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Каньон Пивского озера

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Во время экскурсии 🧭 вы посетите завораживающее Пивское озеро, Платину Мратинье, с которого открывается красивый вид на живописное озеро и каньон, также мы проедем через колоритный северный город 🏙️ Никшич.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €220 за экскурсию

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Каньон Пивского озера
Каньон Пивского озера

Что вы увидите

  • Пивское озеро
  • Никшич
  • Слано озеро
  • Мост через Пивское озеро
  • Каньоны
  • водопад Црвняк
  • Платина Мратинье
Пивское озеро
Огромное водохранилище, образовавшееся после постройки платины. Это завораживающее место, поскольку вода имеет необычный цвет. В зависимости от погоды она может быть изумрудной или ярко-бирюзовой.
Мы проедем по панорамной дороге вдоль озера, на пути встречаются тоннели, вырубленные прямо в горном массиве. С неё открываются виды на горы ⛰️ и озеро. Мы будем останавливаться на панорамных площадках, чтобы сделать фото и насладиться красотой.
Платина Мратинье
Платина высотой более 200 метров, с неё открывается красивый вид на каньон и озеро, в котором можно увидеть плавающих рыб.
Никшич
Наша экскурсия ⛳ будет проходить через колоритный северный город 🏙️ Никшич. Возле него расположено водохранилище, которое сейчас называется Слано озеро. Мы остановимся на панорамной площадке с видом на озеро и его островки. Одним из мест нашей экскурсии 🧭 будет водопад Црвняк с бурлящим потоком горной воды. Организационные детали:Возьмите теплую кофту. На севере температуры на пару градусов ниже, чем на побережье.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Каньон Пивского озера
Каньон Пивского озера
Каньон Пивского озера
Каньон Пивского озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Chernyshev
Chernyshev
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