Всё о Рожнов-под-Радгоштеме

Полезная информация о Рожнов-под-Радгоштеме

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Местное время в Рожнов-под-Радгоштеме
02:1324
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаРожнов-под-Радгоштем
По-английскиRoznov pod Radhostem
Население города17 238 чел.
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота378 м. от уровня моря

Где находится Рожнов-под-Радгоштем на карте