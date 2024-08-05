Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные экскурсии » в Будве на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Историческая экскурсия Старая Будва и Будванская ривьера Погрузитесь в историю Старой Будвы, встречая эпохи от финикийцев до венецианцев в уникальной экскурсии Начало: Ваш отель € 150 за всё до 6 чел. 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Мини Монтенегро тур Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно по запросу € 220 за всё до 6 чел. 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности) € 250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Будвы

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Популярные экскурсии»

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