Полезная информация о Рожнов-под-Радгоштеме
Что нужно знать о Рожнов-под-Радгоштеме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рожнов-под-Радгоштеме
02:1324
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Рожнов-под-Радгоштем
|По-английски
|Roznov pod Radhostem
|Население города
|17 238 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|378 м. от уровня моря