Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Вас ждёт увлекательное и экстремальное путешествие, полное незабываемых впечатлений и адреналина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за экскурсию

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Каньонинг
Каньонинг

Что вы увидите

  • Каньонинг
Что вас ожидает:Экстремальный вид спорта, состоящий в прохождении каньонов, называется «каньонинг».
Покорение каньона Невидио — настоящая напряженная борьба со стихией. Проход по каньону проходит днем в необходимом снаряжении (костюмы для дайвинга, каски, спасательные жилеты, обувь для ныряния) и под руководством опытных гидов.
Отвесные скалы и водопады, теснины и бурные пороги — всё это станет настоящим испытанием для отважных любителей острых ощущений.

Организационные детали:

  • Прогулка по каньону занимает от 4 до 5 часов с перерывами;
  • Характеристики каньона: протяженность — 3, 4 км., ширина — 0, 5-150 м., высота — 350-400 м., глубина — 0, 5-25 м.
Что входит
  • Трансфер до каньона Невидио (горный массив Дурмитор) и обратно
  • Услуги профессионального инструктора
  • Снаряжение.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Каньонинг
Каньонинг
Каньонинг
Каньонинг

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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