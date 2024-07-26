12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
21 авг в 07:00
24 авг в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Завтра в 14:00
19 авг в 08:00
€224 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Лучший выборНетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: В Которе, Тивате или Будве
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 июля 2024Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории. Очень долго ждали этой поездки… И это было ВАУ! Нас поражал и восхищал почти
- ООльга25 июля 2024Олег замечательный гид, интересный рассказчик, аккуратный водитель. Экскурсия интересная, Олег учитывал все наши пожелания, подстраивал экскурсию под наш темп, предлагал варианты. Очень пунктуальный и ответственный. Нам все очень понравилось, мы бы рекомендовали экскурсию и гида друзьям 👍
- ААнтон21 июля 2024Наше путешествие по горным массивам, к Альпийским лугам и высокогорным озерам благодаря комфортному и безопасному вождению Александра прошло «на одном дыхании» Александр правильно показал все природные жемчужины высокогорья.
- РРоман24 июня 2024Нам очень понравилось, маршрут был составлен по всем нашим пожеланиями, мы побывали в очень красивых местах, поплавали в реке и
- ВВиктория20 мая 2024Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
- ААрслан25 февраля 2024Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Экскурсии и походы в горы»
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