Каждый день. Время отправления 06:20 +\- 1 час по желанию туристов

Что вас ждет?

Необычайно красивая дорога вдоль каньона реки Морача приведет нас на север страны. Мы проедем мимо монастыря Морача, который расположен в долине одноименной реки и является одним из наиболее значимых на Балканах, сербских православных памятников эпохи средневековья.

Далее наша дорога продолжится вдоль каньона реки Тара, который является самым глубоким каньоном Европы (глубина до 1300м) и вторым по величине каньоном в мире, после Гранд каньона в США. Реку пересекает величественный мост Джурджечива возле которого мы обязательно остановимся на панорамную фотопаузу.

Далее мы отправимся в национальный парк Дурмитор. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО он по праву считается одним из самых красивых национальных парков бывшей Югославии. Дорога приведет нас к таинственному Черному озеру, где будет сделана остановка. Затем через живописные луга и мимо каньона Комарница мы отправимся домой.