Каждый день. Время отправления 06:20 +\- 1 час по желанию туристов

Необычайно красивая дорога вдоль каньона реки Морача приведет нас на север страны

Необычайно красивая дорога вдоль каньона реки Морача приведет нас на север страны.

Мы проедем мимо монастыря Морача, который расположен в долине одноименной реки и является одним из наиболее значимых на Балканах, сербских православных памятников эпохи средневековья.
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Что вас ждет?
Необычайно красивая дорога вдоль каньона реки Морача приведет нас на север страны. Мы проедем мимо монастыря Морача, который расположен в долине одноименной реки и является одним из наиболее значимых на Балканах, сербских православных памятников эпохи средневековья.
Далее наша дорога продолжится вдоль каньона реки Тара, который является самым глубоким каньоном Европы (глубина до 1300м) и вторым по величине каньоном в мире, после Гранд каньона в США. Реку пересекает величественный мост Джурджечива возле которого мы обязательно остановимся на панорамную фотопаузу.
Далее мы отправимся в национальный парк Дурмитор. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО он по праву считается одним из самых красивых национальных парков бывшей Югославии. Дорога приведет нас к таинственному Черному озеру, где будет сделана остановка. Затем через живописные луга и мимо каньона Комарница мы отправимся домой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Каньоны Черногории (Стандарт)
€220
Каньоны Черногории (Эконом)
€15

Ответы на вопросы

Что входит
  • В полную стоимость экскурсии (Стандарт) включено:
  • Поездка на туристическом автобусе с кондиционером
  • Топливный сбор
  • Входные билеты в национальные парки «Дурмитор» и «Београдско Езеро»
  • Обед
  • Такса монастырского комплекса "Морача"
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка (действует только во время нахождения в экскурсионном автобусе)
  • Страховка от позднего возврата
  • В Эконом стоимость экскурсии входит:
  • Поездка на туристическом автобусе с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка (действует только во время нахождения в экскурсионном автобусе)
Что не входит
  • Для билета Эконом дополнительно оплачивается:
  • Топливный сбор - 3 Евро (обязательно для взрослых и детей старше 14 лет)
  • Входной билет в Национальный парк Биоградско Езеро - 3 Евро (обязательно)
  • Такса монастырского комплекса "Морача" - 2 Евро (по желанию)
  • Обед - 15 Евро (по желанию)
  • Входной билет в национальный парк Дурмитор - 3 Евро (обязательно)
  • Страховка от позднего возврата - 2 Евро (по желанию)
  • Страховка от не выезда 3 Евро (по желанию)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 06:20 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день. Время отправления 06:20 +\- 1 час по желанию туристов

Applicon T.
Applicon T.
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