Что вас ожидает:Экстремальный вид спорта, состоящий в прохождении каньонов, называется «каньонинг».
Покорение каньона Невидио — настоящая напряженная борьба со стихией. Проход по каньону проходит днем в необходимом снаряжении (костюмы для дайвинга, каски, спасательные жилеты, обувь для ныряния) и под руководством опытных гидов.
Отвесные скалы и водопады, теснины и бурные пороги — всё это станет настоящим испытанием для отважных любителей острых ощущений.
Организационные детали:
Прогулка по каньону занимает от 4 до 5 часов с перерывами;
Характеристики каньона: протяженность — 3, 4 км., ширина — 0, 5-150 м., высота — 350-400 м., глубина — 0, 5-25 м.
Что входит
Трансфер до каньона Невидио (горный массив Дурмитор) и обратно
Услуги профессионального инструктора
Снаряжение.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.