12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
19 авг в 07:00
21 авг в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€85 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег Нови (из Будвы)
Увидеть больше, чем основные достопримечательности города
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель4 августа 2024Спасибо большое, Ксении за организацию нашей экскурсии! Все подсказала, посоветовала куда лучше направиться с детьми. Много интересного узнали о Черногории.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Все»
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