Что вас ожидает:Экстремальный вид спорта, состоящий в прохождении каньонов, называется «каньонинг».

Покорение каньона Невидио — настоящая напряженная борьба со стихией. Проход по каньону проходит днем в необходимом снаряжении (костюмы для дайвинга, каски, спасательные жилеты, обувь для ныряния) и под руководством опытных гидов.

Отвесные скалы и водопады, теснины и бурные пороги — всё это станет настоящим испытанием для отважных любителей острых ощущений.

Организационные детали: