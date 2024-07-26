Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Будве на русском языке, цены от €224. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На север Черногории
На машине
67 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
21 авг в 07:00
24 авг в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Мини-Монтенегро тур
На машине
19 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Завтра в 14:00
19 авг в 08:00
224 за всё до 6 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
На машине
На катере
4 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: В Которе, Тивате или Будве
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
276 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 июля 2024
    На север Черногории
    Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории. Очень долго ждали этой поездки… И это было ВАУ! Нас поражал и восхищал почти
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    каждый уголок природы, который видели. Алексей забрал нас на удобном авто. Во время всей поездки был очень внимательным и вежливым, показывал интересные и красивые споты, рассказывал исторические и просто интересные факты о Черногории. А самое главное, готов был делать столько остановок для фото, сколько нам было нужно! Вы понимаете, для девочек это очень важно😅😅😅 А на обратном пути даже включил фильмы, которые были сняты в Черногории - еще и кругозор расширили😉 Во время экскурсии посмотрели на горные реки, парк Дурмитор, мост Джурджевича, Черное озеро и много этнической, нетронутой природы и местного колорита. А еще поели во вкусном кафе в горах. При желании, также можно было искупаться, если не боитесь холодной воды. Очень рекомендуем съездить на Север и посмотреть своими глазами - это совсем не то, что вы увидите на популярных курортах Черногории. Другой мир, другая природа, другие незабываемые эмоции от увиденного.

    Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории
  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Олег замечательный гид, интересный рассказчик, аккуратный водитель. Экскурсия интересная, Олег учитывал все наши пожелания, подстраивал экскурсию под наш темп, предлагал варианты. Очень пунктуальный и ответственный. Нам все очень понравилось, мы бы рекомендовали экскурсию и гида друзьям 👍
  • А
    Антон
    21 июля 2024
    На север Черногории
    Наше путешествие по горным массивам, к Альпийским лугам и высокогорным озерам благодаря комфортному и безопасному вождению Александра прошло «на одном дыхании» Александр правильно показал все природные жемчужины высокогорья.
  • Р
    Роман
    24 июня 2024
    На север Черногории
    Нам очень понравилось, маршрут был составлен по всем нашим пожеланиями, мы побывали в очень красивых местах, поплавали в реке и
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    на Черном озере. Очень понравилось в национальном парке, прекрасные пейзажи гор и альпийских лугов. Александр прекрасный рассказчик, получили много новой и полезной информации. На обратном пути мы просмотрели интересный фильм про Черногорию.

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
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    Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало поездку комфортной и безопасной. Олег прекрасно знает историю и культуру Черногории и умеет преподнести информацию так, что слушать его было по-настоящему интересно. Мы узнали много нового и интересного о местах, которые посетили. Отдельно хочется отметить чувство юмора Олега. Его смешные шутки поднимали настроение и делали атмосферу легкой и непринужденной. Благодаря его заботе и вниманию к деталям, наша поездка прошла на высшем уровне. Спасибо, Олег, за замечательный тур и отличные впечатления! Рекомендуем его всем, кто планирует посетить Черногорию!

    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление
  • А
    Арслан
    25 февраля 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Экскурсии и походы в горы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На север Черногории
  2. Мини-Монтенегро тур
  3. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Дурмитор
  5. Старый город
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Каньон реки Тара
  9. Пивское озеро
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Будве в августе 2024
Сейчас в Будве в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 224 до 295. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Экскурсии и походы в горы», 90 ⭐ отзывов, цены от €224. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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