Предлагаем Вам посетить одно из потрясающих мест Черногории: это комплекс оборонных сооружений — Врмац, Горажда, Троица, а также еще нескольких батарей, которые прикрывали близлежащие города от возможной атаки десанта, который мог высадиться в бухте Пржно и играл стратегическую роль для военного контроля над прилегающими территориями.
Первая по пути австрийская крепость «Врмац», была построена в 1894-1897 годах, расположенная на горном хребте Врмац, разделяющий Которский и Тиватский заливы Бока-Которской бухты и одна из трех крепостей, призванных защищать Бока — Которскую бухту с востока Черногории.
После осмотра крепости следуем на другой фортификационный объект. Это австро-венгерская крепость «Горажда», которая была построена также для защиты городов Бока — Которской бухты и военно-морского порта Котора. Крепость была построена в 1886 году.
Форт находится на вершине холма и крепость практически незаметна взгляду, так как сооружение утоплено в котлован под землю. Имеет четыре уровня, два находятся ниже поверхности земли, а первый уровень защищен земляным валом. На самом нижнем этаже на уровне противопехотного рва форта имеются четыре удлиненных ответвления со стрелковыми бойницами для обороны.
На протяжении экскурсии Вам так же будет предоставлена возможность сделать замечательные фото на панорамах Тиватского и Которского залива.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Форты Австро–Венгерской империи
€75
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автомобиле с кондиционером
Услуги русскоязычного гида
Страховка от позднего возвратат
Что не входит
Питание
Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.