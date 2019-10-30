3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»

Побывать в старинной крепости на берегу Влтавы и продегустировать пиво на легендарном чешском заводе

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
За один день вы посетите два необычных уголка Чехии, которые по-разному раскроют культуру и колорит страны.

В белоснежном замке Орлик вас окружит атмосфера чешского Ренессанса и очаруют пейзажи английского парка с павлинами.

А на старейшем пивоваренном заводе «Велкопоповицкий козел» вы прикоснетесь к истории чешского пивоварения, рассмотрите одно их красивейших промышленных строений Чехии и попробуете лучшие сорта свежего местного пива.
33 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»
Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»

Что вас ожидает

Средневековье и Ренессанс в замке Орлик
Замок Орлик, куда вы отправитесь сначала, расположился на живописном мысе у слияния рек Отава и Влтава и был возведен в 13 веке для охраны речной переправы. Вы погрузитесь в историю Орлика, который пережил пожар в 16 веке, был восстановлен в духе архитектуры Ренессанса, а в наши дни представляет из себя белоснежный четырехэтажный замок в стиле неоготики. Кроме осмотра замка снаружи и изнутри вы сможете прогуляться по красивейшему английскому парку, понаблюдать за красочными павлинами и обитателями местного мини-зоопарка.

«Велкопоповицкий Козел»: традиции пивоварения
Затем вас ждет знакомство с одним из наиболее колоритных символов Чехии — легендарным пивоваренным заводом «Велкопоповицкий Козел». Вы узнаете, как завод прошел путь от маленькой пивоварни 14 века до одного из самых узнаваемых чешских брендов, познакомитесь с сортами пива, которые выпускаются «Велкопоповицким козлом» и, конечно, сможете их продегустировать: распробовать оттенки светлого, среднего и темного пива, улавливая тонкий цитрусовый аромат. На пивоварне вы не только узнаете о традициях чешского пивоварения, но и услышите забавную историю знаменитой эмблемы завода. А еще познакомитесь с необычными живыми символами пивоварни: с 30-х годов здесь обитают настоящие козлы, а одного из современных рогатых талисманов даже назвали в честь директора завода.

Организационные детали

  • Сбор группы в 8:45 на Вацлавской площади, отправление автобуса в 9:00.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Билеты на экскурсионные объекты в стоимость экскурсии не включены и оплачиваются дополнительно: замок Орлик — 250 крон; завод «Велкопоповицкий Козел» — 150 крон.
  • Стоимость экскурсии для ребенка до 12 лет составляет 25 евро. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество льготных категорий и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»
Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»
Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»
Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»
Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»
Замок Орлик и пивоварня «Велкопоповицкий Козел»

Экскурсия проводится в среду и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Отличный Гид!!! Отлично организованная экскурсия-трансфер на 8 человек, в группе было 7), тихий спокойный замок (возможно из-за окончания сезона).
На завод один раз сходить можно, для понимания организации процесса производства по текущей технологии, ну и дегустации.
22 августа 2019
Экскурсия хорошая,красивый замок на берегу романтического водохранилища;затем экскурсия по пивоварне;экскурсовод Николай был интересен и тактичен. Нам понравилось,можно с детьми!
28 апреля 2019
Мы посетили 27.04.19 экскурсию «Замок Орлик и Пивоварня «велкоповецкий козел». Ездили с гидом Людмилой. Очень интересная экскурсия. Маршрут отличный. Все очень понравилось. Рекомендую всем.

Александра проводит ещё 13 экскурсий

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