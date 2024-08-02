Что ещё посмотреть – экскурсии в Будве

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Будве на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На север Черногории
На машине
67 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
19 авг в 07:00
21 авг в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Винные дороги Черногории
На машине
41 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
150 за всё до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
На машине
144 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Монастыри на приморье
На машине
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
85 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    2 августа 2024
    Винные дороги Черногории
    Хотим с женой поблагодарить Александра за прекрасно проведенный день в его компании. Во время нашей поездки мы посетили местного производителя
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    вина с дегустацией и увидели красоты Черногории на севере. А ещё во время поездки Александр посвящает в культурную жизнь Черногории и знакомит с музыкой и кино Черногории.

  • Н
    Николай
    1 августа 2024
    Винные дороги Черногории
    Яркий интересный тур, любящий и знающий свою страну гид. Понравилось и взрослым и детям. Спасибо!
  • А
    Армен
    31 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Настоящая Черногория, супер!
  • Г
    Галина
    30 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Спасибо большое Владимиру да прекрасную экскурсию на Скадаоское озеро! Замечательная получилась поездка! Озеро очень красивое, прокатились на катере, искупались в
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    озере. Потом заехали к источнику, искупались в источнике! Заезжали на динустацию вина, очень понравилось вино, мед! Вся семья в восторге! Спасибо!

  • М
    Мария
    26 июля 2024
    На север Черногории
    Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории. Очень долго ждали этой поездки… И это было ВАУ! Нас поражал и восхищал почти
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    каждый уголок природы, который видели. Алексей забрал нас на удобном авто. Во время всей поездки был очень внимательным и вежливым, показывал интересные и красивые споты, рассказывал исторические и просто интересные факты о Черногории. А самое главное, готов был делать столько остановок для фото, сколько нам было нужно! Вы понимаете, для девочек это очень важно😅😅😅 А на обратном пути даже включил фильмы, которые были сняты в Черногории - еще и кругозор расширили😉 Во время экскурсии посмотрели на горные реки, парк Дурмитор, мост Джурджевича, Черное озеро и много этнической, нетронутой природы и местного колорита. А еще поели во вкусном кафе в горах. При желании, также можно было искупаться, если не боитесь холодной воды. Очень рекомендуем съездить на Север и посмотреть своими глазами - это совсем не то, что вы увидите на популярных курортах Черногории. Другой мир, другая природа, другие незабываемые эмоции от увиденного.

    Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории
  • А
    Антон
    21 июля 2024
    На север Черногории
    Наше путешествие по горным массивам, к Альпийским лугам и высокогорным озерам благодаря комфортному и безопасному вождению Александра прошло «на одном дыхании» Александр правильно показал все природные жемчужины высокогорья.
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Хотелось бы поблагодарить Владимира за прекрасную экскурсию по Скадарскому озеру. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков, о которых не пишут в путеводителях. Огромное Огромное спасибо за фотографии - получились выше всяких похвал!

  • Р
    Роман
    24 июня 2024
    На север Черногории
    Нам очень понравилось, маршрут был составлен по всем нашим пожеланиями, мы побывали в очень красивых местах, поплавали в реке и
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    на Черном озере. Очень понравилось в национальном парке, прекрасные пейзажи гор и альпийских лугов. Александр прекрасный рассказчик, получили много новой и полезной информации. На обратном пути мы просмотрели интересный фильм про Черногорию.

  • J
    Jelena
    30 мая 2024
    Монастыри на приморье
    Гид Михаил был точен, встретил у отеля. Отлично знает историю и местную жизнь. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Михаилу!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Монастыри на приморье
    Отличная экскурсия. Михаил очень хороший рассказчик, маршрут удобный и запоминающийся.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На север Черногории
  2. Винные дороги Черногории
  3. По Скадарскому озеру с черногорцем
  4. Монастыри на приморье
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Дурмитор
  5. Старый город
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Каньон реки Тара
  9. Пивское озеро
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Будве в августе 2024
Сейчас в Будве в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 295. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 273 ⭐ отзыва, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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