Сокровища Боко-Которской бухты: Котор и Пераст

Прикоснуться к наследию городов, без которых не представить красивейший фьорд Средиземноморья

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2 отзыва
Индивидуальная
Я познакомлю с насыщенной историей древнего Котора, расскажу о влиянии разных цивилизаций и его главных святынях.

В кукольном Перасте вы побываете на самой высокой колокольной башне Адриатики и рукотворном острове Девы Марии, где узнаете о необычных дарах моряков.

А в завершение отведаете традиционные блюда из моллюсков.
Сокровища Боко-Которской бухты: Котор и Пераст
Сокровища Боко-Которской бухты: Котор и Пераст
Сокровища Боко-Которской бухты: Котор и Пераст
Сокровища Боко-Которской бухты: Котор и Пераст
Сокровища Боко-Которской бухты: Котор и Пераст
Сокровища Боко-Которской бухты: Котор и Пераст
Сокровища Боко-Которской бухты: Котор и Пераст
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Что вас ожидает

Котор — душа Черногории

На прогулке я познакомлю вас с ключевыми событиями в жизни города. Вы услышите о временах римского, османского, сербского влияния, периоде Независимости, длинной череде войн, фатальных эпизодах и участии русского флота в сражениях за Котор. Узнаете историю главных святынь — собора Св. Трифона, покровителя города, и церкви Св. Николая. Особое внимание уделим чудом уцелевшему храму Св. Луки, где я расскажу о возникновении двух алтарей — православного и католического. Кроме того, вы осмотрите храмы, дворцы и крепостные стены, сохранившие наследие венецианской культуры. И, конечно, подниметесь на крепость Св. Иоанна, с которой открывается бесподобный вид на залив.

Кукольный и романтичный Пераст

Следующий город в программе — настоящее украшение залива! Вы посетите самую высокую колокольную башню на Адриатическом побережье, с которой взглянете на бухту с другого впечатляющего ракурса. А оттуда на лодочке отправитесь на остров Богородицы, окутанный романтичной атмосферой старины. На полностью рукотворном острове, выросшем на рифе, вы посетите церковь, где я расскажу о ценных подарках, привезенных моряками со всего света. Среди них вы встретите и необычную икону, вышитую волосами жены одного из мореплавателей.

🍤 В завершение я отвезу вас на ферму устриц и мидий, где вы сможете оценить блюда из свежевыловленных морепродуктов и отдохнуть после путешествия.

Организационные детали

  • Если вы без транспорта, я организую авто, расходы на топливо, парковку и услуги водителя оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсия может начаться из любого города Черногории. Стоимость трансфера из городов на побережье от Бара до Тивата — 70€, из других городов — рассчитывается отдельно.
  • Пожалуйста, сообщайте место вашего пребывания заранее.
  • Дополнительные расходы: обед на устричной ферме или в ресторане (~20 €/человека), сувениры, катание на лодке (5 €/человека), вход на крепость (3€/человека), вход на остров Богородицы (2 €/человека).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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