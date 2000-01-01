Албания с высоты птичьего полёта

Экскурсия занимает целый день

Экскурсия занимает целый день.

Мы проедем полстраны и посетим Албанский город Шкодер, крепость Розафу и столицу Тирану.

Виза для граждан РФ и Украины в летний период не нужна.
Албания с высоты птичьего полёта
Албания с высоты птичьего полёта
Албания с высоты птичьего полёта
Албания с высоты птичьего полёта
Албания с высоты птичьего полёта
Албания с высоты птичьего полёта

Что вы увидите 🤩

  • Святой Стефан
  • Петровац
  • пляж Булярицу
  • Бетонный ДЗОТ
  • Шкодер
  • Тирана
  • улице Коле Идромено
  • крепость Розафа
  • «Те ля фирик»
  • гора Даити
  • памятник национальному герою Скандербегу
  • Албанская православная церковь
  • мавзолей Энвера Ходжи
  • здание центрального банка
  • университет и опера Тираны

Что вас ожидает:

    Бетонный бункер Энвера Ходжи
    Выезжаем из Будвы рано утром и едем вдоль побережья Черногории. По дороге посмотрим Святой Стефан, Петровац, пляж Булярицу, Бар и через два часа пути будем переходить границу Черногория — Албания. Сразу же после границы у нас будет небольшая остановка на кофе-паузу в местном кафе. Тут же рядом сделаем фотосессию в одном из бетонных бункеров Энвера Ходжи, бессменного правителя Албании в течение многих лет. Всего таких бункеров было построено 750 тысяч штук для всего населения по 3 человека в каждом. Во время правления великого вождя, во всей стране не было ни одной таблички с названием города, улицы или номера дома — что бы запутать врага на случай вторжения. Еще здесь можно купить Албанский коньяк Скандерберг.
    Самый северный и самый древний город Албании
    Первый город, который мы посетим — Шкодер. Он третий по величине в стране, после Тираны и Драча. Прогуляемся по местному «арбату» — улице Коле Идромено. Тут сосредоточены магазины сувениров, поделок, одежды и ювелирных изделий. «Филигрань» национальный промысел албанцев — производство ювелирных изделий из тонкой серебряной нити. Затем мы отправляемся в крепость Розафа, которая находится в 4 км от Шкодера. Она была построена еще римлянами и имела важное стратегическое значение на пути из Рима в Константинополь. Отсюда открывается шикарный вид на Шкодер и Скадарское озеро, которое вытекает в море через реку Бояну. Вы узнаете множество интересного о Розафе и её названии.
    Канатная дорога на вершину горы Даити
    После крепости нас ждёт двухчасовой переезд до столицы Албании Тираны. Это самый крупный город в стране населением в 600 тысяч человек, столько же, как и во всей Черногории. В Тиране первым делом мы посетим «Те ля фирик» — это фуникулер, канатная дорога на вершину горы Даити. Сам подъем занимает около 25 минут и температура наверху на 8-10 градусов ниже. Гора Даити — один из национальных парков Албании и вы сможете немного погулять в лесу или полюбоваться шикарным видом на столицу.
    Впитываем дух столицы
    Спустившись вниз обратно, мы направимся в расположенный неподалеку знаменитый бункер Энвера Ходжи. Это гигантское сооружение на 100 метров (10 этажей) глубоко под землю строилось на случай ядерной войны. Бункер был открыт 1978 году и на открытие приезжал сам лидер страны, больше он в нем никогда, а через 7 лет умер. В 2014 году бункер был открыт для посетителей на его втором открытии так же присутствовало все руководство страны. После бункера мы поедем в центр Тираны и впитаем дух столицы, прогуляемся вокруг местных достопримечательностей: памятник национальному герою Скандербегу,
    Колоритная архитектура
    Албанская православная церковь, мавзолей Энвера Ходжи, здание центрального банка, университет и опера Тираны. В архитектуре города читается советское прошлое. В 2000 году мер Тираны Эди Рама (ныне премьер) придумал раскрасить серые панельные дома в яркие цвета радуги. Как получилось — судить Вам. Около 17 часов мы выезжаем в обратную сторону в Черногорию. И конечно же в течение дня у нас будет остановка на обед. Есть несколько проверенных вариантов. Это может быть один из местных ресторанов в Шкодере, Тиране, на вершине Даити или на берегу Бояны, либо остановка в сельской ферме недалеко от Тираны.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человек
    Стандартное предложение
    €38

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Билет на фуникулер — 4 евро
    • Билет в Розафу — 2 евро
    • Обед.
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 07:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Ежедневно в 07:00

    Алексей Н.
    Алексей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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