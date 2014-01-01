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Любуемся островами с парома

Начинаем эту экскурсию в 09:00 или 13:00 (вечерний Дубровник) и возвращаемся соответственно в 19:00 или 22:00. По пути будем любоваться бухтой и переправляться на пароме на другой берег. Въехав на территорию Хорватии проедем город Цавтат, а ещё через полчаса пути приедем в Дубровник.

Средневековый Дубровник

Программа нашей поездки предусматривает экскурсию по городу 45 мин и свободное время 2-3 часа в городе. За это время можно сплавать на кораблике на остров Локрум, обойти вокруг городские стены Дубровника или подняться на фуникулере на гору Срдж над городом. Очень часто в Дубровнике снимают фильмы. Самый известный из них — мировой бестселлер «Игра престолов».

Во время нашей пешеходной экскурсии по городу мы увидим: Большой и малый Онуфриев фонтан, центральную улицу — Страдун Камень, на котором можно проверить грешный вы человек или нет, Площадь Лужа и монумент посвященный рыцарю Орландо, Церковь святого Влахо- покровителя города, Палату Спонза, главный Кафедральный собор и картину Тицыана 1552 года. Порт города и арсеналы, где строились суда. Этот город имеет свой ярко выраженный дух, энергию и чтобы её почувствовать, лучше посещать город, когда в нём меньше туристов. То есть, избегать середину дня в июле и августе. Возвращаемся вечером в Будву тем же путём.

Важная информация: