1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
€76 за всё до 10 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
23 сен в 07:00
24 сен в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
24 сен в 08:30
25 сен в 08:30
€330 за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
21 сен в 07:00
22 сен в 07:00
€365 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 сентября 2024Спасибо огромное Вадиму за отличную экскурсию. Было очень интересно познакомиться не только с историей Будвы, но и с Черногорией в
- ННаталья2 сентября 2024Экскурсия очень интересная, за один день посмотрели практически всю Черногорию. Олег прекрасный рассказчик, очень внимательный человек, в машине было всё
- ССветлана30 августа 2024Понравилась экскурсия, Вадим очень подробно рассказал о городе, историю, много информации дал по дата, кланам, именам, и даже геральдике и
- ППавел26 августа 2024Экскурсия прошла отлично! Столько красивых мест посетили за один день! Олег очень интересный рассказчик, отлично водит машину и знает лучшие места для фото и ответы на любые вопросы.
- ДДарья21 августа 2024Экскурсия была насыщенной и интересной, много новой информации и исторических фактов. Прекрасно и с пользой провели время, большое спасибо, Вадим!
- ГГалина17 августа 2024Спасибо Алексею за насыщенное путешествие на север Черногории. Рада, что мы именно с ним впервые там побывали, появилось желание посетить
- ООльга11 августа 2024Иван это тот человек, который может провести отличную экскурсию, с душой рассказать о Черногории и ответить на все ваши вопросы. По ходу экскурсии ребенка укачало, Иван на месте скорректировал маршрут и все прошло хорошо!
- ДДарья2 августа 2024По маршруту: Маршрут был неплохо продуман и позволил нам увидеть множество удивительных мест. Хотя он оказался немного утомительным, это не уменьшило
- ММария26 июля 2024Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории. Очень долго ждали этой поездки… И это было ВАУ! Нас поражал и восхищал почти
- ААнтон21 июля 2024Наше путешествие по горным массивам, к Альпийским лугам и высокогорным озерам благодаря комфортному и безопасному вождению Александра прошло «на одном дыхании» Александр правильно показал все природные жемчужины высокогорья.
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