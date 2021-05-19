Полезная информация о Биело-Поле
Что нужно знать о Биело-Поле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Биело-Поле
03:5901
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇪 Черногория
|Название города
|Биело-Поле
|По-английски
|Bijelo Polje
|Столица региона
|Биело-Поле является столицей региона
|Население города
|15 400 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Podgorica
|Средняя высота
|623 м. от уровня моря