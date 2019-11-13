25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет узнать гораздо больше интересной информации об истории города, страны, а так же жизни и быте современных черногорцев. Вы будете задавать свои конкретные вопросы Александре и получать исчерпывающие ответы в доступной форме, посколку Александра очень понятно и легко это всё сообщает, легко перестраивается на разные темы, она интересный рассказчик. А ещё гораздо приятней пройти там, где не водят толпы туристов, без толкотни! Мы сделали потрясающие фото, время пролетело на экскурсии очень быстро и весело. Несколькими предложениями не описать, лучше убедиться самим. Вот так! Спасибо , Саша!