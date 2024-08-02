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каждый уголок природы, который видели. Алексей забрал нас на удобном авто. Во время всей поездки был очень внимательным и вежливым, показывал интересные и красивые споты, рассказывал исторические и просто интересные факты о Черногории. А самое главное, готов был делать столько остановок для фото, сколько нам было нужно! Вы понимаете, для девочек это очень важно😅😅😅 А на обратном пути даже включил фильмы, которые были сняты в Черногории - еще и кругозор расширили😉 Во время экскурсии посмотрели на горные реки, парк Дурмитор, мост Джурджевича, Черное озеро и много этнической, нетронутой природы и местного колорита. А еще поели во вкусном кафе в горах. При желании, также можно было искупаться, если не боитесь холодной воды. Очень рекомендуем съездить на Север и посмотреть своими глазами - это совсем не то, что вы увидите на популярных курортах Черногории. Другой мир, другая природа, другие незабываемые эмоции от увиденного.