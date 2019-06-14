Выехав из Праги, вы отправитесь в путешествие в XIV век во время тура в замок Карлштейн — один из самых впечатляющих готических замков в Чехии. Вы сможете заказать частный или групповой тур. Замок находится в живописной загородной местности посреди дремучих лесов, недалеко от столицы.

Основанный императором Карлом IV, Карлштейн стал сокровищницей, где хранятся королевские драгоценности и священные реликвии. На вершине холма находится Большая часовня высотой 60 м, построенная над массивными стенами. В ней располагается часовня Святого Креста.

Из часовни можно cпуститься в башню Мариана, 5-этажный имперский дворец, башню-колодец и дворец Бурграфа, расположенный на нижнем уровне. После этой экскурсии с гидом возвращайтесь обратно в Прагу.