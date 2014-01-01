Экскурсия в Дубровник и Цавтат

Интересный факт - посещать хорватский Дубровник из Черногории ближе и удобнее, чем из основных...

Интересный факт — посещать хорватский Дубровник из Черногории ближе и удобнее, чем из основных курортов Хорватии: Пулы и Сплита.

К тому же, по дороге мы увидим много интересного — Боко Которскую Бухту, Герцег Нови.
Экскурсия в Дубровник и Цавтат
Экскурсия в Дубровник и Цавтат
Экскурсия в Дубровник и Цавтат
Экскурсия в Дубровник и Цавтат
Экскурсия в Дубровник и Цавтат
Экскурсия в Дубровник и Цавтат

Что вы увидите 🤩

  • посёлок Река Црноевича
  • плантация лилий и кувшинок
  • Винное хозяйство семьи Шофранац
  • Липская пещера

Что вас ожидает:

    Любуемся островами с парома
    Начинаем эту экскурсию в 09:00 или 13:00 (вечерний Дубровник) и возвращаемся соответственно в 19:00 или 22:00. По пути будем любоваться бухтой и переправляться на пароме на другой берег. Въехав на территорию Хорватии проедем город Цавтат, а ещё через полчаса пути приедем в Дубровник.
    Средневековый Дубровник
    Программа нашей поездки предусматривает экскурсию по городу 45 мин и свободное время 2-3 часа в городе. За это время можно сплавать на кораблике на остров Локрум, обойти вокруг городские стены Дубровника или подняться на фуникулере на гору Срдж над городом. Очень часто в Дубровнике снимают фильмы. Самый известный из них — мировой бестселлер «Игра престолов».
    Во время нашей пешеходной экскурсии по городу мы увидим: Большой и малый Онуфриев фонтан, центральную улицу — Страдун Камень, на котором можно проверить грешный вы человек или нет, Площадь Лужа и монумент посвященный рыцарю Орландо, Церковь святого Влахо- покровителя города, Палату Спонза, главный Кафедральный собор и картину Тицыана 1552 года. Порт города и арсеналы, где строились суда. Этот город имеет свой ярко выраженный дух, энергию и чтобы её почувствовать, лучше посещать город, когда в нём меньше туристов. То есть, избегать середину дня в июле и августе. Возвращаемся вечером в Будву тем же путём.

    Важная информация:

    • Для того что бы пройти границу гражданам РФ и Украины нужно иметь Шенгенскую или Хорватскую визу. Такую визу мы помогаем сделать за 1 сутки и 80 евро. До 2014 года в летний период можно было проехать без визы — сейчас этот закон отменен. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человекДля группы 7-11 человек
    Зимний период с 01.11 по 15.04
    €170
    €260
    Летний период с 15.04 по 01.11
    €240
    €380

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Билеты на корабль Дубровник Цавтат — 7 евро
    • Входные билеты в музеи.
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности в 09:00 или 13:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По договоренности в 09:00 или 13:00

    Алексей Н.
    Алексей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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