За городом и природа – экскурсии в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Будве на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На север Черногории
На машине
67 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
19 авг в 07:00
21 авг в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Винные дороги Черногории
На машине
41 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
150 за всё до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
На машине
144 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    2 августа 2024
    Винные дороги Черногории
    Хотим с женой поблагодарить Александра за прекрасно проведенный день в его компании. Во время нашей поездки мы посетили местного производителя
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    вина с дегустацией и увидели красоты Черногории на севере. А ещё во время поездки Александр посвящает в культурную жизнь Черногории и знакомит с музыкой и кино Черногории.

  • Н
    Николай
    1 августа 2024
    Винные дороги Черногории
    Яркий интересный тур, любящий и знающий свою страну гид. Понравилось и взрослым и детям. Спасибо!
  • А
    Армен
    31 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Настоящая Черногория, супер!
  • Г
    Галина
    30 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Спасибо большое Владимиру да прекрасную экскурсию на Скадаоское озеро! Замечательная получилась поездка! Озеро очень красивое, прокатились на катере, искупались в
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    озере. Потом заехали к источнику, искупались в источнике! Заезжали на динустацию вина, очень понравилось вино, мед! Вся семья в восторге! Спасибо!

  • М
    Мария
    26 июля 2024
    На север Черногории
    Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории. Очень долго ждали этой поездки… И это было ВАУ! Нас поражал и восхищал почти
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    каждый уголок природы, который видели. Алексей забрал нас на удобном авто. Во время всей поездки был очень внимательным и вежливым, показывал интересные и красивые споты, рассказывал исторические и просто интересные факты о Черногории. А самое главное, готов был делать столько остановок для фото, сколько нам было нужно! Вы понимаете, для девочек это очень важно😅😅😅 А на обратном пути даже включил фильмы, которые были сняты в Черногории - еще и кругозор расширили😉 Во время экскурсии посмотрели на горные реки, парк Дурмитор, мост Джурджевича, Черное озеро и много этнической, нетронутой природы и местного колорита. А еще поели во вкусном кафе в горах. При желании, также можно было искупаться, если не боитесь холодной воды. Очень рекомендуем съездить на Север и посмотреть своими глазами - это совсем не то, что вы увидите на популярных курортах Черногории. Другой мир, другая природа, другие незабываемые эмоции от увиденного.

    Ездили на экскурсию с Алексеем на Север Черногории
  • А
    Антон
    21 июля 2024
    На север Черногории
    Наше путешествие по горным массивам, к Альпийским лугам и высокогорным озерам благодаря комфортному и безопасному вождению Александра прошло «на одном дыхании» Александр правильно показал все природные жемчужины высокогорья.
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Хотелось бы поблагодарить Владимира за прекрасную экскурсию по Скадарскому озеру. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков, о которых не пишут в путеводителях. Огромное Огромное спасибо за фотографии - получились выше всяких похвал!

  • Р
    Роман
    24 июня 2024
    На север Черногории
    Нам очень понравилось, маршрут был составлен по всем нашим пожеланиями, мы побывали в очень красивых местах, поплавали в реке и
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    на Черном озере. Очень понравилось в национальном парке, прекрасные пейзажи гор и альпийских лугов. Александр прекрасный рассказчик, получили много новой и полезной информации. На обратном пути мы просмотрели интересный фильм про Черногорию.

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
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    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным АлександромПоездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На север Черногории
  2. Винные дороги Черногории
  3. По Скадарскому озеру с черногорцем
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Дурмитор
  5. Старый город
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Каньон реки Тара
  9. Пивское озеро
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Будве в августе 2024
Сейчас в Будве в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 295. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 252 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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