Уникальная экскурсия маршрут которой проходит по самым интересным местам Черногории. Вас ждет знакомство с Бока Которской - самым большим и красивым фьордом Адриатического моря.

Здесь мы посетим старый город Пераст - родину прославленных мореплавателей, отправимся на катере на маленький остров Госпа од Шкрпела, что значит «Божья Матерь на скале». Этот остров искусственного происхождения был построен поверх рифа после того как в 1452 году два моряка из Пераста, братья Мортешичи, нашли на нем икону Божьей Матери. Затем посетим средневековый город-крепость Котор, который с 1979 года является памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Далее наш путь лежит в маленькую деревушку Негуши, прославившуюся на весь мир местными деликатесами – пршутом (вяленный свиной окорок) и негушским сыром, которые Вы сможете продегустировать. И в завершении пути вас ожидает знакомство с древней королевской столицей Черногории городом Цетине в котором мы посетим Цетинский монастырь, где хранятся величайшие христианские святыни. Вы сможете увидеть – десницу (правая рука) Святого Иоанна Крестителя, крестившего Господа Иисуса Христа в реке Иордан, а также часть креста, на котором был распят Иисус Христос.