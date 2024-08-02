12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
19 авг в 07:00
21 авг в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€85 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья2 августа 2024Хотим с женой поблагодарить Александра за прекрасно проведенный день в его компании. Во время нашей поездки мы посетили местного производителя
- ННиколай1 августа 2024Яркий интересный тур, любящий и знающий свою страну гид. Понравилось и взрослым и детям. Спасибо!
- ААрмен31 июля 2024Настоящая Черногория, супер!
- ГГалина30 июля 2024Спасибо большое Владимиру да прекрасную экскурсию на Скадаоское озеро! Замечательная получилась поездка! Озеро очень красивое, прокатились на катере, искупались в
- ММария26 июля 2024Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории. Очень долго ждали этой поездки… И это было ВАУ! Нас поражал и восхищал почти
- ААнтон21 июля 2024Наше путешествие по горным массивам, к Альпийским лугам и высокогорным озерам благодаря комфортному и безопасному вождению Александра прошло «на одном дыхании» Александр правильно показал все природные жемчужины высокогорья.
- ТТатьяна20 июля 2024Хотелось бы поблагодарить Владимира за прекрасную экскурсию по Скадарскому озеру. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
- РРоман24 июня 2024Нам очень понравилось, маршрут был составлен по всем нашим пожеланиями, мы побывали в очень красивых местах, поплавали в реке и
- JJelena30 мая 2024Гид Михаил был точен, встретил у отеля. Отлично знает историю и местную жизнь. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Михаилу!
- ЕЕлена29 мая 2024Отличная экскурсия. Михаил очень хороший рассказчик, маршрут удобный и запоминающийся.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Что ещё посмотреть»
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