Албания – нераскрытая жемчужина туристической Европы, страна длинных пустынных пляжей, древних античных городов и архаичных деревень, где нередко можно встретить жителей, одетых в национальные костюмы. Вдоль прямых автобанов страны рассыпались разноцветные домики, среди которых можно увидеть православные и католические храмы, а также мечети. Все это придает пейзажу неповторимый колорит.
На нашей однодневной экскурсии в Албанию мы посетим город Шкодер. В городе Шкодер мы посетим древнюю иллирийскую крепость Розаффа, которую заложили еще в III веке до н. э. С крепостной стены открывается панорамный вид на албанскую часть Скадарского озера и долины рек Буна и Дина.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-4 человек
Албания. Шкодер и Розафа
€120
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автомобиле с кондиционером
Услуги русскоязычного гида
Страховка от позднего возвратат
Что не входит
Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
Питание (по желанию)
Входные билеты в музеи (по желанию)
Туристические сборы и таксы
Платная парковка (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 07:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.