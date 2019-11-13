25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия оставила только положительные эмоции. Были с сыном 11 лет на экскурсии во 2 -й день нашего пребывания в Черногории. Александра интересно и доходчиво рассказала о Черногории и г. Будва в частности, не перегружая рассказ датами, именами и т п. Гид показала живописные и колоритные места, куда не водят и не возят большие экскурсионные группы. Также Александра дала ряд полезных советов о посещении отдельных мест самостоятельно, которым мы последовали и остались довольны. Гид влюблена в Черногорию и эту любовь привила и мне. Уверенна, что ещё приеду в эту маленькую, но очень живописную и душевную страну и забронирую у Александры другие экскурсии. По личному неоднократному опыту знаю, что в экскурсиях с большими группами не увидишь и не посетишь то, что индивидуально.