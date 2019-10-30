3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Средневековье и Ренессанс в замке Орлик

Замок Орлик, куда вы отправитесь сначала, расположился на живописном мысе у слияния рек Отава и Влтава и был возведен в 13 веке для охраны речной переправы. Вы погрузитесь в историю Орлика, который пережил пожар в 16 веке, был восстановлен в духе архитектуры Ренессанса, а в наши дни представляет из себя белоснежный четырехэтажный замок в стиле неоготики. Кроме осмотра замка снаружи и изнутри вы сможете прогуляться по красивейшему английскому парку, понаблюдать за красочными павлинами и обитателями местного мини-зоопарка.

«Велкопоповицкий Козел»: традиции пивоварения

Затем вас ждет знакомство с одним из наиболее колоритных символов Чехии — легендарным пивоваренным заводом «Велкопоповицкий Козел». Вы узнаете, как завод прошел путь от маленькой пивоварни 14 века до одного из самых узнаваемых чешских брендов, познакомитесь с сортами пива, которые выпускаются «Велкопоповицким козлом» и, конечно, сможете их продегустировать: распробовать оттенки светлого, среднего и темного пива, улавливая тонкий цитрусовый аромат. На пивоварне вы не только узнаете о традициях чешского пивоварения, но и услышите забавную историю знаменитой эмблемы завода. А еще познакомитесь с необычными живыми символами пивоварни: с 30-х годов здесь обитают настоящие козлы, а одного из современных рогатых талисманов даже назвали в честь директора завода.