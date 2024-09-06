На Рождество – экскурсии в Будве

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Будве на русском языке, цены от €76. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Будва. Очарование Старого града
Пешая
80 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
76 за всё до 10 чел.
На север Черногории
На машине
68 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
23 сен в 07:00
24 сен в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
На машине
63 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
24 сен в 08:30
25 сен в 08:30
330 за всё до 4 чел.
Дикая красота Черногории
На машине
29 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
21 сен в 07:00
22 сен в 07:00
365 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 сентября 2024
    Будва. Очарование Старого града
    Спасибо огромное Вадиму за отличную экскурсию. Было очень интересно познакомиться не только с историей Будвы, но и с Черногорией в
    читать дальше

    целом. Мы погуляли по старому городу, по его узким извилистым улочкам. Вадим обратил наше внимание на интересные исторические постройки в старом городе, рассказал как стоились дома в старой Будве, познакомил с историей создания католического храма и православной церкви. Мы прикоснулись не только к древней истории Будвы, но узнали не менее интересные современные истории появления огромного колокола рядом с крепостной стеной старого города, историю создания скульптуры гимнастки, которая более известна как Танцовщица.

  • Н
    Наталья
    2 сентября 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Экскурсия очень интересная, за один день посмотрели практически всю Черногорию. Олег прекрасный рассказчик, очень внимательный человек, в машине было всё
    читать дальше

    и вода, и салфетки и таблетки от укачивания. Олег отвечал на все наши вопросы, очень грамотно и развернуто, машина очень комфортная и водитель Олег отличный. Огромное спасибо!!!!

  • С
    Светлана
    30 августа 2024
    Будва. Очарование Старого града
    Понравилась экскурсия, Вадим очень подробно рассказал о городе, историю, много информации дал по дата, кланам, именам, и даже геральдике и
    читать дальше

    символике. Провел нас по городу, показал, ответил на все вопросы. Из пожеланий: хотелось бы чуть по громче - вечером шумновато в городе.

    Понравилась экскурсия, Вадим очень подробно рассказал о городе, историю, много информации дал по дата, кланам, именам
  • П
    Павел
    26 августа 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Экскурсия прошла отлично! Столько красивых мест посетили за один день! Олег очень интересный рассказчик, отлично водит машину и знает лучшие места для фото и ответы на любые вопросы.
  • Д
    Дарья
    21 августа 2024
    Будва. Очарование Старого града
    Экскурсия была насыщенной и интересной, много новой информации и исторических фактов. Прекрасно и с пользой провели время, большое спасибо, Вадим!
    Экскурсия была насыщенной и интересной, много новой информации и исторических фактов. Прекрасно и с пользой провели время, большое спасибо, Вадим!Экскурсия была насыщенной и интересной, много новой информации и исторических фактов. Прекрасно и с пользой провели время, большое спасибо, Вадим!Экскурсия была насыщенной и интересной, много новой информации и исторических фактов. Прекрасно и с пользой провели время, большое спасибо, Вадим!
  • Г
    Галина
    17 августа 2024
    На север Черногории
    Спасибо Алексею за насыщенное путешествие на север Черногории. Рада, что мы именно с ним впервые там побывали, появилось желание посетить
    читать дальше

    увиденные локации вновь. Самое главное в нашем туре с Алексеем - индивидуальный подход, отдельное согласование маршрута, полный предварительный рассказ о том, что мы посетим и следование намеченншму плану, конечно же, гибкость по времени, остановки во всех знаковых местах, а также тех, которые даже не фигурируют в других турах - Рыбачье озеро, Змеиное озеро, и еще одно (название не запомнила), они чудесные, и все разные. Задержались у реки Тара, прогулялись возле нее и знаменитого моста. Алексей нигде нас не торопил, дал возможность насладиться красотами))) бонусом мы заехали в Подгорицу, хотя она не была предусмотрена планом)) в отель вернулись уставшие, полные впечатлений, и довольные. Если Вы хотите спокойного, но в то же время насыщенного путешествия по Черногории, выбирайте Алексея. Отзыв пишу с небольшой задержкой, но от этого он еще более правдив, т. к. написан не на эмоциях, а объективно анализируя и вспоминая наш июльский трип. Спасибо, Алексей!!! Желаем Вам успехов и развития! Галина и Ольга.

    Спасибо Алексею за насыщенное путешествие на север Черногории. Рада, что мы именно с ним впервые тамСпасибо Алексею за насыщенное путешествие на север Черногории. Рада, что мы именно с ним впервые тамСпасибо Алексею за насыщенное путешествие на север Черногории. Рада, что мы именно с ним впервые тамСпасибо Алексею за насыщенное путешествие на север Черногории. Рада, что мы именно с ним впервые тамСпасибо Алексею за насыщенное путешествие на север Черногории. Рада, что мы именно с ним впервые там
  • О
    Ольга
    11 августа 2024
    Дикая красота Черногории
    Иван это тот человек, который может провести отличную экскурсию, с душой рассказать о Черногории и ответить на все ваши вопросы. По ходу экскурсии ребенка укачало, Иван на месте скорректировал маршрут и все прошло хорошо!
  • Д
    Дарья
    2 августа 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    По маршруту: Маршрут был неплохо продуман и позволил нам увидеть множество удивительных мест. Хотя он оказался немного утомительным, это не уменьшило
    читать дальше

    впечатлений от увиденного. По организации: Все на уровне, предусмотрены таблетки от укачивания, вода. Машина чистая, оснащена кондиционером. Олег попросил перенести дату заранее забронированной поездки и в качестве комплимента подарил нам бутылку вина. По гиду: Олег адекватный и внимательный к деталям гид - водитель. Рассказал про современную историю Черногории, узнали что-то новое для себя. Другое: В объявлении указано, что вход в парк 3€, но на уже на месте выяснилось, что 5€. Так же, было сказано, что будет заезд в Пивский храм, однако, мы просто его проехали. На вопрос почему, Олег сказал, что монах плохо себя чувствует. 🤷‍♀️ Многие отмечают музыкальный вкус Олега, это нельзя не отметить. Вам встретятся ужасающие хиты шансона и потрясающие хиты Led Zeppelin. Русская и зарубежная эстрада всех времен. Однако, в качестве пожелания, я бы порекомендовала выделить одну музыкальную канву. Потому что на длительных поездках таких музыкальные «качели» утомляют.

    По маршруту:
  • М
    Мария
    26 июля 2024
    На север Черногории
    Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории. Очень долго ждали этой поездки… И это было ВАУ! Нас поражал и восхищал почти
    читать дальше

    каждый уголок природы, который видели. Алексей забрал нас на удобном авто. Во время всей поездки был очень внимательным и вежливым, показывал интересные и красивые споты, рассказывал исторические и просто интересные факты о Черногории. А самое главное, готов был делать столько остановок для фото, сколько нам было нужно! Вы понимаете, для девочек это очень важно😅😅😅 А на обратном пути даже включил фильмы, которые были сняты в Черногории - еще и кругозор расширили😉 Во время экскурсии посмотрели на горные реки, парк Дурмитор, мост Джурджевича, Черное озеро и много этнической, нетронутой природы и местного колорита. А еще поели во вкусном кафе в горах. При желании, также можно было искупаться, если не боитесь холодной воды. Очень рекомендуем съездить на Север и посмотреть своими глазами - это совсем не то, что вы увидите на популярных курортах Черногории. Другой мир, другая природа, другие незабываемые эмоции от увиденного.

    Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории
  • А
    Антон
    21 июля 2024
    На север Черногории
    Наше путешествие по горным массивам, к Альпийским лугам и высокогорным озерам благодаря комфортному и безопасному вождению Александра прошло «на одном дыхании» Александр правильно показал все природные жемчужины высокогорья.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Будва. Очарование Старого града
  2. На север Черногории
  3. Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
  4. Дикая красота Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Старый город
  5. Негуши
  6. Ловчен
  7. Дурмитор
  8. Самое главное
  9. Острог
  10. Которская бухта
Сколько стоит экскурсия по Будве в сентябре 2024
Сейчас в Будве в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 76 до 365. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 240 ⭐ отзывов, цены от €76. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам