Пивское озеро

Огромное водохранилище, образовавшееся после постройки платины. Это завораживающее место, поскольку вода имеет необычный цвет. В зависимости от погоды она может быть изумрудной или ярко-бирюзовой.

Мы проедем по панорамной дороге вдоль озера, на пути встречаются тоннели, вырубленные прямо в горном массиве. С неё открываются виды на горы ⛰️ и озеро. Мы будем останавливаться на панорамных площадках, чтобы сделать фото и насладиться красотой.

Платина Мратинье

Платина высотой более 200 метров, с неё открывается красивый вид на каньон и озеро, в котором можно увидеть плавающих рыб.

Никшич

Наша экскурсия ⛳ будет проходить через колоритный северный город 🏙️ Никшич. Возле него расположено водохранилище, которое сейчас называется Слано озеро. Мы остановимся на панорамной площадке с видом на озеро и его островки. Одним из мест нашей экскурсии 🧭 будет водопад Црвняк с бурлящим потоком горной воды. Организационные детали:Возьмите теплую кофту. На севере температуры на пару градусов ниже, чем на побережье.