Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

В начале экскурсии мы движемся на север страны вдоль побережья, по дороге любуясь красотами острова...

В начале экскурсии мы движемся на север страны вдоль побережья, по дороге любуясь красотами острова Святого Стефана, Скадарского озера, каньоном реки Морача, посещаем монастырь Морача 1252 г., совершаем прогулку по национальному парку Биоградская гора, где имеем возможность полюбоваться озером ледникового происхождения (Биоградское озеро).
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Что вас ждет?
В начале экскурсии мы движемся на север страны вдоль побережья, по дороге любуясь красотами острова Святого Стефана, Скадарского озера, каньоном реки Морача, посещаем монастырь Морача 1252 г., совершаем прогулку по национальному парку Биоградская гора, где имеем возможность полюбоваться озером ледникового происхождения (Биоградское озеро).
Погуляем по самому высокому мосту на Балканах, посетим самый большой парк Черногории, включенный во Всемирный список наследия ЮНЕСКО - парк Дурмитор, где у вас будет уникальная возможность искупаться в окруженном реликтовым хвойным лесом Черном озере, прозрачность воды которого составляет до 9 метров в глубину.
На обратном пути вашему вниманию будет представлен каньон реки Комарница, город Никшич, известный производством черногорского пива Никшичко, далее Данилов град, Подгорица и возвращаемся в Будву.
В процессе экскурсии вам будет предоставлено время на фотопаузы, завтрак, обед. На мосту Джурджевича желающие могут прокатиться на ZipLine через каньон реки Тара (приблизительная стоимость услуги 20 €).

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Каньоны Черногории
€150

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка от позднего возвратат
Что не входит
  • Питание
  • Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
  • Туристические налоги и сборы (обязательно)
  • Платная парковка (обязательно)
  • Входные билеты в национальные парки Дурмитор и Београдско Езеро (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Applicon T.
Applicon T.
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