Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Форты Австро-Венгерской империи

В Черногории сохранилось много различных старых крепостей, оборонительных сооружений и фортов

В Черногории сохранилось много различных старых крепостей, оборонительных сооружений и фортов.

В начале XIX века, когда прибрежные города Бока — Которской бухты перешли под контроль Австрийской империи, австрийцы начали возводить здесь военные крепости для обороны захваченных земель.
Форты Австро-Венгерской империи
Форты Австро-Венгерской империи
Форты Австро-Венгерской империи
Форты Австро-Венгерской империи
Форты Австро-Венгерской империи

Что вас ждет:

  • Предлагаем Вам посетить одно из потрясающих мест Черногории: это комплекс оборонных сооружений — Врмац, Горажда, Троица, а также еще нескольких батарей, которые прикрывали близлежащие города от возможной атаки десанта, который мог высадиться в бухте Пржно и играл стратегическую роль для военного контроля над прилегающими территориями.
  • Первая по пути австрийская крепость «Врмац», была построена в 1894-1897 годах, расположенная на горном хребте Врмац, разделяющий Которский и Тиватский заливы Бока-Которской бухты и одна из трех крепостей, призванных защищать Бока — Которскую бухту с востока Черногории.
  • После осмотра крепости следуем на другой фортификационный объект. Это австро-венгерская крепость «Горажда», которая была построена также для защиты городов Бока — Которской бухты и военно-морского порта Котора. Крепость была построена в 1886 году.
  • Форт находится на вершине холма и крепость практически незаметна взгляду, так как сооружение утоплено в котлован под землю. Имеет четыре уровня, два находятся ниже поверхности земли, а первый уровень защищен земляным валом. На самом нижнем этаже на уровне противопехотного рва форта имеются четыре удлиненных ответвления со стрелковыми бойницами для обороны.
  • На протяжении экскурсии Вам так же будет предоставлена возможность сделать замечательные фото на панорамах Тиватского и Которского залива.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Форты Австро–Венгерской империи
€75

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка от позднего возвратат
Что не входит
  • Питание
  • Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Applicon T.
Applicon T.
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