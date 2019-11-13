25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей города, насладиться панорамными видами и заглянуть на закрытый остров

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Мы пройдем пешком по Старому городу, райскому месту на Адриатическом побережье, и прокатимся на авто до лучшей смотровой площадки с видом на остров Святого Стефана.

Я расскажу о лучших пляжах, ресторанах, клубах, достопримечательностях и святых местах.
€71
57 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии25 отзывов
5
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у стен Старого города, которому уже 2500 лет. Я расскажу, чем жила Будва в разные эпохи и как ее восстанавливали после землетрясения. Вы увидите символ города — бронзовую гимнастку в море, а также лучший пляж. Прогуляемся по мощеным улочкам за крепостью, заберемся на стену и пройдемся по периметру. А еще найдем скрытую от глаз дверь к морю.
  • Далее потребуется автомобиль (ваш или я найму), и мы поедем исследовать Будву сверху. Побываем у кафе, где получаются потрясающие снимки Старого города. При желании прогуляемся к полуразваленной крепости Могрен.
  • Отправимся в соседний город Бечичи, где высоко на горе расположена оливковая роща и старинная маслина, которой более 2000 лет. Сходим на старую мельницу, где раньше производили оливковое масло.
  • Полюбуемся панорамой на остров Святой Стефан и королевские пляжи.
  • Прогуляемся по королевскому сосновому парку Милочер, любуясь бирюзовым морем. При желании вы отправитесь на экскурсию по знаменитому острову-отелю Святой Стефан.

Организационные детали

  • Если вы не арендуете автомобиль, я найму для поездки водителя. В этом случае к экскурсии добавится стоимость его услуг: 40 евро за легковую машину, 50 евро за минивэн.
  • Входные билеты на остров-отель оплачиваются отдельно: 10-20 евро с человека (цена зависит от месяца).
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан
Экскурсия по Будве и острову Свети-Стефан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Я живу в Черногории с 2011 года. Люблю эту страну как вторую Родину, знаю ее каждый уголок! Путешествия по Балканам — мое хобби, выросшее однажды в работу. Кроме Черногории, вожу экскурсии по Боснии и Албании. Интересуюсь историей Балканского полуострова, традициями и менталитетом жителей. Благодаря нестандартным знаниям, мои экскурсии насыщены не только исторической информацией, но и полезными советами об отдыхе, переезде в Черногорию и демонстрацией «незамыленных» мест, где редко бывают туристы.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Алексей
13 ноября 2019
Большое спасибо, Александра, нам даже дождь не помешал.
3 сентября 2019
Александра- замечательный гид, внимательный и грамотный. Она очень гибко организовывала экскурсию, основываясь на моих предпочтениях, возможностях обзора и доступности мест. Рассказала очень много не только о Будве, но и о людях, традициях, соседних городах и странах. И, что больше всего понравилось, было много информации, которую на стандартных экскурсиях обычно не озвучивают.
Спасибо огромное!!!
20 июня 2019
Отличная экскурсия по Будве с Александрой! Рекомендую. Узнали много интересного и про Будву, и про Черногорию. Прекрасные, завораживающие, открыточные виды на Будву, Святой Стефан и как "вишенка на торте" смотровая площадка при церкви Саввы Сербского - наша семья в восторге.
Оксана
18 июня 2019
Экскурсия оставила только положительные эмоции. Были с сыном 11 лет на экскурсии во 2 -й день нашего пребывания в Черногории. Александра интересно и доходчиво рассказала о Черногории и г. Будва в частности, не перегружая рассказ датами, именами и т п. Гид показала живописные и колоритные места, куда не водят и не возят большие экскурсионные группы. Также Александра дала ряд полезных советов о посещении отдельных мест самостоятельно, которым мы последовали и остались довольны. Гид влюблена в Черногорию и эту любовь привила и мне. Уверенна, что ещё приеду в эту маленькую, но очень живописную и душевную страну и забронирую у Александры другие экскурсии. По личному неоднократному опыту знаю, что в экскурсиях с большими группами не увидишь и не посетишь то, что индивидуально.
17 июня 2019
Экскурсия понравилось, узнали много интересного про историю Черногории, про обычную жизнь местных жителей, Александра много рассказала и показала о достопримечательностях этой страны, о взаимоотношениях между людьми. Экскурсия очень насыщенная и содержательная. Всем рекомендуем.
28 октября 2018
Огромное спасибо Александре за то,что заставляет влюбиться в Монтенегро с первых секунд своей экскурсии,за блестящию эрудицию,увлекательные рассказы и отличное настроение
Елена
8 октября 2018
Это было правильное решение - взять обзорную экскурсию по Будве и Бечичи в первый же день прилета. И с гидом мы не ошиблись. Это была легкая, веселая и очень познавательная прогулка. С Александрой мы побывали в таких местах, куда сами бы не добрались и ничего не читали, готовясь к поездке. Мы получили много-много интересной исторической и ценной практической информации, которая пригодилась нам в отпуске. Отдельное спасибо за вкуснейшую хурму и виноград ;)
Александра, еще раз огромное спасибо за позитив, советы и такое красивое знакомство с Черногорией!
Советую всем, ни секунды не пожалеете!!!
28 августа 2018
Экскурсия прошла великолепно, не буду описывать шикарные виды и достопримечательности, но в отношении организации, выбора мест, преподнесении исторических фактов, сплетен :))) было все очень интересно и познавательно. Александра очень позитивная девушка с широчайшим кругозором. Большое спасибо.
12 августа 2018
Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет узнать гораздо больше интересной информации об истории города, страны, а так же жизни и быте современных черногорцев. Вы будете задавать свои конкретные вопросы Александре и получать исчерпывающие ответы в доступной форме, посколку Александра очень понятно и легко это всё сообщает, легко перестраивается на разные темы, она интересный рассказчик. А ещё гораздо приятней пройти там, где не водят толпы туристов, без толкотни! Мы сделали потрясающие фото, время пролетело на экскурсии очень быстро и весело. Несколькими предложениями не описать, лучше убедиться самим. Вот так! Спасибо , Саша!
8 марта 2018
Александре и Андрею большое спасибо за экскурсию! Побывали в тех местах, куда сами бы не добрались! Все было отлично!
Ещё 15 отзывов

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