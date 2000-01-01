Все экскурсии в Бечичах
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бечичах – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бечичах почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Черногории на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
10ч
€150
за 1-4 чел.
Святыни Черногории
Экскурсия к одной из главных святынь Черногории, объекту массового паломничества верующих разных...
Каждый день. Время отправления 07:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
12ч
€220
за 1-4 чел.
Каньоны Черногории
Необычайно красивая дорога вдоль каньона реки Морача приведет нас на север страны
Каждый день. Время отправления 06:20 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
10ч
€180
за 1-4 чел.
Сердце Черногории
Уникальная экскурсия маршрут которой проходит по самым интересным местам Черногории
Каждый день. Время отправления 07:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
10ч
€65
за 1-4 чел.
Горнолыжный центр Вучье
Горнолыжный центр Вучье - это уникальная возможность на один день погрузится в приятную атмосферу Нового...
Каждый день. Время отправления 07:00 +\- 1 час по желанию туристов