Вы увидите знаменитые часы Орлой и узнаете, чьи фигуры обрамляют их циферблат.

Легенды и Тайны Праги

Тени удлиняются, город погружается в сумерки и призраки прошлого заполоняют старинные улочки. Мы прогуляемся по Еврейскому кварталу: мимо аутентичных домиков и старинных синагог. У церкви святого Якоба поговорим о нелегкой судьбе святыни, а у еврейского кладбища вспомним местные легенды о Големе, чешском золоте и тайных кладах. Вы познакомитесь с фольклорным миром Праги, которому уже более шести столетий!

Речной круиз

Хотите увидеть город с необычного ракурса? Поездка на кораблике по Влтаве подарит прекрасные виды на Пражскую Венецию. Вы отдохнете на борту и насладитесь живописным пейзажем. А после заглянете в музей Карлового моста, экспозиция которого расскажет о его предшественниках, строительстве, окутанному легендами, и скульптурной группе. Старинные гравюры и картины, карты и объемные модели откроют секреты главной достопримечательности столицы.