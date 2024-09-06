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увиденные локации вновь. Самое главное в нашем туре с Алексеем - индивидуальный подход, отдельное согласование маршрута, полный предварительный рассказ о том, что мы посетим и следование намеченншму плану, конечно же, гибкость по времени, остановки во всех знаковых местах, а также тех, которые даже не фигурируют в других турах - Рыбачье озеро, Змеиное озеро, и еще одно (название не запомнила), они чудесные, и все разные. Задержались у реки Тара, прогулялись возле нее и знаменитого моста. Алексей нигде нас не торопил, дал возможность насладиться красотами))) бонусом мы заехали в Подгорицу, хотя она не была предусмотрена планом)) в отель вернулись уставшие, полные впечатлений, и довольные. Если Вы хотите спокойного, но в то же время насыщенного путешествия по Черногории, выбирайте Алексея. Отзыв пишу с небольшой задержкой, но от этого он еще более правдив, т. к. написан не на эмоциях, а объективно анализируя и вспоминая наш июльский трип. Спасибо, Алексей!!! Желаем Вам успехов и развития! Галина и Ольга.