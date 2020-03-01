Обзорные экскурсии в Праге

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  4. Все включено — 3 экскурсии по Праге!

Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды

Игорь
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Игорь – экскурсионное агентство
Вы покупаете сразу три экскурсии.

Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза.

Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
€40
36 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — Вацлавская площадь
Забронировать экскурсию
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!

Что вас ожидает

Авто-пешеходная обзорная экскурсия
За четыре часа вы познакомитесь с историческим центром Праги, услышите историю Старого и Нового городов, Градчан и Пражского Града. Мы остановимся у старинного монастыря и насладимся панорамным видом с его смотровой площадки, пройдем дорогой королей и загадаем желание на Карловом Мосту. Вы увидите знаменитые часы Орлой и узнаете, чьи фигуры обрамляют их циферблат.

Легенды и Тайны Праги
Тени удлиняются, город погружается в сумерки и призраки прошлого заполоняют старинные улочки. Мы прогуляемся по Еврейскому кварталу: мимо аутентичных домиков и старинных синагог. У церкви святого Якоба поговорим о нелегкой судьбе святыни, а у еврейского кладбища вспомним местные легенды о Големе, чешском золоте и тайных кладах. Вы познакомитесь с фольклорным миром Праги, которому уже более шести столетий!

Речной круиз
Хотите увидеть город с необычного ракурса? Поездка на кораблике по Влтаве подарит прекрасные виды на Пражскую Венецию. Вы отдохнете на борту и насладитесь живописным пейзажем. А после заглянете в музей Карлового моста, экспозиция которого расскажет о его предшественниках, строительстве, окутанному легендами, и скульптурной группе. Старинные гравюры и картины, карты и объемные модели откроют секреты главной достопримечательности столицы.

Организационные детали

  • Порядок посещения экскурсий вы выбираете самостоятельно — напишите гиду, в какие дни вы хотите посетить экскурсии
  • Авто-пешеходная экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, рассчитанном на 20-30 пассажиров
  • В стоимость круиза входит легкое угощение и напиток
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Вацлавская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Игорь
Игорь
Добрый день, меня зовут Игорь! Я представляю пражскую туристическую фирму. Вместе с коллегами, профессиональными гидами, я готов предложить лучшие направления и экскурсии по Праге и близлежащим городам. Как в стандартных группах, так и индивидуально. Мы всегда на связи и готовы ответить на все ваши вопросы. Обещаем: вы полюбите Прагу так же сильно, как любим ее мы!
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