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Бетонный бункер Энвера Ходжи

Выезжаем из Будвы рано утром и едем вдоль побережья Черногории. По дороге посмотрим Святой Стефан, Петровац, пляж Булярицу, Бар и через два часа пути будем переходить границу Черногория — Албания. Сразу же после границы у нас будет небольшая остановка на кофе-паузу в местном кафе. Тут же рядом сделаем фотосессию в одном из бетонных бункеров Энвера Ходжи, бессменного правителя Албании в течение многих лет. Всего таких бункеров было построено 750 тысяч штук для всего населения по 3 человека в каждом. Во время правления великого вождя, во всей стране не было ни одной таблички с названием города, улицы или номера дома — что бы запутать врага на случай вторжения. Еще здесь можно купить Албанский коньяк Скандерберг.

Самый северный и самый древний город Албании

Первый город, который мы посетим — Шкодер. Он третий по величине в стране, после Тираны и Драча. Прогуляемся по местному «арбату» — улице Коле Идромено. Тут сосредоточены магазины сувениров, поделок, одежды и ювелирных изделий. «Филигрань» национальный промысел албанцев — производство ювелирных изделий из тонкой серебряной нити. Затем мы отправляемся в крепость Розафа, которая находится в 4 км от Шкодера. Она была построена еще римлянами и имела важное стратегическое значение на пути из Рима в Константинополь. Отсюда открывается шикарный вид на Шкодер и Скадарское озеро, которое вытекает в море через реку Бояну. Вы узнаете множество интересного о Розафе и её названии.

Канатная дорога на вершину горы Даити

После крепости нас ждёт двухчасовой переезд до столицы Албании Тираны. Это самый крупный город в стране населением в 600 тысяч человек, столько же, как и во всей Черногории. В Тиране первым делом мы посетим «Те ля фирик» — это фуникулер, канатная дорога на вершину горы Даити. Сам подъем занимает около 25 минут и температура наверху на 8-10 градусов ниже. Гора Даити — один из национальных парков Албании и вы сможете немного погулять в лесу или полюбоваться шикарным видом на столицу.

Впитываем дух столицы

Спустившись вниз обратно, мы направимся в расположенный неподалеку знаменитый бункер Энвера Ходжи. Это гигантское сооружение на 100 метров (10 этажей) глубоко под землю строилось на случай ядерной войны. Бункер был открыт 1978 году и на открытие приезжал сам лидер страны, больше он в нем никогда, а через 7 лет умер. В 2014 году бункер был открыт для посетителей на его втором открытии так же присутствовало все руководство страны. После бункера мы поедем в центр Тираны и впитаем дух столицы, прогуляемся вокруг местных достопримечательностей: памятник национальному герою Скандербегу,

Колоритная архитектура

Албанская православная церковь, мавзолей Энвера Ходжи, здание центрального банка, университет и опера Тираны. В архитектуре города читается советское прошлое. В 2000 году мер Тираны Эди Рама (ныне премьер) придумал раскрасить серые панельные дома в яркие цвета радуги. Как получилось — судить Вам. Около 17 часов мы выезжаем в обратную сторону в Черногорию. И конечно же в течение дня у нас будет остановка на обед. Есть несколько проверенных вариантов. Это может быть один из местных ресторанов в Шкодере, Тиране, на вершине Даити или на берегу Бояны, либо остановка в сельской ферме недалеко от Тираны.

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