2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая экскурсия Старая Будва и Будванская ривьера
Погрузитесь в историю Старой Будвы, встречая эпохи от финикийцев до венецианцев в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини Монтенегро тур
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Популярные экскурсии»
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