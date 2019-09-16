7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников

Евгений
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Евгений – ваш гид
Если вы не впервые в Черногории и хотите исследовать Балканы, рекомендую съездить на день в Боснию и Герцеговину.

Я стану вашим гидом в стране солнца, гор и виноградников.

Мы побываем в сербском городе Требинье, в монастыре Герцеговачка-Грачаницав, в православном монастыре Тврдош, где изготавливают лучшее вино, зайдем в текию дервишей в Благае, и восхитимся красотой Старого Мостара.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории

Что вас ожидает

Требинье
Это самый солнечный город в стране, с средиземноморским климатом и архитектурой, присущей Адриатическому побережью. Тут нет моря, зато много виноградников, православный храм Херцеговача Грацаница и некогда самое большое кафе в Югославии – “Под платанами”. Мы прогуляемся по старому городу, съедим вкуснейшее мороженое или мясной бурек и посмотрим на Требинье с высоты птичьего полета, где стоит копия Косовского храма. За чертой города остановимся ради фото у водяных мельниц, которые орошают виноградники.

Монастырь Тврдош
В 5 км. от Требинье находится главная православная святыня Герцеговины — монастырь Тврдош с огромной винодельней. Вокруг – фруктовые сады, пасеки, виноградники, река Требешница и потрясающей красоты церковь. При желании можно продегустировать или купить вино, мед и церковные сувениры.

Текия дервишей Благай
У 200-метровой скалы на сильном источнике Буна расположились чудные домики в тени деревьев. Одновременно это их монастырь и дом. До середины 15 века в городке Благай жил герцог, управляющий Герцеговиной (регион перенял его титул). А после захвата земель османами тут появилась текия дервишей – странствующих монахов. Сегодня она привлекает много людей, исповедующих ислам. Текия открыта и как музей, тут есть сувенирная лавка и ресторанчики по берегам реки Буны. А еще вас поразит водопад и живописная природа.

Мостар
Город трех религий, разделенный после войны на две части по реке Неретва между католиками и мусульманами. Но его старая часть давно восстановлена, как и Старый мост. Мостар вновь притягивает туристов со всего света невероятной красотой средневековой архитектуры, цветом бурной реки, ныряльщиками-прыгунами и вкуснейшей боснийской еды. Здесь вы почувствуете смешение Востока и Запада, обязательно сравните город со Стамбулом и будете в восторге от местных сувениров, украшений и сладостей.

Организационные детали

  • В стоимость включена моя работа экскурсовода: вы забираете меня в Петроваце на вашем транспорте.
  • Если вы без транспорта, а он необходим, я организую авто (траснфер + расходы на топливо, парковку и услуги водителя оплачиваются дополнительно — 150 €).
  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории (это подразумевает трансфер: если место вашего пребывания не по пути следования, то за дополнительную плату я могу вас забрать и отвезти с остановкой для фото на смотровых площадках и красивых местах. Если вас нужно забрать по маршруту следования, никаких доплат за трансфер нет. Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания для расчета трансфера.)
  • По предварительной договоренности можно добавить город-музей Почитель и потрясающий водопад Кравице (стоимость уточняйте).
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане и перекусы, приобретение сувениров и вкусностей на рынке, вход в музей (2 € с чел).
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Эта была одна из самых лучших экскурсий, на которой я была. Женя - легкий в общении очень позитивный человек. Получать новые впечатления от новой страны под его руководством было одно удовольствие. Хочу отметить как четко выстроен маршрут и учтены все нюансы. Познавательно, весело, не утомительно и очень-очень вкусно! Хочу выразить огромную благодарность за прекрасный день и прекрасную экскурсию. Определенно, в следующее посещение Черногории буду пользоваться услугами Жени, а так же советую его всем своим друзьям.
Бородина
5 мая 2019
Очень профессиональный гид Евгений, экскурсия была максимально комфортно организована. Учитывая длительные переезды, экскурсия вряд ли подойдёт для семей с детьми. Но очень познавательная для туристов среднего возраста. Окунуться в колорит, нравы и обычаи Боснии и Герцеговины, попробовать местный сыр, фрукты, кофе, продегустировать вино в Твердыше,попробовать вкуснейшие блюда на ужине в городе Мостар, полюбоваться удивительными пейзажами - что может быть прекрасней и романтичней. Рекомендуем также для молодых пар.
25 сентября 2018
Спасибо большое Евгению за такт и терпение. За умение и старание! Все понравилось! Советую всем путешествовать с Евгением по неизведанным и неизвестным местам! Отлично расскажет! Подскажет! Где вкусненько, подешевле, поинтереснее и полезнее!
Vitals
3 сентября 2018
Эксурсия не толко познавателна со стороны информации и впечетляюща в плане мест и видов Боснии, но и очень хорошо помогает понять, чем живут люди Черногории сегодня и почему этой стране до Евросоюза, как до Луны :)
Инга
19 августа 2018
10 августа мы с Евгением посетили Боснию и Герцеговину. Мы хотели увидеть эту страну, но у нас был всего один день. Такой вариант предлагал только Евгений и он большой молодец!!! Мы успели посетить Требинье, монастырь Тврдош, Благай, Мостар и всё совсем не спеша, с рассказами, очень душевно. Женя- отличный -кроме всего прочего - водитель, прекрасно знает местность, язык и просто интересный собеседник. Большое спасибо!!!!
Полина
16 августа 2018
Отправились с Евгением на экскурсию в довольно необычном составе 6 человек : ребёнок 9 лет, взрослая женщина и 4 человека молодёжи (тоже с разными интересами). Евгению удалось не только найти с нами общий язык, но и заинтересовать каждого, а экскурсия подарила всем восторг и массу неизгладимых впечатлений. Однозначно рекомендую этот маршрут в компании прекрасного гида Евгения всем туристам любящим активный и нескучный отдых. Евгений не загружал нас большим количеством исторической информации, отвечал на все интересующие вопросы, познакомил с местной кухней и колоритом страны. В маршрут мы добавили ещё и водопады в Кравице. Это место достойное посещения, помимо красоты пейзажа, там можно искупаться и передохнуть от зноя. Евгений очень приятный и ответственный человек. Во время путешествия у нас возникло несколько трудностей, которые Евгений помог нам решить без труда, не омрачив путешествие. Огромное спасибо за чудесно проведённый день! Восторги нашей компании гиду и маршруту👏
16 августа 2018
Безумно понравилось с Евгением!!! Посмотрели очень много красивых мест и вдобавок вкусно покушали.

Евгений проводит ещё 11 экскурсий

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