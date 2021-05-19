Всё о Биело-Поле

Полезная информация о Биело-Поле

Что нужно знать о Биело-Поле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Биело-Поле
03:5901
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇪 Черногория
Название городаБиело-Поле
По-английскиBijelo Polje
Столица регионаБиело-Поле является столицей региона
Население города15 400 чел.
Часовой поясEurope/Podgorica
Средняя высота623 м. от уровня моря

Где находится Биело-Поле на карте