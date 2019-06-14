Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги

Откройте для себя замок Карлштейн XIV века, один из самых впечатляющих и посещаемых готических замков в Чехии

3.7
59 отзывов
В группе
до 100 чел.
Откройте для себя замок Карлштейн XIV века, один из самых впечатляющих и посещаемых готических замков в Чехии.

Замок расположен в нескольких минутах езды от Праги и был основан императором Священной Римской империи Карлом IV.
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Замок Карлштейн: билет с проходом вне очереди и тур из Праги
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь на экскурсию с гидом по замку Карлштейн
  2. Прокатитесь на автомобиле по живописной загородной местности из Праги
  3. Осмотрите Большую башню, башню Мариана и башню-колодец
  4. Посетите Императорский дворец и дворец Бургграфа
Выехав из Праги, вы отправитесь в путешествие в XIV век во время тура в замок Карлштейн — один из самых впечатляющих готических замков в Чехии. Вы сможете заказать частный или групповой тур. Замок находится в живописной загородной местности посреди дремучих лесов, недалеко от столицы.
Основанный императором Карлом IV, Карлштейн стал сокровищницей, где хранятся королевские драгоценности и священные реликвии. На вершине холма находится Большая часовня высотой 60 м, построенная над массивными стенами. В ней располагается часовня Святого Креста.
Из часовни можно cпуститься в башню Мариана, 5-этажный имперский дворец, башню-колодец и дворец Бурграфа, расположенный на нижнем уровне. После этой экскурсии с гидом возвращайтесь обратно в Прагу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур с гидом
  • Входная плата в замок Карлштейн
Что не входит
  • Трансфер от/до места вашего проживания
  • Входная плата в часовне Святого Креста
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • Замок расположен на холме, примерно в 2 км ходьбы от парковки
  • Дети в возрасте до 11 лет имеют право на детский проездной билет
  • Студенты в возрасте до 26 лет имеют право на студенческий проездной билет при предъявлении карты ISIC
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
14 июня 2019
Гид, который мы имели в замок Карлштейн, был очень доволен прогулкой до замка и вокруг него. Однако билетная женщина на улице Народни была некомпетентна, ей понадобилось 45 минут, чтобы организовать наш тур для 2 человек. Поскольку мы уехали поздно, мы пропустили англоязычный тур и должны были использовать наушники в чешском выступлении
R
1 сен 2017
Поездка прошла хорошо, единственная проблема состояла в том, что мы ждали по адресу посадки, но водитель говорит, что он не мог найти нас, что заставило нас опоздать на 10 минут. Это заставило нас пропустить наш соединительный тур по замку на 5 минут, пришлось ждать 45 минут до следующего. Кроме того, это был отличный тур и отличный замок
S
27 июня 2017
Водитель был вовремя и был информативен. Мы были водителем в гору, а затем присоединились к нашей англоязычной экскурсии по замку. Было удивительно видеть, и история Замка и жителей за эти годы была очень интересна. В Карлштейне и замке царит атмосфера романтики. Замок Карлштейн скрыт в горах, что делает его очень интересным для посещения. Подъем на гору крутой, но управляемый и стоил того, чтобы увидеть захватывающий Замок.
Ещё 56 отзывов

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